Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.44
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.22
|3.
|Де Йонг Люк
|2
|0.22
|4.
|Ракитич Иван
|1
|0.11
|5.
|Окампос Лукас
|1 (1)
|0.11
|6.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.11
|7.
|Кунде Жюль
|1
|0.11
|8.
|Навас Хесус
|0
|0
|9.
|Фернандо Режес
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.4
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.3
|3.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.2
|4.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.2
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.1
|6.
|Азар Эден
|1
|0.1
|7.
|Каземиро Карлос
|1
|0.1
|8.
|Диас Мариано
|1
|0.1
|9.
|Родриго
|0
|0
|10.
|Марсело Виера
|0
|0
|11.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|12.
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|4
|0
|2.
|Хордан Хоан
|2
|1
|3.
|Навас Хесус
|3
|0
|4.
|Гудель Неманья
|2
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|6.
|Кунде Жюль
|2
|0
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0
|8.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|9.
|Васкес Франко
|1
|0
|10.
|Окампос Лукас
|1
|0
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0
|12.
|Рекик Карим
|1
|0
|13.
|Торрес Оливер
|1
|0
|14.
|Сусо Хесус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|4
|0
|2.
|Кроос Тони
|2
|0
|3.
|Рамос Серхио
|2
|0
|4.
|Марсело Виера
|2
|0
|5.
|Начо Игнасио
|2
|0
|6.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|7.
|Модрич Лука
|1
|0
|8.
|Менди Ферлан
|1
|0
|9.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|50% (6)
|Реал Мадрид
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =2 -6Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта
Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид
Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Севилья: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 10
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|14.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|15.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|16.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид
Исход игры
Севилья
31.1% (19)
Ничья
34.4% (21)
Реал Мадрид
34.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (38)
Меньше
35.59% (21)
Обе команды забьют
Да
93.22% (55)
Нет
6.78% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (18)
1:2 Реал Мадрид
26.2% (16)
2:1 Севилья
21.3% (13)
3:2 Севилья
6.6% (4)
2:2 Ничья
4.9% (3)
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