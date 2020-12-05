Леванте
3:0
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Хетафе
1:0
5' ГолРохер Марти
6' Undefined phrase: football_event_Чема Родригес
7' Красная карточкаЧема Родригес
11' Желтая карточкаДьене Даконам
11' Желтая карточкаАнхель Луис
2:0
17' ГолГомес Даниэль
23' Желтая карточкаМата Хайме
45' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
49' Желтая карточкаНьом Аллан
50' Желтая карточкаГомес Даниэль
52' Желтая карточкаРохер Марти
3:0
57' ГолДе Фрутос Хорхе
77' Вторая желтая карточкаДьене Даконам
88' Желтая карточкаКукурелья Марк
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
11'
11'
17'
2:0
23'
45'
49'
50'
52'
57'
3:0
77'
88'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 0
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|4
|0.36
|2.
|Рохер Марти
|3 (1)
|0.27
|3.
|Мелеро Гонсало
|2
|0.18
|4.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.09
|5.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.09
|6.
|Гомес Даниэль
|1
|0.09
|7.
|Везу Рубен
|1
|0.09
|8.
|Клерк Карлос
|0
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|10.
|Барди Энис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|4
|0.36
|2.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.18
|3.
|Эрнандес Хуан
|1
|0.09
|4.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.09
|5.
|Кукурелья Марк
|1
|0.09
|6.
|Ньом Аллан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|3
|0
|2.
|Постиго Серхио
|2
|0
|3.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|4.
|Клерк Карлос
|2
|0
|5.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|6.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|7.
|Сон
|1
|0
|8.
|Рохер Марти
|1
|0
|9.
|Радоя Неманья
|1
|0
|10.
|Малса Микаэль
|1
|0
|11.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|12.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|13.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|14.
|Барди Энис
|1
|0
|15.
|Робер Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|5
|1
|2.
|Дьене Даконам
|4
|1
|3.
|Мата Хайме
|5
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|5.
|Оливера Матиас
|4
|0
|6.
|Чема Родригес
|2
|1
|7.
|Ньом Аллан
|3
|0
|8.
|Кабако Эрик
|3
|0
|9.
|Кукурелья Марк
|3
|0
|10.
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|11.
|Максимович Неманья
|2
|0
|12.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|13.
|Тимор Давид
|1
|0
|14.
|Унал Энес
|1
|0
|15.
|Анхель Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|20% (2)
|0
|30% (3)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|Хетафе
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте
Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе
Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе
Последние игры между собой
Леванте: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Леванте Сегунда Леванте 1:1 Хетафе Сегунда Леванте 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Леванте Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Хетафе Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Леванте Примера Леванте 2:0 Хетафе Примера Хетафе 4:1 Леванте Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|11.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|12.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|16.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Леванте 3:0 Хетафе
Исход игры
Леванте
20.1% (31)
Ничья
56.5% (87)
Хетафе
23.4% (36)
Тотал 2.5
Больше
21.05% (32)
Меньше
78.95% (120)
Обе команды забьют
Да
72.37% (110)
Нет
27.63% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.6% (78)
1:2 Хетафе
11.7% (18)
1:0 Леванте
11% (17)
2:1 Леванте
7.1% (11)
0:1 Хетафе
6.5% (10)
0:0 Ничья
4.5% (7)
0:2 Хетафе
3.9% (6)
2:0 Леванте
1.3% (2)
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