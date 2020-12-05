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Леванте
3:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
1:0
5' Гол
Рохер Марти
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Чема Родригес
7' Красная карточка
Чема Родригес
11' Желтая карточка
Дьене Даконам
11' Желтая карточка
Анхель Луис
2:0
17' Гол
Гомес Даниэль
23' Желтая карточка
Мата Хайме
45' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
49' Желтая карточка
Ньом Аллан
50' Желтая карточка
Гомес Даниэль
52' Желтая карточка
Рохер Марти
3:0
57' Гол
Де Фрутос Хорхе
77' Вторая желтая карточка
Дьене Даконам
88' Желтая карточка
Кукурелья Марк
90'+4
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
17
Вукчевич
Никола
22
Мелеро
Гонсало
16
Рочина
Рубен
9
Рохер
Марти
21
Гомес
Даниэль
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
3
Кабако
Эрик
6
Чема
Родригес
17
Оливера
Матиас
23
Эрнандес
Хуан
18
Арамбарри
Мауро
2
Дьене
Даконам
15
Кукурелья
Марк
9
Анхель
Луис
7
Мата
Хайме
Леванте
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 4 0.36
2. Рохер Марти 3 (1) 0.27
3. Мелеро Гонсало 2 0.18
4. Кампанья Хосе 1 (1) 0.09
5. Де Фрутос Хорхе 1 0.09
6. Гомес Даниэль 1 0.09
7. Везу Рубен 1 0.09
8. Клерк Карлос 0 0
9. Мирамон Хорхе 0 0
10. Барди Энис 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 4 0.36
2. Мата Хайме 2 (1) 0.18
3. Эрнандес Хуан 1 0.09
4. Арамбарри Мауро 1 0.09
5. Кукурелья Марк 1 0.09
6. Ньом Аллан 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 3 0
2. Постиго Серхио 2 0
3. Гомес Даниэль 2 0
4. Клерк Карлос 2 0
5. Кампанья Хосе 1 0
6. Дуарте Оскар 1 0
7. Сон 1 0
8. Рохер Марти 1 0
9. Радоя Неманья 1 0
10. Малса Микаэль 1 0
11. Мирамон Хорхе 1 0
12. Антонио Гарсия 1 0
13. Мелеро Гонсало 1 0
14. Барди Энис 1 0
15. Робер Пьер 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Дьене Даконам 4 1
3. Мата Хайме 5 0
4. Арамбарри Мауро 4 0
5. Оливера Матиас 4 0
6. Чема Родригес 2 1
7. Ньом Аллан 3 0
8. Кабако Эрик 3 0
9. Кукурелья Марк 3 0
10. Эрнандес Хуан 2 0
11. Максимович Неманья 2 0
12. Этчейта Хавьер 1 0
13. Тимор Давид 1 0
14. Унал Энес 1 0
15. Анхель Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 20% (2) 0 30% (3) 20% (2) 0 30% (3)
 Хетафе 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте
Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе
Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе

Последние игры между собой

Леванте: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Леванте 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 4:0 Леванте Ла Лига Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера
Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Хетафе Сегунда Леванте 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Леванте Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Хетафе Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Хетафе Примера Хетафе 4:1 Леванте Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
3. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
11. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
14. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
15. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
15. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
11. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Леванте 20.1% (31)
X 56.5% (87)
Хетафе 23.4% (36)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 18.00 62.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.26 2.74
  2.88 2.96 2.88

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
7.20 1.08 5.60 1.14 7.20 1.09 2.14 1.71 2.00 1.85 1.72 2.14 4.44 1.20 1.30 3.90 1.75 2.05 1.07 8.50 1.10 6.80 0.00 23.00 1.08 7.77 1.02 13.00
7.50 1.09 5.95 1.14 2.62 1.50 1.96 1.86 1.57 2.56 1.25 4.05 1.19 4.90 1.06 9.70 1.05 10.75 1.00 21.00
7.69 1.11 2.83 1.47 2.46 1.60 2.08 1.82 1.77 2.15 1.59 2.48 1.45 2.95 2.19 1.71 1.68 2.26 2.14 1.75 1.68 2.25 1.65 2.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
1.58 2.33 2.04 1.77 1.09 8.70 1.40 2.90 1.03 12.00
2.48 1.54 1.61 2.31 1.33 3.32 1.07 8.50 1.05 9.90
2.49 1.57 2.05 1.83 1.58 2.47 1.38 3.17 1.28 3.85 1.25 4.04 1.13 6.30 1.23 4.30 1.16 5.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30
3.10 1.37 2.04 1.78 1.52 2.53 1.15 5.45 1.11 6.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
Где смотреть матч Леванте 3:0 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 3:0 Хетафе

Исход игры
Леванте
20.1% (31)
Ничья
56.5% (87)
Хетафе
23.4% (36)
Тотал 2.5
Больше
21.05% (32)
Меньше
78.95% (120)
Обе команды забьют
Да
72.37% (110)
Нет
27.63% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.6% (78)
1:2 Хетафе
11.7% (18)
1:0 Леванте
11% (17)
2:1 Леванте
7.1% (11)
0:1 Хетафе
6.5% (10)
0:0 Ничья
4.5% (7)
0:2 Хетафе
3.9% (6)
2:0 Леванте
1.3% (2)
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2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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