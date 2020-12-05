Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас судья игру останавливает.

Немного острее выглядят хозяева, но какого-то постоянного давления на ворота "Вальядолида" они не оказывают.

Гости пытаются организовать свою контратаку, но она тут же обрывается из-за передач, много брака.

Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.

Луис Суарес пока допускает много брака, пробил он по мячу с линии штрафной, а тот отпрааился на пустые трибуны.

17' Кике получает по голове от Эрмосо. Судья фиксирует фол.

16' Лемар размял своей подачей Масипа. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

15' Витоло получает удар по ногам на левом фланге.

14' Алькарас решается на удар, Облак даже ворота потерял, но мяч на его счастье прошёл мимо.

13' Оба тренера усердно жестикулируют, подсказывают что-то своим подопечным, но пока происходит борьба в центре поля.

12' Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков "Вальядолида" зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.

11' Ну что, две минуты успешно убиты из-за технических неисправностей. Наконец-то наша игра продолжается.

10' Пауза продолжается. Процедура замены наушников, которые спрятаны под футболкой арбитра.

9' Пауза в игре. Пабло Гонсалес Фуэртес побежал к помощникам, не работает у него устройство для приема сигнала от арбитров.

8' Спокойно защищается "Атлетико", даже не пытаясь какой-то высокий прессинг навязать.

7' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Лемар нарушил.

6' Масип отбивает мяч перед собой после удара Корреа, Луис Суарес на добивании перемудрил, упустил он игровой снаряд за пределы поля.

5' Падает в штрафной Корреа, судья на это внимания не обратил.

5' "Атлетико" вроде контролирует мяч по всему полю. Подойти к штрафной с ним не получается, но держать мяч удается.

4' Кстати, обслуживает встречу Пабло Гонсалес Фуэртес. Надеемся, своими вмешательствами игру он не испортит.

4' Неспешная игра, осторожная. Команды совершенно не спешат, действуя больше от обороны.

3' В офсайд забрался Суарес, игра прервана свистком арбитра.

2' Хозяева, разыграв мяч от круга, контролируют мяч в центре поля. Проникнуть глубже пока сложно.

2' "Атлетико" проводит матч в традиционном комплекте формы красно-белого цвета, в бело-фиолетовой форме футболисты "Вальядолида".