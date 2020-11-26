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Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Вальядолид

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 5 (1) 0.56
2. Суарес Луис 5 0.56
3. Льоренте Маркос 3 0.33
4. Карраско Янник 2 0.22
5. Корреа Анхель 1 0.11
6. Коста Диего 1 0.11
7. Торрейра Лукас 1 0.11
8. Триппьер Киран 0 0
9. Эрмосо Марио 0 0
10. Санчес Мануэль 0 0
11. Лоди Ренан 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 3 0.27
2. Оскар Плано 1 0.09
3. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.09
4. Мичел Мигель 1 0.09
5. Жота Серран 1 0.09
6. Бруно Гонсалес 1 0.09
7. Вилья Тони 1 0.09
8. Орельяна Фабиан 1 (1) 0.09
9. Рубио Вальдо 1 (1) 0.09
10. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 4 0
2. Ньигес Сауль 2 0
3. Льоренте Маркос 2 0
4. Фелиш Жоау 2 0
5. Коста Диего 1 0
6. Суарес Луис 1 0
7. Савич Стефан 1 0
8. Кондогбия Жоффрей 1 0
9. Эррера Эктор 1 0
10. Корреа Анхель 1 0
11. Карраско Янник 1 0
12. Хименес Хосе 1 0
13. Эрмосо Марио 1 0
14. Парти Томас 1 0
15. Фелипе Аугусто IV 1 0
16. Лоди Ренан 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 3 0
3. Начо Мартинес 1 1
4. Алькарас Рубен 2 0
5. Сан Эметерио Феде 2 0
6. Карнеро Рауль 2 0
7. Масип Хорди 1 0
8. Мичел Мигель 1 0
9. Эрвиас Пабло 1 0
10. Жота Серран 1 0
11. Янко Саиди 1 0
12. Вилья Тони 1 0
13. Гвардиола Серхи 1 0
14. Санчес Хавьер 1 0
15. Рубио Вальдо 1 0
16. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 16.67% (3) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6)
 Вальядолид 0 9.09% (1) 36.36% (4) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона
Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид
Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Атлетико М 1:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:3 Атлетико М Примера
Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
3. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
13. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
14. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
15. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
16. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Сельта Заявка 11 2 4 5 11 - 20 10
19. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
11. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Атлетико М 96.6% (57)
    X 3.4% (2)
    Вальядолид 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Вальядолид
    1.44
    4.70
    9.82
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.70 10.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.44 3.95 10.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.50 10.50
      1.39 4.59 9.82

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.80 1.06 6.30 1.11 2.90 1.40 2.26 1.67 1.91 1.94 1.71 2.20 1.37 3.05 1.27 3.65 1.11 6.00 1.09 6.60 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 18.00
    10.25 1.05 8.30 1.08 3.05 1.39 2.29 1.64 1.73 2.23 1.33 3.36 1.24 4.15 1.08 7.90 1.07 8.80 1.01 17.75
    2.98 1.41 2.63 1.52 2.27 1.67 1.92 1.95 1.70 2.22 1.51 2.64 1.23 4.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.15 1.32 3.35 1.09 7.50
    2.91 1.41 1.83 1.97 1.37 3.10 1.10 7.00 1.07 8.40
    2.73 1.49 2.23 1.69 1.73 2.20 1.46 2.82 1.34 3.44
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.53 2.48 1.19 4.70 1.13 5.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.35 1.60
    Букмекер Да Нет
    6.50 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.21
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Вальядолид

    Исход игры
    Атлетико М
    96.6% (57)
    Ничья
    3.4% (2)
    Вальядолид
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.32% (15)
    Меньше
    73.68% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    26.32% (15)
    Нет
    73.68% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    50.8% (30)
    1:0 Атлетико М
    18.6% (11)
    2:1 Атлетико М
    13.6% (8)
    3:1 Атлетико М
    8.5% (5)
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