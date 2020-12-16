Антверпен
0:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Босуил
Зульте-Варегем
0:1
36' ГолБруно Джанни
50' Желтая карточкаМарк Дамьен
58' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
70' Желтая карточкаДе Сарт Алексис
72' Желтая карточкаОпаре Даниэль
46
Бутез
Жан
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
25
Бостин
Луи
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
15
Хори
Томаш
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 БутаЗащитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
44 Банзен ЭйкеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
36'
0:1
50'
58'
70'
72'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|6
|0.35
|2.
|Рафаэлов Лиор
|5 (1)
|0.29
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.18
|4.
|Сек Абдулай
|2
|0.12
|5.
|Хонгла Мартин
|2
|0.12
|6.
|Миёши Коджи
|2
|0.12
|7.
|Пий Джуниор
|2
|0.12
|8.
|Арун Фарис
|1
|0.06
|9.
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|10.
|Бенавенте Кристиан
|1
|0.06
|11.
|Батубинсика Дилан
|1
|0.06
|12.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|13.
|Нана Ампома
|0
|0
|14.
|Бута
|0
|0
|15.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|16.
|Нсимба Брюни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|7 (1)
|0.44
|2.
|Воссен Йелле
|3
|0.19
|3.
|Хори Томаш
|3
|0.19
|4.
|Говеа Омар
|2
|0.13
|5.
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.13
|6.
|Берахино Сейдо
|2
|0.13
|7.
|Сек Ибраима
|2
|0.13
|8.
|Дешахт Оливье
|1
|0.06
|9.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|10.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|11.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батубинсика Дилан
|4
|1
|2.
|Арун Фарис
|5
|0
|3.
|Де Лат Ричи
|4
|0
|4.
|Хонгла Мартин
|4
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|3
|0
|6.
|Бута
|3
|0
|7.
|Желен Жереми
|1
|1
|8.
|Геркенс Питер
|2
|0
|9.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|10.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|11.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|12.
|Лукаку Джордан
|1
|0
|13.
|Сек Абдулай
|1
|0
|14.
|Миёши Коджи
|1
|0
|15.
|Юклеред Симен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|2.
|Хори Томаш
|3
|0
|3.
|Дешахт Оливье
|2
|0
|4.
|Марк Дамьен
|2
|0
|5.
|Опаре Даниэль
|2
|0
|6.
|Сек Ибраима
|2
|0
|7.
|Говеа Омар
|2
|0
|8.
|Срарфи Бассем
|2
|0
|9.
|Жан-Люк Домпе
|0
|1
|10.
|Воссен Йелле
|1
|0
|11.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|12.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|13.
|Бьянда Вильям
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|Зульте-Варегем
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =3 -6Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец
Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +5 =3 -12Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 11
|33
|2.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 27
|29
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 21
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Стандард
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 16
|25
|8.
|Антверпен
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|9.
|Остенде
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 24
|20
|12.
|Гент
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 26
|19
|13.
|Зульте-Варегем
|1:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 30
|18
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|24 - 32
|18
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 32
|18
|16.
|Мехелен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|24 - 31
|14
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|14
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|5.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|6.
|Антверпен
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|14 - 17
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 5
|17
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|8.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|9.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|10.
|Антверпен
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|12.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|13.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Остенде
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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