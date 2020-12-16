Земплин
4:3
Конец матча
Стадион: Жемплин
Ружомберок
6' Желтая карточкаArtem Vovkun
0:1
20' ГолMartin Regali
1:1
25' ГолВашко Филип
2:1
33' ГолIsmar Tandir
2:2
34' ГолMartin Regali
2:3
42' ГолMartin Regali
3:3
48' ПенальтиЖофчак Игор
51' Желтая карточкаMartin Kolesar
62' Желтая карточкаAlejandro Mendez
71' Желтая карточкаЖигмунд Марек
4:3
78' ГолAbdulrahman Taiwo
90' Желтая карточкаКмет Матуш
90' Желтая карточкаDanilo Spoljaric
17
Вашко
Филип
16
Matus
Begala
10
Жофчак
Игор
26
Matus
Vojtko
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
30
Lukas
Kojnok
11
Кочан
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
16 Matus BegalaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
26 Matus VojtkoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
30 Tomas Drab
-
-
-
Главный тренер: Jozef Majoros
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
30 Lukas KojnokПолузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
6'
20'
0:1
25'
1:1
33'
2:1
34'
42'
2:3
48'
3:3
51'
62'
71'
78'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Abdulrahman Taiwo
|6
|0.33
|2.
|Жофчак Игор
|4 (2)
|0.22
|3.
|Ismar Tandir
|2 (1)
|0.11
|4.
|Ricardo Phillips
|2
|0.11
|5.
|Matej Trusa
|2
|0.11
|6.
|Вашко Филип
|1
|0.06
|7.
|Ian Pino
|1
|0.06
|8.
|Matus Begala
|1
|0.06
|9.
|Dimitrios Popovits
|0
|0
|10.
|Иванов Сергей II
|0
|0
|11.
|Matus Vojtko
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альмаси Ладислав
|6
|0.33
|2.
|Martin Regali
|6
|0.33
|3.
|Масло Ян
|3 (2)
|0.17
|4.
|Кмет Матуш
|2
|0.11
|5.
|Такач Далибор
|1
|0.06
|6.
|Костадинов Тихомир
|1
|0.06
|7.
|Герец Штефан
|1
|0.06
|8.
|Дунгель Петер
|1
|0.06
|9.
|Кочан Матей
|1
|0.06
|10.
|Жигмунд Марек
|1
|0.06
|11.
|Бренкус Адам
|1
|0.06
|12.
|Мадленяк Матей
|1
|0.06
|13.
|Мойжиш Александр
|0
|0
|14.
|Мацик Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ricardo Phillips
|6
|1
|2.
|Ian Pino
|4
|0
|3.
|Alejandro Mendez
|3
|0
|4.
|Matus Begala
|3
|0
|5.
|Matus Vojtko
|3
|0
|6.
|Danilo Spoljaric
|3
|0
|7.
|Dimitrios Popovits
|1
|1
|8.
|Ismar Tandir
|2
|0
|9.
|Martin Kolesar
|2
|0
|10.
|Вашко Филип
|2
|0
|11.
|Abdulrahman Taiwo
|2
|0
|12.
|Georgios Neofytidis
|2
|0
|13.
|Artem Vovkun
|2
|0
|14.
|Жофчак Игор
|1
|0
|15.
|Dimitrios Siopis
|1
|0
|16.
|Matej Markovic2
|1
|0
|17.
|Lukas Lukco
|1
|0
|18.
|Maksym Hirnyi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кмет Матуш
|5
|0
|2.
|Масло Ян
|4
|0
|3.
|Кочан Матей
|4
|0
|4.
|Бодя Мартин
|2
|1
|5.
|Чурма Матей
|3
|0
|6.
|Такач Далибор
|3
|0
|7.
|Жигмунд Марек
|3
|0
|8.
|Lukas Kojnok
|3
|0
|9.
|Мойжиш Александр
|3
|0
|10.
|Мрва Марио
|3
|0
|11.
|Martin Regali
|2
|0
|12.
|Альмаси Ладислав
|2
|0
|13.
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|14.
|Герец Штефан
|1
|0
|15.
|Мацик Матуш
|1
|0
|16.
|Дунгель Петер
|1
|0
|17.
|Бренкус Адам
|1
|0
|18.
|Мадленяк Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Земплин
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|Ружомберок
|12% (3)
|8% (2)
|24% (6)
|20% (5)
|8% (2)
|28% (7)
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +3 =7 -10Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница
Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин Слован Братислава 4:0 Земплин Земплин 2:2 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =7 -8Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок
Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок
Последние игры между собой
Земплин: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 10
Ружомберок: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 0
Земплин 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|17
|13
|2
|2
|42 - 9
|41
|2.
|ДАК
|18
|12
|3
|3
|41 - 20
|39
|3.
|Жилина
|17
|9
|3
|5
|38 - 24
|30
|4.
|Злате Моравце
|17
|6
|6
|5
|30 - 20
|24
|5.
|Спартак Трнава
|17
|7
|2
|8
|24 - 24
|23
|6.
|Ружомберок
|18
|5
|7
|6
|26 - 28
|22
|7.
|Нитра
|17
|5
|4
|8
|18 - 31
|19
|8.
|Середь
|17
|4
|7
|6
|19 - 29
|19
|9.
|Тренчин
|18
|4
|6
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Земплин
|18
|4
|6
|8
|19 - 37
|18
|11.
|Сеница
|18
|4
|5
|9
|17 - 33
|17
|12.
|Погронье
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|7
|0
|1
|21 - 2
|21
|2.
|ДАК
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|3.
|Жилина
|9
|6
|2
|1
|22 - 10
|20
|4.
|Ружомберок
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|5.
|Злате Моравце
|8
|4
|3
|1
|19 - 8
|15
|6.
|Середь
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|7.
|Тренчин
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|8.
|Земплин
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Спартак Трнава
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|Нитра
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Погронье
|8
|1
|4
|3
|14 - 16
|7
|12.
|Сеница
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|2.
|ДАК
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|Спартак Трнава
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|4.
|Сеница
|9
|3
|2
|4
|8 - 15
|11
|5.
|Жилина
|8
|3
|1
|4
|16 - 14
|10
|6.
|Нитра
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|7.
|Злате Моравце
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|8.
|Середь
|9
|1
|4
|4
|6 - 17
|7
|9.
|Земплин
|9
|1
|4
|4
|8 - 23
|7
|10.
|Ружомберок
|9
|1
|3
|5
|12 - 22
|6
|11.
|Тренчин
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|12.
|Погронье
|8
|0
|5
|3
|6 - 11
|5
Победитель
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