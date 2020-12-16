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Антверпен
0:1
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
0:1
36' Гол
Бруно Джанни
49' Желтая карточка
Марк Дамьен
58' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
71' Желтая карточка
Де Сарт Алексис
72' Желтая карточка
Опаре Даниэль
85' Желтая карточка
Нана Ампома
90'+6
46
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
4
Сек
Абдулай
21
Батубинсика
Дилан
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
11
Рафаэлов
Лиор
70
Мбокани
Дьёмерси
25
Бостин
Луи
27
Де
Бок
Лоренс
3
Дешахт
Оливье
33
Хамфриз
Кэмерон
4
Опаре
Даниэль
5
Марк
Дамьен
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
43
Кайнургиос
Никос
15
Хори
Томаш
19
Бруно
Джанни
Антверпен
3-4-2-1
Зульте-Варегем
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 6 0.35
2. Рафаэлов Лиор 5 (1) 0.29
3. Юклеред Симен 3 0.18
4. Сек Абдулай 2 0.12
5. Хонгла Мартин 2 0.12
6. Миёши Коджи 2 0.12
7. Пий Джуниор 2 0.12
8. Арун Фарис 1 0.06
9. Геркенс Питер 1 0.06
10. Бенавенте Кристиан 1 0.06
11. Батубинсика Дилан 1 0.06
12. Лукаку Джордан 0 0
13. Нана Ампома 0 0
14. Бута 0 0
15. Ламкель Зе Дидье 0 0
16. Нсимба Брюни 0 0
Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 7 (1) 0.44
2. Воссен Йелле 3 0.19
3. Хори Томаш 3 0.19
4. Говеа Омар 2 0.13
5. Жан-Люк Домпе 2 0.13
6. Берахино Сейдо 2 0.13
7. Сек Ибраима 2 0.13
8. Дешахт Оливье 1 0.06
9. Срарфи Бассем 0 0
10. Опаре Даниэль 0 0
11. Сиссако Абдулайе 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Батубинсика Дилан 4 1
2. Арун Фарис 5 0
3. Де Лат Ричи 4 0
4. Хонгла Мартин 4 0
5. Мбокани Дьёмерси 3 0
6. Бута 3 0
7. Желен Жереми 1 1
8. Геркенс Питер 2 0
9. Верстрате Биргер 0 1
10. Рафаэлов Лиор 1 0
11. Де Паув Нилл 1 0
12. Лукаку Джордан 1 0
13. Сек Абдулай 1 0
14. Миёши Коджи 1 0
15. Юклеред Симен 1 0
16. Де Сарт Алексис 1 0
17. Нана Ампома 1 0
Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 5 0
2. Опаре Даниэль 3 0
3. Хори Томаш 3 0
4. Дешахт Оливье 2 0
5. Марк Дамьен 2 0
6. Сек Ибраима 2 0
7. Говеа Омар 2 0
8. Срарфи Бассем 2 0
9. Жан-Люк Домпе 0 1
10. Воссен Йелле 1 0
11. Берахино Сейдо 1 0
12. Хамфриз Кэмерон 1 0
13. Бьянда Вильям 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 26.92% (7) 7.69% (2) 11.54% (3) 11.54% (3) 11.54% (3) 30.77% (8)
 Зульте-Варегем 18.18% (4) 9.09% (2) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец
Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:3 Моленбеек АХ Лёвен 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Шарлеруа

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Зульте-Варегем: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:0 Антверпен Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Антверпен Первый дивизион А
Антверпен 5:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Антверпен 0:4 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 16 10 3 3 32 - 11 33
2. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
3. Шарлеруа Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4. АХ Лёвен Заявка 17 8 5 4 32 - 27 29
5. Андерлехт Заявка 17 7 8 2 28 - 21 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
8. Стандард 1:2 Заявка 17 6 7 4 21 - 18 25
9. Кортрейк 2:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 25 23
10. Гент 2:0 Заявка 17 7 1 9 26 - 26 22
11. Остенде Заявка 17 6 4 7 22 - 21 22
12. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
13. Зульте-Варегем Заявка 16 5 3 8 22 - 30 18
14. Серкль Брюгге Заявка 17 6 0 11 25 - 32 18
15. Васланд-Беверен 0:2 Заявка 17 5 3 9 24 - 34 18
16. Мехелен Заявка 16 3 5 8 24 - 31 14
17. Мускрон-Перювельз Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
18. Сент-Трюйден Заявка 16 2 5 9 18 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
2. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
3. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
4. АХ Лёвен Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
5. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
6. Антверпен Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард 1:2 Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Гент 2:0 Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
11. Кортрейк 2:1 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Васланд-Беверен 0:2 Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 8 5 2 1 19 - 5 17
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Кортрейк 2:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
8. Стандард 1:2 Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Васланд-Беверен 0:2 Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
10. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
12. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
13. Гент 2:0 Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
14. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
16. Остенде Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
  • 11'
    Хори Томаш уходит с поля. Воссен Йелле выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 51.00 5.30 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 6.00 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.95 6.50

Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Зульте-Варегем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.00 1.04 14.00 1.01 1.22 4.00 4.70 1.16 1.30 3.30 2.21 1.66 1.92 1.88 1.04 9.00 1.41 2.80 1.07 7.50 1.14 5.30 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 10.50
5.50 1.10 4.75 1.16 2.74 1.43 2.21 1.67 1.78 2.15 1.43 2.83 1.30 3.40 1.13 5.30 1.09 5.75 1.01 9.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.08 2.65 1.45 1.09 6.50 1.27 3.55 1.10 6.25
4.05 1.24 2.79 1.44 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.65 2.15 1.39 2.90
5.80 1.14 4.30 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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