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  2. Матчи
  3. Испания
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Вальядолид
0' 21'
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
23
Триппьер
Киран
16
Эррера
Эктор
8
Ньигес
Сауль
20
Витоло
Виктор
10
Корреа
Анхель
11
Лемар
Тома
9
Суарес
Луис
1
Масип
Хорди
11
Эрвиас
Пабло
5
Санчес
Хавьер
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
17
Роке
Меса
14
Алькарас
Рубен
10
Оскар
Плано
8
Перес
Кике
40
Жота
Серран
16
Андре
Маркос
Атлетико М
3-4-2-1
Вальядолид
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 5 (1) 0.5
2. Суарес Луис 5 0.5
3. Льоренте Маркос 3 0.3
4. Карраско Янник 2 0.2
5. Корреа Анхель 1 0.1
6. Коста Диего 1 0.1
7. Торрейра Лукас 1 0.1
8. Триппьер Киран 0 0
9. Эрмосо Марио 0 0
10. Санчес Мануэль 0 0
11. Лоди Ренан 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 3 0.25
2. Оскар Плано 1 0.08
3. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.08
4. Мичел Мигель 1 0.08
5. Жота Серран 1 0.08
6. Бруно Гонсалес 1 0.08
7. Вилья Тони 1 0.08
8. Орельяна Фабиан 1 (1) 0.08
9. Рубио Вальдо 1 (1) 0.08
10. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 4 0
2. Ньигес Сауль 2 0
3. Льоренте Маркос 2 0
4. Фелиш Жоау 2 0
5. Коста Диего 1 0
6. Суарес Луис 1 0
7. Савич Стефан 1 0
8. Кондогбия Жоффрей 1 0
9. Эррера Эктор 1 0
10. Корреа Анхель 1 0
11. Карраско Янник 1 0
12. Хименес Хосе 1 0
13. Эрмосо Марио 1 0
14. Парти Томас 1 0
15. Фелипе Аугусто IV 1 0
16. Лоди Ренан 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 3 0
3. Начо Мартинес 1 1
4. Алькарас Рубен 2 0
5. Сан Эметерио Феде 2 0
6. Карнеро Рауль 2 0
7. Масип Хорди 1 0
8. Мичел Мигель 1 0
9. Эрвиас Пабло 1 0
10. Жота Серран 1 0
11. Янко Саиди 1 0
12. Вилья Тони 1 0
13. Гвардиола Серхи 1 0
14. Санчес Хавьер 1 0
15. Рубио Вальдо 1 0
16. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6)
 Вальядолид 0 9.09% (1) 36.36% (4) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона
Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид
Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Атлетико М 1:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Атлетико М Примера
Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 10 7 3 0 19 - 2 24
2. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
4. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
5. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
11. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
14. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
15. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид 0:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 1 14
2. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
15. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
16. Вальядолид 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
11. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Вальядолид 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
15. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 22'
    Луис Суарес пока допускает много брака, пробил он по мячу с линии штрафной, а тот отпрааился на пустые трибуны.
  • 21'
    Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.
  • 20'
    Гости пытаются организовать свою контратаку, но она тут же обрывается из-за передач, много брака.
  • 19'
    Немного острее выглядят хозяева, но какого-то постоянного давления на ворота "Вальядолида" они не оказывают.
  • Фол, нарушение
    18'
    Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас судья игру останавливает.
  • Фол, нарушение
    17'
    Кике получает по голове от Эрмосо. Судья фиксирует фол.
  • 16'
    Лемар размял своей подачей Масипа. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • Фол, нарушение
    15'
    Витоло получает удар по ногам на левом фланге.
  • 14'
    Алькарас решается на удар, Облак даже ворота потерял, но мяч на его счастье прошёл мимо.
  • 13'
    Оба тренера усердно жестикулируют, подсказывают что-то своим подопечным, но пока происходит борьба в центре поля.
  • 12'
    Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков "Вальядолида" зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.
  • 11'
    Ну что, две минуты успешно убиты из-за технических неисправностей. Наконец-то наша игра продолжается.
  • 10'
    Пауза продолжается. Процедура замены наушников, которые спрятаны под футболкой арбитра.
  • Судья
    9'
    Пауза в игре. Пабло Гонсалес Фуэртес побежал к помощникам, не работает у него устройство для приема сигнала от арбитров.
  • 8'
    Спокойно защищается "Атлетико", даже не пытаясь какой-то высокий прессинг навязать. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Лемар нарушил.
  • Опасный момент
    6'
    Масип отбивает мяч перед собой после удара Корреа, Луис Суарес на добивании перемудрил, упустил он игровой снаряд за пределы поля.
  • Судья
    5'
    Падает в штрафной Корреа, судья на это внимания не обратил.
  • 5'
    "Атлетико" вроде контролирует мяч по всему полю. Подойти к штрафной с ним не получается, но держать мяч удается.
  • 4'
    Кстати, обслуживает встречу Пабло Гонсалес Фуэртес. Надеемся, своими вмешательствами игру он не испортит.
  • 4'
    Неспешная игра, осторожная. Команды совершенно не спешат, действуя больше от обороны.
  • Офсайд
    3'
    В офсайд забрался Суарес, игра прервана свистком арбитра.
  • 2'
    Хозяева, разыграв мяч от круга, контролируют мяч в центре поля. Проникнуть глубже пока сложно.
  • 2'
    "Атлетико" проводит матч в традиционном комплекте формы красно-белого цвета, в бело-фиолетовой форме футболисты "Вальядолида".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки мадридского "Атлетико".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.37 4.55 9.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.40 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.50 10.25
  1.47 4.08 8.71

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.70 1.06 3.35 1.33 2.60 1.66 2.10 1.79 1.84 2.22 1.44 3.35 1.30 4.05 1.08 6.70 1.07 7.40 1.02 13.00 1.01 22.00 0.00 20.00
11.50 1.04 9.40 1.06 3.32 1.34 2.54 1.53 1.84 2.07 1.42 2.91 1.28 3.72 1.11 6.65 1.09 7.60 1.02 15.00
2.83 1.46 2.48 1.57 2.13 1.77 1.81 2.07 1.63 2.36 1.46 2.84 1.43 3.00 1.20 4.78 1.10 8.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.37 3.10 1.11 6.70
3.04 1.38 1.95 1.85 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
2.42 1.60 1.99 1.89 1.53 2.61 1.35 3.36 1.25 4.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.60 1.45 1.67 2.40 1.27 3.60
3.68 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.23 4.20 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.65
Букмекер Да Нет
6.40 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Вальядолид

Исход игры
Атлетико М
99.4% (153)
Ничья
0.6% (1)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
23.18% (35)
Меньше
76.82% (116)
Обе команды забьют
Да
21.85% (33)
Нет
78.15% (118)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
51.9% (80)
1:0 Атлетико М
23.4% (36)
2:1 Атлетико М
12.3% (19)
3:1 Атлетико М
6.5% (10)
3:2 Атлетико М
1.3% (2)
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