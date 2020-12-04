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  2. Матчи
  3. Испания
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Сельта
0' 1'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
3
Нуньес
Унай
17
Юри
Берчиче
6
Весга
Микель
27
Венседор
Унай
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Атлетик Б
4-2-3-1
Сельта
4-1-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.2
2. Беренгер Алекс 2 0.2
3. Муньяин Икер 2 0.2
4. Лопес Унаи 2 0.2
5. Капа Андер 1 0.1
6. Вильялибре Асьер 1 0.1
7. Сансет Ойян 1 0.1
8. Юри Берчиче 0 0
9. Гарсия Дани 0 0
10. Весга Микель 0 0
11. Морсильо Хон 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 5 (1) 0.45
2. Нолито Агудо 2 0.18
3. Мина Сантьяго 1 0.09
4. Пейнадо Франсиско 1 0.09
5. Баэса Мигель 1 0.09
6. Каррейра Серхио 1 0.09
7. Денис Суарес 0 0
8. Олаза Лукас 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 5 0
2. Лопес Унаи 3 0
3. Йерай Альварес 3 0
4. Гарсия Рауль 2 0
5. Капа Андер 2 0
6. Кодро Кенан 2 0
7. Морсильо Хон 2 0
8. Муньяин Икер 1 0
9. Юри Берчиче 1 0
10. Гарсия Дани 1 0
11. Вильялибре Асьер 1 0
12. Уильямс Иньяки 1 0
13. Весга Микель 1 0
14. Унай Симон 1 0
15. Нуньес Унай 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Йокушлу Окай 3 1
2. Мурильо Джейсон 4 0
3. Олаза Лукас 4 0
4. Тапия Ренато 4 0
5. Аспас Яго 3 0
6. Мальо Уго 3 0
7. Пейнадо Франсиско 3 0
8. Фонтан Хосе 1 1
9. Родригес Мигель 2 0
10. Нолито Агудо 2 0
11. Денис Суарес 2 0
12. Араухо Нестор 1 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 9.09% (1) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5)
 Сельта 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья
Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б
Сельта Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Атлетик Б 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 3:1 Сельта Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Атлетик Б Примера Сельта 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
3. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
13. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
14. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
15. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
16. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Сельта Заявка 11 2 4 5 11 - 20 10
19. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
11. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 2'
    Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 1'
    Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Атлетик Б начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Атлетик Б 81.8% (126)
X 16.9% (26)
Сельта 1.3% (2)
Все прогнозы
2.19 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Сельта
2.35
3.35
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.30 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 3.35 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.34 3.74
  2.19 3.31 3.79

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.04 7.00 1.08 3.10 1.37 2.26 1.68 1.90 1.97 1.62 2.27 1.37 3.30 1.25 3.85 1.10 6.90 1.07 7.70 1.01 13.50 0.00 22.00 0.00 21.00
7.20 1.05 6.25 1.09 2.94 1.40 2.26 1.67 1.71 2.26 1.34 3.32 1.25 3.88 1.07 7.00 1.05 7.50 1.01 16.00
8.36 1.10 3.01 1.43 2.64 1.53 2.26 1.70 1.91 2.00 1.69 2.28 1.51 2.73 1.23 4.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.63 1.48 1.69 2.20 1.30 3.30 1.09 7.60
2.62 1.49 1.73 2.11 1.36 3.15 1.10 7.20 1.07 8.60
2.67 1.53 2.19 1.76 1.69 2.28 1.45 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.62 1.60 2.31 1.22 3.95
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.89
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Сельта

Исход игры
Атлетик Б
81.9% (127)
Ничья
16.8% (26)
Сельта
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (81)
Меньше
46.36% (70)
Обе команды забьют
Да
67.55% (102)
Нет
32.45% (49)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
47.7% (74)
1:0 Атлетик Б
20.6% (32)
1:1 Ничья
13.5% (21)
2:0 Атлетик Б
9.7% (15)
3:1 Атлетик Б
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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