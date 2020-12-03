Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.27
|2.
|Кике Гарсия
|3
|0.27
|3.
|Кевин Родригес
|1
|0.09
|4.
|Муто Йосинори
|1
|0.09
|5.
|Педро Леон
|0
|0
|6.
|Папа Диоп
|0
|0
|7.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|8.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|9.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|4 (4)
|0.36
|2.
|Вальехо Ману
|3
|0.27
|3.
|Макси Гомес
|3
|0.27
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.09
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.09
|6.
|Лато Тони
|1
|0.09
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.09
|8.
|Муса Юнус
|1
|0.09
|9.
|Гильямон Уго
|1
|0.09
|10.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|11.
|Гамейро Кевин
|0
|0
|12.
|Черышев Денис
|0
|0
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|3
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|3
|0
|3.
|Кике Гарсия
|1
|1
|4.
|Педро Леон
|1
|0
|5.
|Альварес Серхио
|1
|0
|6.
|Ресио Хосе
|1
|0
|7.
|Бигас Педро
|1
|0
|8.
|Корреа Робер
|1
|0
|9.
|Кевин Родригес
|1
|0
|10.
|Арбилья Анайц
|1
|0
|11.
|Техеро Альваро
|1
|0
|12.
|Эспозито Эду
|1
|0
|13.
|Хиль Бриан
|1
|0
|14.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|15.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|5
|0
|2.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|3.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|4.
|Васс Даниэль
|2
|0
|5.
|Рачич Урош
|2
|0
|6.
|Макси Гомес
|2
|0
|7.
|Лато Тони
|1
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|9.
|Черышев Денис
|1
|0
|10.
|Хауме Доменек
|1
|0
|11.
|Гайя Хосе
|1
|0
|12.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|13.
|Солер Карлос
|1
|0
|14.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|15.
|Муса Юнус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|50% (4)
|0
|12.5% (1)
|Валенсия
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =7 -7Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис
Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе
Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 2
|23
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 12
|15
|7.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 9
|14
|8.
|Гранада
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 17
|14
|9.
|Эльче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|10.
|Хетафе
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|12.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|13.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|15.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|16.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 17
|12
|17.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 15
|8
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|18.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|12.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Барселона
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 11
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар - Валенсия
Исход игры
Эйбар
21.5% (14)
Ничья
44.6% (29)
Валенсия
33.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (27)
Меньше
57.14% (36)
Обе команды забьют
Да
79.37% (50)
Нет
20.63% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (23)
1:2 Валенсия
27.7% (18)
1:0 Эйбар
10.8% (7)
2:1 Эйбар
7.7% (5)
0:0 Ничья
4.6% (3)
2:2 Ничья
4.6% (3)
0:1 Валенсия
3.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!