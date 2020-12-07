20
Корреа
Робер
14
Инуи
Такаси
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
18
Васс
Даниэль
30
Муса
Юнус
19
Рачич
Урош
21
Вальехо
Ману
22
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Арьета УнаиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.27
|2.
|Кике Гарсия
|3
|0.27
|3.
|Кевин Родригес
|1
|0.09
|4.
|Муто Йосинори
|1
|0.09
|5.
|Педро Леон
|0
|0
|6.
|Папа Диоп
|0
|0
|7.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|8.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|9.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|4 (4)
|0.36
|2.
|Вальехо Ману
|3
|0.27
|3.
|Макси Гомес
|3
|0.27
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.09
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.09
|6.
|Лато Тони
|1
|0.09
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.09
|8.
|Муса Юнус
|1
|0.09
|9.
|Гильямон Уго
|1
|0.09
|10.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|11.
|Гамейро Кевин
|0
|0
|12.
|Черышев Денис
|0
|0
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|3
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|3
|0
|3.
|Кике Гарсия
|1
|1
|4.
|Педро Леон
|1
|0
|5.
|Альварес Серхио
|1
|0
|6.
|Ресио Хосе
|1
|0
|7.
|Бигас Педро
|1
|0
|8.
|Корреа Робер
|1
|0
|9.
|Кевин Родригес
|1
|0
|10.
|Арбилья Анайц
|1
|0
|11.
|Техеро Альваро
|1
|0
|12.
|Эспозито Эду
|1
|0
|13.
|Хиль Бриан
|1
|0
|14.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|15.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|5
|0
|2.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|3.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|4.
|Васс Даниэль
|2
|0
|5.
|Рачич Урош
|2
|0
|6.
|Макси Гомес
|2
|0
|7.
|Лато Тони
|1
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|9.
|Черышев Денис
|1
|0
|10.
|Хауме Доменек
|1
|0
|11.
|Гайя Хосе
|1
|0
|12.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|13.
|Солер Карлос
|1
|0
|14.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|15.
|Муса Юнус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|50% (4)
|0
|12.5% (1)
|Валенсия
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =7 -7Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис
Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе
Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|10.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|11.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|13.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|14.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|16.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|14.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар - Валенсия
Исход игры
Эйбар
26% (39)
Ничья
44.7% (67)
Валенсия
29.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
39.19% (58)
Меньше
60.81% (90)
Обе команды забьют
Да
76.35% (113)
Нет
23.65% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (56)
1:2 Валенсия
22% (33)
1:0 Эйбар
12.7% (19)
2:1 Эйбар
10.7% (16)
0:1 Валенсия
4.7% (7)
0:0 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
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