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Антверпен
0:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
0:1
36' Гол
Бруно Джанни
50' Желтая карточка
Марк Дамьен
58' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
70' Желтая карточка
Де Сарт Алексис
72' Желтая карточка
Опаре Даниэль
75'
46
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
4
Сек
Абдулай
21
Батубинсика
Дилан
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
25
Бостин
Луи
27
Де
Бок
Лоренс
3
Дешахт
Оливье
33
Хамфриз
Кэмерон
4
Опаре
Даниэль
5
Марк
Дамьен
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
43
Кайнургиос
Никос
15
Хори
Томаш
19
Бруно
Джанни
Антверпен
3-4-2-1
Зульте-Варегем
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 6 0.35
2. Рафаэлов Лиор 5 (1) 0.29
3. Юклеред Симен 3 0.18
4. Сек Абдулай 2 0.12
5. Хонгла Мартин 2 0.12
6. Миёши Коджи 2 0.12
7. Пий Джуниор 2 0.12
8. Арун Фарис 1 0.06
9. Геркенс Питер 1 0.06
10. Бенавенте Кристиан 1 0.06
11. Батубинсика Дилан 1 0.06
12. Лукаку Джордан 0 0
13. Нана Ампома 0 0
14. Бута 0 0
15. Ламкель Зе Дидье 0 0
16. Нсимба Брюни 0 0
Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 7 (1) 0.44
2. Воссен Йелле 3 0.19
3. Хори Томаш 3 0.19
4. Говеа Омар 2 0.13
5. Жан-Люк Домпе 2 0.13
6. Берахино Сейдо 2 0.13
7. Сек Ибраима 2 0.13
8. Дешахт Оливье 1 0.06
9. Срарфи Бассем 0 0
10. Опаре Даниэль 0 0
11. Сиссако Абдулайе 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Батубинсика Дилан 4 1
2. Арун Фарис 5 0
3. Де Лат Ричи 4 0
4. Хонгла Мартин 4 0
5. Мбокани Дьёмерси 3 0
6. Бута 3 0
7. Желен Жереми 1 1
8. Геркенс Питер 2 0
9. Верстрате Биргер 0 1
10. Рафаэлов Лиор 1 0
11. Де Паув Нилл 1 0
12. Лукаку Джордан 1 0
13. Сек Абдулай 1 0
14. Миёши Коджи 1 0
15. Юклеред Симен 1 0
Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 5 0
2. Хори Томаш 3 0
3. Дешахт Оливье 2 0
4. Марк Дамьен 2 0
5. Опаре Даниэль 2 0
6. Сек Ибраима 2 0
7. Говеа Омар 2 0
8. Срарфи Бассем 2 0
9. Жан-Люк Домпе 0 1
10. Воссен Йелле 1 0
11. Берахино Сейдо 1 0
12. Хамфриз Кэмерон 1 0
13. Бьянда Вильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 26.92% (7) 7.69% (2) 11.54% (3) 11.54% (3) 11.54% (3) 30.77% (8)
 Зульте-Варегем 19.05% (4) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец
Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:0 Антверпен Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Антверпен Первый дивизион А
Антверпен 5:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Антверпен 0:4 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 16 10 3 3 32 - 11 33
2. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
3. Шарлеруа Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4. АХ Лёвен Заявка 17 8 5 4 32 - 27 29
5. Андерлехт Заявка 17 7 8 2 28 - 21 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Стандард Заявка 16 6 7 3 20 - 16 25
8. Антверпен 0:1 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
9. Остенде Заявка 17 6 4 7 22 - 21 22
10. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
11. Кортрейк Заявка 16 5 5 6 21 - 24 20
12. Гент Заявка 16 6 1 9 24 - 26 19
13. Зульте-Варегем 1:0 Заявка 16 5 3 8 22 - 30 18
14. Васланд-Беверен Заявка 16 5 3 8 24 - 32 18
15. Серкль Брюгге Заявка 17 6 0 11 25 - 32 18
16. Мехелен Заявка 16 3 5 8 24 - 31 14
17. Мускрон-Перювельз Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
18. Сент-Трюйден Заявка 16 2 5 9 18 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
2. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
3. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
4. АХ Лёвен Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
5. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
6. Антверпен 0:1 Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Гент Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
13. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
14. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15. Кортрейк Заявка 8 2 2 4 14 - 18 8
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
18. Зульте-Варегем 1:0 Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 8 5 2 1 19 - 5 17
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем 1:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Кортрейк Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Стандард Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
8. Васланд-Беверен Заявка 8 3 2 3 14 - 16 11
9. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
10. Антверпен 0:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
12. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
13. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
14. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
16. Остенде Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
  • 11'
    Хори Томаш уходит с поля. Воссен Йелле выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Зульте-Варегем
3.70
4.95
6.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.20 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.05 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.95 6.50

Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Зульте-Варегем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.00 1.04 14.00 1.01 5.40 1.08 4.70 1.16 2.01 1.75 2.21 1.66 1.92 1.88 1.30 3.30 1.41 2.80 1.07 7.50 1.14 5.30 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 10.50
5.50 1.10 4.75 1.16 2.74 1.43 2.21 1.67 1.78 2.15 1.43 2.83 1.30 3.40 1.13 5.30 1.09 5.75 1.01 9.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.08 2.65 1.45 1.09 6.50 1.27 3.55 1.10 6.25
4.05 1.24 2.79 1.44 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.65 2.15 1.39 2.90
5.80 1.14 4.30 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.32 3.20
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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