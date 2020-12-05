Атлетико М
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Ванда Метрополитано
Вальядолид
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
16
Эррера
Эктор
11
Лемар
Тома
11
Эрвиас
Пабло
17
Роке
Меса
10
Оскар
Плано
40
Жота
Серран
16
Андре
Маркос
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
-
34 Мойя АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.5
|2.
|Суарес Луис
|5
|0.5
|3.
|Льоренте Маркос
|3
|0.3
|4.
|Карраско Янник
|2
|0.2
|5.
|Корреа Анхель
|1
|0.1
|6.
|Коста Диего
|1
|0.1
|7.
|Торрейра Лукас
|1
|0.1
|8.
|Триппьер Киран
|0
|0
|9.
|Эрмосо Марио
|0
|0
|10.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|11.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Маркос
|3
|0.25
|2.
|Оскар Плано
|1
|0.08
|3.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.08
|4.
|Мичел Мигель
|1
|0.08
|5.
|Жота Серран
|1
|0.08
|6.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.08
|7.
|Вилья Тони
|1
|0.08
|8.
|Орельяна Фабиан
|1 (1)
|0.08
|9.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.08
|10.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|4
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|2
|0
|3.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|4.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|5.
|Коста Диего
|1
|0
|6.
|Суарес Луис
|1
|0
|7.
|Савич Стефан
|1
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|9.
|Эррера Эктор
|1
|0
|10.
|Корреа Анхель
|1
|0
|11.
|Карраско Янник
|1
|0
|12.
|Хименес Хосе
|1
|0
|13.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|14.
|Парти Томас
|1
|0
|15.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|16.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|3.
|Начо Мартинес
|1
|1
|4.
|Алькарас Рубен
|2
|0
|5.
|Сан Эметерио Феде
|2
|0
|6.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|7.
|Масип Хорди
|1
|0
|8.
|Мичел Мигель
|1
|0
|9.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|10.
|Жота Серран
|1
|0
|11.
|Янко Саиди
|1
|0
|12.
|Вилья Тони
|1
|0
|13.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|14.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|15.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|16.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|Вальядолид
|0
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона
Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид
Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 2
|24
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|11.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|12.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|16.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 1
|14
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|16.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|17.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Вальядолид
Исход игры
Атлетико М
99.4% (153)
Ничья
0.6% (1)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
23.18% (35)
Меньше
76.82% (116)
Обе команды забьют
Да
21.85% (33)
Нет
78.15% (118)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
51.9% (80)
1:0 Атлетико М
23.4% (36)
2:1 Атлетико М
12.3% (19)
3:1 Атлетико М
6.5% (10)
3:2 Атлетико М
1.3% (2)
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