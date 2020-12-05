Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Реал Мадрид
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
17
Видаль
Алеш
10
Ракитич
Иван
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
25
Родриго
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
17 Видаль АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.44
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.22
|3.
|Де Йонг Люк
|2
|0.22
|4.
|Ракитич Иван
|1
|0.11
|5.
|Окампос Лукас
|1 (1)
|0.11
|6.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.11
|7.
|Кунде Жюль
|1
|0.11
|8.
|Навас Хесус
|0
|0
|9.
|Фернандо Режес
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.4
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.3
|3.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.2
|4.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.2
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.1
|6.
|Азар Эден
|1
|0.1
|7.
|Каземиро Карлос
|1
|0.1
|8.
|Диас Мариано
|1
|0.1
|9.
|Родриго
|0
|0
|10.
|Марсело Виера
|0
|0
|11.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|12.
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|4
|0
|2.
|Хордан Хоан
|2
|1
|3.
|Навас Хесус
|3
|0
|4.
|Гудель Неманья
|2
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|6.
|Кунде Жюль
|2
|0
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0
|8.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|9.
|Васкес Франко
|1
|0
|10.
|Окампос Лукас
|1
|0
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0
|12.
|Рекик Карим
|1
|0
|13.
|Торрес Оливер
|1
|0
|14.
|Сусо Хесус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|4
|0
|2.
|Кроос Тони
|2
|0
|3.
|Рамос Серхио
|2
|0
|4.
|Марсело Виера
|2
|0
|5.
|Начо Игнасио
|2
|0
|6.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|7.
|Модрич Лука
|1
|0
|8.
|Менди Ферлан
|1
|0
|9.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|50% (6)
|Реал Мадрид
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =2 -6Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта
Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид
Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Севилья: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|11.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|12.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|16.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид
Исход игры
Севилья
31.6% (49)
Ничья
36.8% (57)
Реал Мадрид
31.6% (49)
Тотал 2.5
Больше
63.58% (96)
Меньше
36.42% (55)
Обе команды забьют
Да
93.38% (141)
Нет
6.62% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (46)
2:1 Севилья
23.9% (37)
1:2 Реал Мадрид
23.2% (36)
2:2 Ничья
7.1% (11)
2:3 Реал Мадрид
2.6% (4)
3:2 Севилья
2.6% (4)
0:1 Реал Мадрид
2.6% (4)
1:0 Севилья
1.9% (3)
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