  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Земплин
4:3
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
6' Желтая карточка
Artem Vovkun
0:1
20' Гол
Martin Regali
1:1
25' Гол
Вашко Филип
2:1
33' Гол
Ismar Tandir
2:2
34' Гол
Martin Regali
2:3
42' Гол
Martin Regali
3:3
48' Пенальти
Жофчак Игор
51' Желтая карточка
Martin Kolesar
62' Желтая карточка
Alejandro Mendez
71' Желтая карточка
Жигмунд Марек
4:3
78' Гол
Abdulrahman Taiwo
90' Желтая карточка
Кмет Матуш
90' Желтая карточка
Danilo Spoljaric
90'+3
1
Matej
Markovic2
4
Artem
Vovkun
66
Беднар
Мартин
17
Вашко
Филип
33
Martin
Kolesar
16
Matus
Begala
8
Danilo
Spoljaric
10
Жофчак
Игор
26
Matus
Vojtko
14
Abdulrahman
Taiwo
9
Ismar
Tandir
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
5
Мрва
Марио
30
Lukas
Kojnok
11
Кочан
Матей
24
Жигмунд
Марек
2
Мойжиш
Александр
20
Костадинов
Тихомир
9
Martin
Regali
8
Такач
Далибор
Земплин
3-5-2
Ружомберок
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Abdulrahman Taiwo 6 0.33
2. Жофчак Игор 4 (2) 0.22
3. Ismar Tandir 2 (1) 0.11
4. Ricardo Phillips 2 0.11
5. Matej Trusa 2 0.11
6. Вашко Филип 1 0.06
7. Ian Pino 1 0.06
8. Matus Begala 1 0.06
9. Dimitrios Popovits 0 0
10. Иванов Сергей II 0 0
11. Matus Vojtko 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альмаси Ладислав 6 0.33
2. Martin Regali 6 0.33
3. Масло Ян 3 (2) 0.17
4. Кмет Матуш 2 0.11
5. Такач Далибор 1 0.06
6. Костадинов Тихомир 1 0.06
7. Герец Штефан 1 0.06
8. Дунгель Петер 1 0.06
9. Кочан Матей 1 0.06
10. Жигмунд Марек 1 0.06
11. Бренкус Адам 1 0.06
12. Мадленяк Матей 1 0.06
13. Мойжиш Александр 0 0
14. Мацик Матуш 0 0

Карточки

Земплин
# Игрок      
1. Ricardo Phillips 6 1
2. Ian Pino 4 0
3. Alejandro Mendez 3 0
4. Matus Begala 3 0
5. Matus Vojtko 3 0
6. Danilo Spoljaric 3 0
7. Dimitrios Popovits 1 1
8. Ismar Tandir 2 0
9. Martin Kolesar 2 0
10. Вашко Филип 2 0
11. Abdulrahman Taiwo 2 0
12. Georgios Neofytidis 2 0
13. Artem Vovkun 2 0
14. Жофчак Игор 1 0
15. Dimitrios Siopis 1 0
16. Matej Markovic2 1 0
17. Lukas Lukco 1 0
18. Maksym Hirnyi 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Кмет Матуш 5 0
2. Масло Ян 4 0
3. Кочан Матей 4 0
4. Бодя Мартин 2 1
5. Чурма Матей 3 0
6. Такач Далибор 3 0
7. Жигмунд Марек 3 0
8. Lukas Kojnok 3 0
9. Мойжиш Александр 3 0
10. Мрва Марио 3 0
11. Martin Regali 2 0
12. Альмаси Ладислав 2 0
13. Костадинов Тихомир 2 0
14. Герец Штефан 1 0
15. Мацик Матуш 1 0
16. Дунгель Петер 1 0
17. Бренкус Адам 1 0
18. Мадленяк Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Земплин 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5) 15.79% (3) 15.79% (3)
 Ружомберок 12% (3) 8% (2) 24% (6) 20% (5) 8% (2) 28% (7)

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница
Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин Слован Братислава 4:0 Земплин Земплин 2:2 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок
Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Тренчин 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Жилина Сеница 1:2 Ружомберок Ружомберок 2:1 Злате Моравце Слован Братислава 5:0 Ружомберок Ружомберок 4:0 Земплин ДАК 3:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Погронье Серветт 3:0 Ружомберок Нитра 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Середь Спартак Трнава 3:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Кисварда 1:0 Ружомберок Подбрезова 2:0 Ружомберок

Последние игры между собой

Земплин: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 10
Ружомберок: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 0
Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Ружомберок Суперлига
Земплин 0:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 17 13 2 2 42 - 9 41
2. ДАК 18 12 3 3 41 - 20 39
3. Жилина 17 9 3 5 38 - 24 30
4. Злате Моравце 17 6 6 5 30 - 20 24
5. Спартак Трнава 17 7 2 8 24 - 24 23
6. Ружомберок 18 5 7 6 26 - 28 22
7. Нитра 17 5 4 8 18 - 31 19
8. Середь 17 4 7 6 19 - 29 19
9. Тренчин 18 4 6 8 21 - 33 18
10. Земплин 18 4 6 8 19 - 37 18
11. Сеница 18 4 5 9 17 - 33 17
12. Погронье 16 1 9 6 20 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 7 0 1 21 - 2 21
2. ДАК 9 6 2 1 24 - 8 20
3. Жилина 9 6 2 1 22 - 10 20
4. Ружомберок 9 4 4 1 14 - 6 16
5. Злате Моравце 8 4 3 1 19 - 8 15
6. Середь 8 3 3 2 13 - 12 12
7. Тренчин 9 3 3 3 14 - 14 12
8. Земплин 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Спартак Трнава 9 3 1 5 8 - 13 10
10. Нитра 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Погронье 8 1 4 3 14 - 16 7
12. Сеница 9 1 3 5 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 9 6 2 1 21 - 7 20
2. ДАК 9 6 1 2 17 - 12 19
3. Спартак Трнава 8 4 1 3 16 - 11 13
4. Сеница 9 3 2 4 8 - 15 11
5. Жилина 8 3 1 4 16 - 14 10
6. Нитра 8 3 1 4 8 - 16 10
7. Злате Моравце 9 2 3 4 11 - 12 9
8. Середь 9 1 4 4 6 - 17 7
9. Земплин 9 1 4 4 8 - 23 7
10. Ружомберок 9 1 3 5 12 - 22 6
11. Тренчин 9 1 3 5 7 - 19 6
12. Погронье 8 0 5 3 6 - 11 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Martin Regali бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Martin Regali бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Ismar Tandir бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Вашко Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Martin Regali бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Artem Vovkun получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 1.63 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 1.97 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 3.34 2.38
  1.18 5.17 38.01

Самый высокий коэффициент на матч «Земплин» – «Ружомберок» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Земплин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ружомберок» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Земплин» – «Ружомберок», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8.5 8.5
6.30 1.09 7.30 1.07 2.35 1.55 2.40 1.53 1.97 1.78 5.10 1.14 1.38 2.90 2.01 1.75 1.10 6.10 1.30 3.30 1.01 13.00 3.75 1.25 0.00 20.00 2.48 1.50 1.30 3.30 1.05 8.50
7.60 1.05 3.14 1.31 2.43 1.52 1.80 2.06 1.39 2.85 1.26 3.48 1.10 5.95
3.44 1.31 2.92 1.42 2.62 1.50 3.22 1.34 2.49 1.53 2.16 1.70 1.83 2.00 1.59 2.35 1.46 2.70 1.32 3.32 1.10 7.37 3.93 1.24 3.23 1.33 2.25 1.65 4.01 1.23 3.35 1.32 2.68 1.47 1.96 1.87 2.20 1.68 1.81 2.01 1.41 2.87 1.28 3.62 1.43 2.83 1.23 4.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.75 4.75
2.01 1.75 1.78 1.97 1.17 4.70 1.10 6.30 1.50 2.48 1.04 9.00
2.77 1.41 1.84 1.90 1.38 2.90
2.93 1.42 2.40 1.58 1.87 1.96 1.54 2.52 1.84 1.97 1.52 2.49 1.21 4.18 1.15 5.15 1.23 4.00 1.11 6.14
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
2.43 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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