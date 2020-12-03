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Эйбар
 
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Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бургос Эстебан 3 (2) 0.27
2. Кике Гарсия 3 0.27
3. Кевин Родригес 1 0.09
4. Муто Йосинори 1 0.09
5. Педро Леон 0 0
6. Папа Диоп 0 0
7. Паулу Оливейра 0 0
8. Арбилья Анайц 0 0
9. Эспозито Эду 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 4 (4) 0.36
2. Вальехо Ману 3 0.27
3. Макси Гомес 3 0.27
4. Васс Даниэль 1 0.09
5. Габриэль Паулиста 1 0.09
6. Лато Тони 1 0.09
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.09
8. Муса Юнус 1 0.09
9. Гильямон Уго 1 0.09
10. Ли Кан Ин 0 0
11. Гамейро Кевин 0 0
12. Черышев Денис 0 0
13. Гайя Хосе 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 3 2
2. Бургос Эстебан 3 0
3. Кике Гарсия 1 1
4. Педро Леон 1 0
5. Альварес Серхио 1 0
6. Ресио Хосе 1 0
7. Бигас Педро 1 0
8. Корреа Робер 1 0
9. Кевин Родригес 1 0
10. Арбилья Анайц 1 0
11. Техеро Альваро 1 0
12. Эспозито Эду 1 0
13. Хиль Бриан 1 0
14. Атьенса Мигель 1 0
15. Мендиа Эньяут 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 5 0
2. Корреа Тьерри 2 1
3. Габриэль Паулиста 3 0
4. Васс Даниэль 2 0
5. Рачич Урош 2 0
6. Макси Гомес 2 0
7. Лато Тони 1 0
8. Кондогбия Жоффрей 1 0
9. Черышев Денис 1 0
10. Хауме Доменек 1 0
11. Гайя Хосе 1 0
12. Гуэдеш Гонсалу 1 0
13. Солер Карлос 1 0
14. Эскьердо Висенте 1 0
15. Муса Юнус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 12.5% (1) 25% (2) 50% (4) 0 12.5% (1)
 Валенсия 6.25% (1) 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис
Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе
Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Эйбар 1:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:0 Эйбар Ла Лига Валенсия 0:1 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Валенсия Примера
Валенсия 0:0 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:4 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
2. Атлетико М Заявка 9 7 2 0 19 - 2 23
3. Вильярреал Заявка 11 5 5 1 15 - 11 20
4. Реал Мадрид Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5. Севилья Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Кадис Заявка 11 4 3 4 9 - 12 15
7. Барселона Заявка 9 4 2 3 19 - 9 14
8. Гранада Заявка 10 4 2 4 11 - 17 14
9. Эльче Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
10. Хетафе Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
11. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
12. Эйбар Заявка 11 3 4 4 8 - 9 13
13. Алавес Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
14. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
15. Бетис Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
16. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 17 12
17. Осасуна Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
18. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
19. Леванте Заявка 10 1 5 4 10 - 15 8
20. Уэска Заявка 11 0 7 4 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 2 0 11 - 5 14
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Севилья Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
15. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Алавес Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
18. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Эйбар Заявка 6 0 3 3 1 - 5 3
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
3. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эльче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
11. Бетис Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
12. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Барселона Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14. Валенсия Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Уэска Заявка 6 0 4 2 5 - 11 4
20. Хетафе Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Эйбар 21.5% (14)
    X 44.6% (29)
    Валенсия 33.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эйбар
    Ничья
    Валенсия
    2.60
    3.25
    3.13
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.20 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.20 3.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.25 3.06
      2.45 3.17 3.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    8.30 1.04 6.80 1.09 2.95 1.39 2.23 1.70 1.87 1.99 1.67 2.26 1.31 3.35 1.22 4.10 1.08 7.60 1.06 8.30 1.01 14.00 0.00 22.00
    8.60 1.07 6.85 1.11 2.91 1.42 2.18 1.70 1.68 2.32 1.31 3.52 1.24 4.15 1.08 8.10 1.07 9.00 1.01 18.25
    3.00 1.39 2.63 1.50 2.24 1.67 1.87 1.97 1.65 2.26 1.47 2.70 1.21 4.49
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.68 2.20 1.33 3.25 1.09 7.20
    2.65 1.48 1.70 2.15 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 9.00
    2.64 1.50 2.16 1.72 1.67 2.23 1.43 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.62 1.55 2.44 1.20 4.30
    3.38 1.32 2.24 1.65 1.53 2.48 1.19 4.75 1.13 5.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.89
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.27
    Где смотреть матч Эйбар - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Эйбар - Валенсия

    Исход игры
    Эйбар
    21.5% (14)
    Ничья
    44.6% (29)
    Валенсия
    33.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (27)
    Меньше
    57.14% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    79.37% (50)
    Нет
    20.63% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (23)
    1:2 Валенсия
    27.7% (18)
    1:0 Эйбар
    10.8% (7)
    2:1 Эйбар
    7.7% (5)
    0:0 Ничья
    4.6% (3)
    2:2 Ничья
    4.6% (3)
    0:1 Валенсия
    3.1% (2)
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