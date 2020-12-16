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Кортрейк
2:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Стандард
0'
1:0
2' Гол
Девале Жиль
2:0
39' Гол
Макаренко Евгений
43' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
55' Желтая карточка
Оканси Эрик
2:1
76' Гол
Лестьенн Максим
79' Желтая карточка
Жанс Лоран
84'
31
Илич
Марко
2
Голубович
Петар
76
Дерейк
Тимоти
3
Хайнс-Айк
Брендан
4
Девале
Жиль
23
Де
Сар
Жюльен
25
Макаренко
Евгений
51
Оканси
Эрик
10
Селемани
Фаиз
17
Гейе
Папе
Хабиб
7
Номбе
Мбойо
16
Бодар
Арно
24
Николя
Гавори
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
21
Фаи
Коллинс
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
27
Жанс
Лоран
32
Баликвиша
Мишель-Анже
25
Авенатти
Фелипе
19
Амалла
Селим
Кортрейк
3-4-3
Стандард
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.47
2. Девале Жиль 3 0.18
3. Селемани Фаиз 2 0.12
4. Макаренко Евгений 2 0.12
5. Йонкхеере Михил 2 0.12
6. Гейе Папе Хабиб 2 0.12
7. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.06
8. Сейнсбери Трент 1 0.06
9. Оканси Эрик 1 0.06
10. Моффи Теремас 1 0.06
11. Д'Эне Кристоф 0 0
12. Лепуан Кристоф 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лестьенн Максим 3 0.18
2. Амалла Селим 2 (1) 0.12
3. Дюссенн Ноэ 2 0.12
4. Бастьен Самюэль 2 0.12
5. Уларе Обби 2 0.12
6. Баликвиша Мишель-Анже 2 0.12
7. Раскин Николас 1 0.06
8. Николя Гавори 1 (1) 0.06
9. Авенатти Фелипе 1 0.06
10. Лайфис Константинос 1 0.06
11. Бокади Мервей 1 0.06
12. Бодар Арно 1 0.06
13. Баликвиша Вильям 1 0.06
14. Мулека Джексон 1 0.06
15. Фаи Коллинс 0 0
16. Чоп Дуйе 0 0
17. Карсела-Гонсалес Мехди 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Селемани Фаиз 2 1
3. Сейнсбери Трент 3 0
4. Макаренко Евгений 2 0
5. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
6. Голубович Петар 2 0
7. Де Сар Жюльен 2 0
8. Номбе Мбойо 2 0
9. Оканси Эрик 2 0
10. Дерейк Тимоти 1 0
11. Йонкхеере Михил 1 0
12. Лепуан Кристоф 1 0
13. Ружо Лукас 1 0
14. Аджагун Абдул 1 0
15. Стоянович Йован 1 0
16. Якубех Адам 1 0
17. Хайнс-Айк Брендан 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 3 1
2. Фаи Коллинс 4 0
3. Раскин Николас 4 0
4. Николя Гавори 2 1
5. Шамир Эден 2 1
6. Уларе Обби 3 0
7. Дюссенн Ноэ 2 0
8. Цимирот Гойко 2 0
9. Лайфис Константинос 2 0
10. Тапсоба Абдул 2 0
11. Лестьенн Максим 1 0
12. Авенатти Фелипе 1 0
13. Войвода Мергим 1 0
14. Ванхесден Зиньо 1 0
15. Павлович Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 19.05% (4) 4.76% (1) 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 28.57% (6)
 Стандард 5% (1) 0 25% (5) 10% (2) 15% (3) 45% (9)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк
Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Club Brugge U23 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот 0:0 Кортрейк
Стандард Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард
Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Стандард: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Стандард 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Стандард 3:2 Кортрейк Товарищеские матчи Кортрейк 3:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Кортрейк Первый дивизион А
Стандард 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:2 Стандард Первый дивизион А Кортрейк 2:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Стандард 0:3 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:3 Стандард Лига Про Кортрейк 1:0 Стандард Лига Про Стандард 1:1 Кортрейк Лига Про Стандард 2:0 Кортрейк Кубок Стандард 1:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Стандард Лига Про Стандард 4:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 3:1 Стандард Лига Жюпиле Стандард 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:3 Стандард Лига Жюпиле Кортрейк 1:5 Стандард Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 16 10 3 3 32 - 11 33
2. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
3. Шарлеруа Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4. АХ Лёвен Заявка 17 8 5 4 32 - 27 29
5. Андерлехт Заявка 17 7 8 2 28 - 21 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
8. Стандард 1:2 Заявка 17 6 7 4 21 - 18 25
9. Кортрейк 2:1 Заявка 17 6 5 6 23 - 25 23
10. Гент 2:0 Заявка 17 7 1 9 26 - 26 22
11. Остенде Заявка 17 6 4 7 22 - 21 22
12. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
13. Зульте-Варегем Заявка 16 5 3 8 22 - 30 18
14. Серкль Брюгге Заявка 17 6 0 11 25 - 32 18
15. Васланд-Беверен 0:2 Заявка 17 5 3 9 24 - 34 18
16. Мехелен Заявка 16 3 5 8 24 - 31 14
17. Мускрон-Перювельз Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
18. Сент-Трюйден Заявка 16 2 5 9 18 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
2. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
3. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
4. АХ Лёвен Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
5. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
6. Антверпен Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард 1:2 Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Гент 2:0 Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
11. Кортрейк 2:1 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Васланд-Беверен 0:2 Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 8 1 2 5 14 - 17 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 8 5 2 1 19 - 5 17
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Кортрейк 2:1 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
8. Стандард 1:2 Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Васланд-Беверен 0:2 Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
10. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
12. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
13. Гент 2:0 Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
14. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
16. Остенде Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Макаренко Евгений бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Девале Жиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Стандард
3.06
5.23
32.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 4.30 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 10.00 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 3.34 2.36
  1.20 5.23 31.60

Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.03 7.60 1.07 6.00 1.10 2.55 1.52 2.05 1.77 2.90 1.38 1.71 2.14 1.41 2.80 1.87 1.87 1.11 5.90 1.08 7.00 1.01 12.00 1.09 8.50 0.00 19.50 1.02 11.00
8.60 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.86 2.04 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35 1.00 11.00
6.16 1.13 3.08 1.39 2.63 1.51 2.81 1.45 2.58 1.52 2.13 1.75 1.68 2.25 1.44 2.85 1.57 2.46 1.33 3.37 1.40 3.02 1.25 4.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.91 1.89 2.20 2.62 1.12 5.80 1.04 9.00 1.03 10.00
2.83 1.43 1.88 1.92 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
2.94 1.42 2.42 1.59 1.89 1.97 1.55 2.51 1.26 3.90 1.14 6.02 1.30 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.80
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
3.90 1.55
Букмекер Да Нет
3.40 1.28
Где смотреть матч Кортрейк 2:1 Стандард онлайн

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