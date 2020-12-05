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Севилья
 
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Стадион:
Реал Мадрид
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
17
Видаль
Алеш
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
11
Мунир
Эль-Хаддади
9
Де
Йонг
Люк
5
Окампос
Лукас
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
25
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Севилья
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.44
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.22
3. Де Йонг Люк 2 0.22
4. Ракитич Иван 1 0.11
5. Окампос Лукас 1 (1) 0.11
6. Эскудеро Серхио 1 0.11
7. Кунде Жюль 1 0.11
8. Навас Хесус 0 0
9. Фернандо Режес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.4
2. Вальверде Федерико 3 0.3
3. Винисиус Жуниор 2 0.2
4. Рамос Серхио 2 (2) 0.2
5. Модрич Лука 1 0.1
6. Азар Эден 1 0.1
7. Каземиро Карлос 1 0.1
8. Диас Мариано 1 0.1
9. Родриго 0 0
10. Марсело Виера 0 0
11. Карвахаль Даниэль 0 0
12. Васкес Лукас 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Хордан Хоан 2 1
3. Навас Хесус 3 0
4. Гудель Неманья 2 0
5. Карлос Диего Сантос 2 0
6. Кунде Жюль 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Эскудеро Серхио 1 0
9. Васкес Франко 1 0
10. Окампос Лукас 1 0
11. Акунья Маркос 1 0
12. Рекик Карим 1 0
13. Торрес Оливер 1 0
14. Сусо Хесус 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 4 0
2. Кроос Тони 2 0
3. Рамос Серхио 2 0
4. Марсело Виера 2 0
5. Начо Игнасио 2 0
6. Карвахаль Даниэль 2 0
7. Модрич Лука 1 0
8. Менди Ферлан 1 0
9. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 25% (3) 0 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 50% (6)
 Реал Мадрид 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта
Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид
Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Севилья: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Реал Мадрид 2:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Реал Мадрид Примера
Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
3. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
11. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
14. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
15. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
15. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
11. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители испанского футбола! На связи Севилья, именно здесь и пройдет один из матчей 12-го тура чемпионата Испании, в котором "Севилья" сыграет с мадридским "Реалом". Ваш комментатор Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 155
Севилья 31.6% (49)
X 36.8% (57)
Реал Мадрид 31.6% (49)
Все прогнозы
2.58 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Реал Мадрид
2.76
3.64
2.90
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.35 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.35 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.61 3.64 2.89
  2.76 3.38 2.74

Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 9.70 1.04 3.90 1.27 3.05 1.36 2.11 1.80 1.88 2.01 1.63 2.37 1.40 2.95 1.18 4.60 1.13 5.10 1.04 9.20 1.03 9.80 0.00 16.50
11.75 1.03 10.25 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.13 1.87 1.63 2.31 1.42 2.91 1.19 4.75 1.15 5.55 1.05 10.50
4.32 1.25 3.23 1.39 2.48 1.60 2.08 1.82 1.86 2.05 1.62 2.42 1.50 2.75 1.41 3.07 1.15 6.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.75 1.45 2.75 1.15 5.40
3.12 1.36 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
3.27 1.38 2.69 1.52 2.11 1.81 1.68 2.31 1.48 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.81 1.93 1.36 3.10
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Где смотреть матч Севилья - Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид

Исход игры
Севилья
31.6% (49)
Ничья
36.8% (57)
Реал Мадрид
31.6% (49)
Тотал 2.5
Больше
63.58% (96)
Меньше
36.42% (55)
Обе команды забьют
Да
93.38% (141)
Нет
6.62% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (46)
2:1 Севилья
23.9% (37)
1:2 Реал Мадрид
23.2% (36)
2:2 Ничья
7.1% (11)
2:3 Реал Мадрид
2.6% (4)
3:2 Севилья
2.6% (4)
0:1 Реал Мадрид
2.6% (4)
1:0 Севилья
1.9% (3)
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