Кадис
Позже
Стадион: Рамон де Карранса
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|2
|0.18
|2.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.18
|3.
|Хименес Альваро
|1
|0.09
|4.
|Лосано Энтони
|1
|0.09
|5.
|Помбо Хорхе
|1
|0.09
|6.
|Алехо Иван
|1
|0.09
|7.
|Переа Альберто
|0
|0
|8.
|Малбашич Филип
|0
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фати Ансу
|4
|0.44
|2.
|Месси Лионель
|4 (2)
|0.44
|3.
|Гризманн Антуан
|3
|0.33
|4.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.22
|5.
|Роберто Серхи
|1
|0.11
|6.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.11
|7.
|Дембеле Усман
|1
|0.11
|8.
|Гонсалес Педро
|1
|0.11
|9.
|Альба Жорди
|0
|0
|10.
|Тринкан Франсишку
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|3
|0
|2.
|Негредо Альваро
|1
|1
|3.
|Акапо Карлос
|1
|1
|4.
|Кала Хуан
|2
|0
|5.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|6.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|7.
|Лосано Энтони
|1
|0
|8.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|9.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|10.
|Малбашич Филип
|1
|0
|11.
|Мари Хосе
|1
|0
|12.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|13.
|Гарридо Хон
|1
|0
|14.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|15.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|16.
|Мауро Маркос
|1
|0
|17.
|Алехо Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|3
|1
|2.
|Месси Лионель
|3
|0
|3.
|Пике Херард
|2
|0
|4.
|Альба Жорди
|2
|0
|5.
|Бускетс Серхио
|2
|0
|6.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|7.
|Роберто Серхи
|1
|0
|8.
|Дест Серджино
|1
|0
|9.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|10.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|Барселона
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона
Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 10
|13
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|12.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|14.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|15.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|16.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|18.
|Сельта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|11.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис - Барселона
Исход игры
Кадис
0% (0)
Ничья
8.3% (5)
Барселона
91.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
56.9% (33)
Меньше
43.1% (25)
Обе команды забьют
Да
48.28% (28)
Нет
51.72% (30)
Популярный счёт
0:2 Барселона
30% (18)
1:3 Барселона
20% (12)
1:2 Барселона
15% (9)
0:3 Барселона
10% (6)
0:1 Барселона
6.7% (4)
1:1 Ничья
5% (3)
0:4 Барселона
3.3% (2)
1:4 Барселона
3.3% (2)
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