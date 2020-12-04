26' Желтая карточкаНуньес Унай
53' Желтая карточкаМурильо Джейсон
0:1
61' ГолМальо Уго
0:2
78' ГолАспас Яго
84' Желтая карточкаВесга Микель
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
13
Рубен
Бланко
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Баэса МигельНападающий
-
38 Lauti
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
26'
53'
61'
0:1
78'
0:2
84'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2 (1)
|0.18
|2.
|Беренгер Алекс
|2
|0.18
|3.
|Муньяин Икер
|2
|0.18
|4.
|Лопес Унаи
|2
|0.18
|5.
|Капа Андер
|1
|0.09
|6.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.09
|7.
|Сансет Ойян
|1
|0.09
|8.
|Юри Берчиче
|0
|0
|9.
|Гарсия Дани
|0
|0
|10.
|Весга Микель
|0
|0
|11.
|Морсильо Хон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|6 (1)
|0.5
|2.
|Нолито Агудо
|2
|0.17
|3.
|Мина Сантьяго
|1
|0.08
|4.
|Мальо Уго
|1
|0.08
|5.
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.08
|6.
|Баэса Мигель
|1
|0.08
|7.
|Каррейра Серхио
|1
|0.08
|8.
|Денис Суарес
|0
|0
|9.
|Олаза Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|2.
|Лопес Унаи
|3
|0
|3.
|Йерай Альварес
|3
|0
|4.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|5.
|Капа Андер
|2
|0
|6.
|Кодро Кенан
|2
|0
|7.
|Весга Микель
|2
|0
|8.
|Нуньес Унай
|2
|0
|9.
|Морсильо Хон
|2
|0
|10.
|Муньяин Икер
|1
|0
|11.
|Юри Берчиче
|1
|0
|12.
|Гарсия Дани
|1
|0
|13.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|14.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|15.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|3.
|Олаза Лукас
|4
|0
|4.
|Тапия Ренато
|4
|0
|5.
|Аспас Яго
|3
|0
|6.
|Мальо Уго
|3
|0
|7.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|8.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|9.
|Родригес Мигель
|2
|0
|10.
|Нолито Агудо
|2
|0
|11.
|Денис Суарес
|2
|0
|12.
|Араухо Нестор
|1
|0
|13.
|Жунка Давид
|1
|0
|14.
|Айду Джозеф
|1
|0
|15.
|Мор Эмре
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|Сельта
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =3 -9Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья
Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б
Сельта Последние 20 матчей: +3 =9 -8Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Атлетик Б Примера Сельта 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|12.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|16.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:2 Сельта
Исход игры
Атлетик Б
81.9% (127)
Ничья
16.8% (26)
Сельта
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (81)
Меньше
46.36% (70)
Обе команды забьют
Да
67.55% (102)
Нет
32.45% (49)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
47.7% (74)
1:0 Атлетик Б
20.6% (32)
1:1 Ничья
13.5% (21)
2:0 Атлетик Б
9.7% (15)
3:1 Атлетик Б
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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