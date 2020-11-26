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Кадис
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 2 0.18
2. Санчес Сальвадор 2 0.18
3. Хименес Альваро 1 0.09
4. Лосано Энтони 1 0.09
5. Помбо Хорхе 1 0.09
6. Алехо Иван 1 0.09
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фати Ансу 4 0.44
2. Месси Лионель 4 (2) 0.44
3. Гризманн Антуан 3 0.33
4. Коутиньо Филиппе 2 0.22
5. Роберто Серхи 1 0.11
6. Брайтвайт Мартин 1 0.11
7. Дембеле Усман 1 0.11
8. Гонсалес Педро 1 0.11
9. Альба Жорди 0 0
10. Тринкан Франсишку 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 3 0
2. Негредо Альваро 1 1
3. Акапо Карлос 1 1
4. Кала Хуан 2 0
5. Йонссон Йенс 2 0
6. Альфонсо Луис 2 0
7. Лосано Энтони 1 0
8. Алекс Фернандес 1 0
9. Аугусто Фернандес 1 0
10. Малбашич Филип 1 0
11. Мари Хосе 1 0
12. Помбо Хорхе 1 0
13. Гарридо Хон 1 0
14. Искьердо Хайро 1 0
15. Санчес Сальвадор 1 0
16. Мауро Маркос 1 0
17. Алехо Иван 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 3 1
2. Месси Лионель 3 0
3. Пике Херард 2 0
4. Альба Жорди 2 0
5. Бускетс Серхио 2 0
6. Пьянич Миралем 1 0
7. Роберто Серхи 1 0
8. Дест Серджино 1 0
9. Гонсалес Педро 1 0
10. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 0 12.5% (1)
 Барселона 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис
Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона
Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
3. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Атлетик Б Заявка 10 4 1 5 12 - 10 13
11. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
13. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
14. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
15. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
16. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
18. Сельта Заявка 11 2 4 5 11 - 20 10
19. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
8. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
11. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
17. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
18. Сельта Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Кадис 0% (0)
    X 8.3% (5)
    Барселона 91.7% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Барселона
    8.36
    5.30
    1.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.20 4.50 1.45
    Бонус: 5 000 ₽ 8.20 5.00 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 8.00 5.00 1.40
      8.36 5.30 1.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.00 0.00 9.90 1.03 4.00 1.22 3.20 1.32 2.11 1.73 1.88 1.90 1.70 2.20 1.42 2.75 1.20 4.20 1.15 4.90 1.04 8.50 1.04 9.10 0.00 15.00
    13.25 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.36 1.33 2.20 1.75 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
    4.55 1.23 2.65 1.53 2.21 1.74 1.97 1.93 1.72 2.24 1.57 2.55 1.46 2.85 1.18 5.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.70 1.51 2.60 1.16 4.90
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.90
    2.88 1.47 2.26 1.70 1.76 2.18 1.54 2.64 1.36 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.35 1.81 1.93 1.37 2.95 1.29 3.40
    4.45 1.21 3.12 1.36 1.84 1.96 1.37 3.10 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.28
    Где смотреть матч Кадис - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис - Барселона

    Исход игры
    Кадис
    0% (0)
    Ничья
    8.3% (5)
    Барселона
    91.7% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.9% (33)
    Меньше
    43.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    48.28% (28)
    Нет
    51.72% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    30% (18)
    1:3 Барселона
    20% (12)
    1:2 Барселона
    15% (9)
    0:3 Барселона
    10% (6)
    0:1 Барселона
    6.7% (4)
    1:1 Ничья
    5% (3)
    0:4 Барселона
    3.3% (2)
    1:4 Барселона
    3.3% (2)
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