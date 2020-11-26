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Севилья
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.44
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.22
3. Де Йонг Люк 2 0.22
4. Ракитич Иван 1 0.11
5. Окампос Лукас 1 (1) 0.11
6. Эскудеро Серхио 1 0.11
7. Кунде Жюль 1 0.11
8. Навас Хесус 0 0
9. Фернандо Режес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.4
2. Вальверде Федерико 3 0.3
3. Винисиус Жуниор 2 0.2
4. Рамос Серхио 2 (2) 0.2
5. Модрич Лука 1 0.1
6. Азар Эден 1 0.1
7. Каземиро Карлос 1 0.1
8. Диас Мариано 1 0.1
9. Родриго 0 0
10. Марсело Виера 0 0
11. Карвахаль Даниэль 0 0
12. Васкес Лукас 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Хордан Хоан 2 1
3. Навас Хесус 3 0
4. Гудель Неманья 2 0
5. Карлос Диего Сантос 2 0
6. Кунде Жюль 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Эскудеро Серхио 1 0
9. Васкес Франко 1 0
10. Окампос Лукас 1 0
11. Акунья Маркос 1 0
12. Рекик Карим 1 0
13. Торрес Оливер 1 0
14. Сусо Хесус 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 4 0
2. Кроос Тони 2 0
3. Рамос Серхио 2 0
4. Марсело Виера 2 0
5. Начо Игнасио 2 0
6. Карвахаль Даниэль 2 0
7. Модрич Лука 1 0
8. Менди Ферлан 1 0
9. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 25% (3) 0 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 50% (6)
 Реал Мадрид 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта
Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид
Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Севилья: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
Реал Мадрид 2:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Реал Мадрид Примера
Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
3. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
13. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
14. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
15. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
16. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Сельта Заявка 11 2 4 5 11 - 20 10
19. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
11. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Севилья 31.1% (19)
    X 34.4% (21)
    Реал Мадрид 34.4% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.72
    3.68
    2.76
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.55 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.55 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.68 2.76
      2.64 3.64 2.71

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.00 1.01 9.80 1.03 3.95 1.23 3.15 1.35 2.10 1.77 1.90 1.96 1.64 2.30 1.41 2.85 1.19 4.50 1.15 5.00 1.06 8.60 1.04 9.40 0.00 15.50
    12.25 1.04 10.75 1.05 4.05 1.25 3.18 1.36 2.16 1.85 1.64 2.29 1.43 2.88 1.20 4.70 1.16 5.45 1.06 9.90
    4.38 1.24 2.52 1.58 2.11 1.80 1.89 2.02 1.65 2.35 1.53 2.68 1.43 2.98 1.17 5.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.74 1.48 2.65 1.15 5.20
    3.15 1.36 2.12 1.72 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
    3.35 1.37 2.76 1.50 2.16 1.77 1.70 2.27 1.50 2.76
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.30
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.38
    Где смотреть матч Севилья - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид

    Исход игры
    Севилья
    31.1% (19)
    Ничья
    34.4% (21)
    Реал Мадрид
    34.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (38)
    Меньше
    35.59% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    93.22% (55)
    Нет
    6.78% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (18)
    1:2 Реал Мадрид
    26.2% (16)
    2:1 Севилья
    21.3% (13)
    3:2 Севилья
    6.6% (4)
    2:2 Ничья
    4.9% (3)
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