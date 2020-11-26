Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Вальядолид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.56
|2.
|Суарес Луис
|5
|0.56
|3.
|Льоренте Маркос
|3
|0.33
|4.
|Карраско Янник
|2
|0.22
|5.
|Корреа Анхель
|1
|0.11
|6.
|Коста Диего
|1
|0.11
|7.
|Торрейра Лукас
|1
|0.11
|8.
|Триппьер Киран
|0
|0
|9.
|Эрмосо Марио
|0
|0
|10.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|11.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Маркос
|3
|0.27
|2.
|Оскар Плано
|1
|0.09
|3.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.09
|4.
|Мичел Мигель
|1
|0.09
|5.
|Жота Серран
|1
|0.09
|6.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.09
|7.
|Вилья Тони
|1
|0.09
|8.
|Орельяна Фабиан
|1 (1)
|0.09
|9.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.09
|10.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|4
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|2
|0
|3.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|4.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|5.
|Коста Диего
|1
|0
|6.
|Суарес Луис
|1
|0
|7.
|Савич Стефан
|1
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|9.
|Эррера Эктор
|1
|0
|10.
|Корреа Анхель
|1
|0
|11.
|Карраско Янник
|1
|0
|12.
|Хименес Хосе
|1
|0
|13.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|14.
|Парти Томас
|1
|0
|15.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|16.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|3.
|Начо Мартинес
|1
|1
|4.
|Алькарас Рубен
|2
|0
|5.
|Сан Эметерио Феде
|2
|0
|6.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|7.
|Масип Хорди
|1
|0
|8.
|Мичел Мигель
|1
|0
|9.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|10.
|Жота Серран
|1
|0
|11.
|Янко Саиди
|1
|0
|12.
|Вилья Тони
|1
|0
|13.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|14.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|15.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|16.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|Вальядолид
|0
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =7 -2Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона
Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид
Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Вальядолид: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Атлетико М 3:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Атлетико М Примера Вальядолид 0:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Вальядолид Примера Атлетико М 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:4 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Атлетико М Примера Вальядолид 1:1 Атлетико М Первый дивизион Вальядолид 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 0:0 Вальядолид Кубок Короля Атлетико М 4:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 10
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|14.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|15.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|16.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М - Вальядолид
Исход игры
Атлетико М
96.6% (57)
Ничья
3.4% (2)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (15)
Меньше
73.68% (42)
Обе команды забьют
Да
26.32% (15)
Нет
73.68% (42)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
50.8% (30)
1:0 Атлетико М
18.6% (11)
2:1 Атлетико М
13.6% (8)
3:1 Атлетико М
8.5% (5)
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