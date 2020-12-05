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Кадис
 
Позже

Стадион:
Барселона
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
10
Переа
Альберто
2
Йонссон
Йенс
12
Бодиже
Янн
25
Искьердо
Хайро
8
Алекс
Фернандес
21
Хименес
Альваро
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
28
Мингеса
Оскар
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
14
Коутиньо
Филиппе
10
Месси
Лионель
9
Брайтвайт Мартин
7
Гризманн
Антуан
Кадис
4-4-2
Барселона
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 2 0.18
2. Санчес Сальвадор 2 0.18
3. Хименес Альваро 1 0.09
4. Лосано Энтони 1 0.09
5. Помбо Хорхе 1 0.09
6. Алехо Иван 1 0.09
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фати Ансу 4 0.44
2. Месси Лионель 4 (2) 0.44
3. Гризманн Антуан 3 0.33
4. Коутиньо Филиппе 2 0.22
5. Роберто Серхи 1 0.11
6. Брайтвайт Мартин 1 0.11
7. Дембеле Усман 1 0.11
8. Гонсалес Педро 1 0.11
9. Альба Жорди 0 0
10. Тринкан Франсишку 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 3 0
2. Негредо Альваро 1 1
3. Акапо Карлос 1 1
4. Кала Хуан 2 0
5. Йонссон Йенс 2 0
6. Альфонсо Луис 2 0
7. Лосано Энтони 1 0
8. Алекс Фернандес 1 0
9. Аугусто Фернандес 1 0
10. Малбашич Филип 1 0
11. Мари Хосе 1 0
12. Помбо Хорхе 1 0
13. Гарридо Хон 1 0
14. Искьердо Хайро 1 0
15. Санчес Сальвадор 1 0
16. Мауро Маркос 1 0
17. Алехо Иван 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 3 1
2. Месси Лионель 3 0
3. Пике Херард 2 0
4. Альба Жорди 2 0
5. Бускетс Серхио 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Роберто Серхи 1 0
8. Дест Серджино 1 0
9. Гонсалес Педро 1 0
10. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 0 12.5% (1)
 Барселона 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис
Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона
Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 2:0 Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
3. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
4. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
5. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
11. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
12. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
14. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
15. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид 0:2 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 2:0 Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
15. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
16. Вальядолид 0:2 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
17. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М 2:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
11. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Вальядолид 0:2 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.00 6.00 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 6.40 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 11.75 6.50 1.25
  11.66 6.46 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.50 0.00 13.50 1.01 5.40 1.13 4.70 1.19 2.65 1.47 2.08 1.79 2.15 1.75 1.88 1.98 1.71 2.21 1.38 3.05 1.28 3.65 1.12 5.70 1.10 6.30 1.02 11.00 1.01 12.00
18.00 1.01 16.75 1.01 5.75 1.14 4.75 1.19 2.77 1.50 2.13 1.73 1.70 2.18 1.40 3.00 1.30 3.60 1.13 6.05
5.95 1.15 2.81 1.48 2.69 1.50 2.41 1.61 2.12 1.77 1.86 2.03 1.69 2.26 1.53 2.62 1.27 3.97 1.11 7.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.50 1.66 2.23 1.27 3.80
4.05 1.24 2.77 1.44 1.71 2.14 1.30 3.52 1.20 4.65
3.33 1.36 2.66 1.52 1.96 1.93 1.67 2.31 1.47 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.28 2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00
5.60 1.14 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.72
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Кадис - Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Кадис - Барселона

Исход игры
Кадис
0.7% (1)
Ничья
2.6% (4)
Барселона
96.7% (147)
Тотал 2.5
Больше
53.02% (79)
Меньше
46.98% (70)
Обе команды забьют
Да
37.58% (56)
Нет
62.42% (93)
Популярный счёт
0:2 Барселона
36.8% (56)
1:3 Барселона
15.1% (23)
1:2 Барселона
13.8% (21)
0:3 Барселона
12.5% (19)
0:1 Барселона
7.9% (12)
1:4 Барселона
4.6% (7)
0:4 Барселона
2% (3)
0:5 Барселона
2% (3)
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