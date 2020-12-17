- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
-
10 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
-
66 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|8 (1)
|0.44
|2.
|Кабелла Реми
|6 (1)
|0.33
|3.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.28
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|3
|0.17
|5.
|Петров Сергей
|2
|0.11
|6.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.11
|7.
|Вандерсон
|1
|0.06
|8.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.06
|9.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.06
|10.
|Уткин Даниил
|1
|0.06
|11.
|Сабуа Леон
|1
|0.06
|12.
|Ионов Алексей
|0
|0
|13.
|Камболов Руслан
|0
|0
|14.
|Смольников Игорь
|0
|0
|15.
|Газинский Юрий
|0
|0
|16.
|Марков Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.17
|2.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.17
|3.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.06
|4.
|Йокич Боян
|1
|0.06
|5.
|Аликин Павел
|1
|0.06
|6.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.06
|7.
|Мрзляк Филип
|1
|0.06
|8.
|Алиев Азер
|1
|0.06
|9.
|Камилов Владислав
|1
|0.06
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.06
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Морозов Григорий
|0
|0
|15.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|6
|1
|2.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|3.
|Мартынович Александр
|3
|1
|4.
|Петров Сергей
|4
|0
|5.
|Смольников Игорь
|4
|0
|6.
|Газинский Юрий
|4
|0
|7.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|8.
|Сорокин Егор
|2
|1
|9.
|Камболов Руслан
|3
|0
|10.
|Берг Маркус
|3
|0
|11.
|Классон Виктор
|2
|0
|12.
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|13.
|Уткин Даниил
|2
|0
|14.
|Ионов Алексей
|1
|0
|15.
|Ари Феррейра
|1
|0
|16.
|Кабелла Реми
|1
|0
|17.
|Черников Александр
|1
|0
|18.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|5
|0
|2.
|Табидзе Джемал
|5
|0
|3.
|Голубев Артём
|4
|0
|4.
|Плиев Константин
|4
|0
|5.
|Морозов Григорий
|2
|1
|6.
|Сухов Александр
|3
|0
|7.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|8.
|Алиев Азер
|3
|0
|9.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|10.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|11.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|12.
|Кротов Вячеслав
|1
|1
|13.
|Аликин Павел
|2
|0
|14.
|Мрзляк Филип
|2
|0
|15.
|Данченко Олег
|2
|0
|16.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|17.
|Тилль Оливье
|2
|0
|18.
|Никитин Алексей
|1
|0
|19.
|Камилов Владислав
|1
|0
|20.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|21.
|Комнен Андрич
|1
|0
|22.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|23.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|Уфа
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн
Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар
Уфа Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|23 - 17
|32
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 22
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|34 - 19
|27
|9.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 25
|27
|10.
|Ахмат
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Химки
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 28
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 22
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 30
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 9
|7
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Рубин
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 14
|15
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 19
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Уфа
Исход игры
Краснодар
97.3% (146)
Ничья
1.3% (2)
Уфа
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
28.77% (42)
Нет
71.23% (104)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
48.7% (73)
2:1 Краснодар
13.3% (20)
3:1 Краснодар
11.3% (17)
3:0 Краснодар
10.7% (16)
1:0 Краснодар
8.7% (13)
4:1 Краснодар
1.3% (2)
4:0 Краснодар
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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