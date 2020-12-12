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Краснодар
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 8 (1) 0.44
2. Кабелла Реми 6 (1) 0.33
3. Классон Виктор 5 (1) 0.28
4. Сулейманов Магомед-Шапи 3 0.17
5. Петров Сергей 2 0.11
6. Ари Феррейра 2 (1) 0.11
7. Вандерсон 1 0.06
8. Олссон Кристоффер 1 0.06
9. Де Вильена Тонни 1 0.06
10. Уткин Даниил 1 0.06
11. Сабуа Леон 1 0.06
12. Ионов Алексей 0 0
13. Камболов Руслан 0 0
14. Смольников Игорь 0 0
15. Газинский Юрий 0 0
16. Марков Евгений 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.17
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.17
3. Бизяк Ловро 1 (1) 0.06
4. Йокич Боян 1 0.06
5. Аликин Павел 1 0.06
6. Кротов Вячеслав 1 0.06
7. Мрзляк Филип 1 0.06
8. Алиев Азер 1 0.06
9. Камилов Владислав 1 0.06
10. Голубев Артём 1 0.06
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Олссон Кристоффер 5 0
3. Мартынович Александр 3 1
4. Петров Сергей 4 0
5. Смольников Игорь 4 0
6. Газинский Юрий 4 0
7. Рамирес Кристиан 4 0
8. Сорокин Егор 2 1
9. Камболов Руслан 3 0
10. Берг Маркус 3 0
11. Классон Виктор 2 0
12. Де Вильена Тонни 2 0
13. Уткин Даниил 2 0
14. Ионов Алексей 1 0
15. Ари Феррейра 1 0
16. Кабелла Реми 1 0
17. Черников Александр 1 0
18. Литвинов Вячеслав 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 5 0
2. Табидзе Джемал 5 0
3. Голубев Артём 4 0
4. Плиев Константин 4 0
5. Морозов Григорий 2 1
6. Сухов Александр 3 0
7. Сысуев Дмитрий 3 0
8. Алиев Азер 3 0
9. Безденежных Игорь 3 0
10. Карп Кэтэлин 3 0
11. Жамалетдинов Тимур 3 0
12. Кротов Вячеслав 1 1
13. Аликин Павел 2 0
14. Мрзляк Филип 2 0
15. Данченко Олег 2 0
16. Неделчару Ионуц 2 0
17. Тилль Оливье 2 0
18. Никитин Алексей 1 0
19. Камилов Владислав 1 0
20. Бизяк Ловро 1 0
21. Комнен Андрич 1 0
22. Агаларов Гамид 1 0
23. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 9.68% (3) 12.9% (4) 16.13% (5) 16.13% (5) 22.58% (7) 22.58% (7)
 Уфа 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн
Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар
Уфа Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки
Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Уфа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Уфа 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Краснодар Премьер-лига Уфа 0:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
5. Динамо Москва Заявка 18 9 3 6 24 - 19 30
6. Сочи Заявка 18 8 6 4 26 - 22 30
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Сочи Заявка 9 5 4 0 15 - 8 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Краснодар 93.8% (60)
    X 6.3% (4)
    Уфа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Уфа
    1.41
    5.29
    9.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.41 5.00 7.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.70 9.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.20 9.40
      1.34 5.29 9.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.01 9.40 1.04 3.90 1.27 2.95 1.40 2.07 1.88 1.84 2.02 1.62 2.39 1.40 3.05 1.19 4.80 1.12 5.30 1.04 9.30 1.03 9.90 0.00 16.50
    13.50 1.03 11.50 1.04 3.75 1.28 2.91 1.42 2.01 1.89 1.56 2.46 1.39 3.05 1.18 5.00 1.14 5.80 1.05 11.00
    4.00 1.25 2.92 1.43 2.44 1.58 2.08 1.78 1.84 2.02 1.59 2.41 1.46 2.78 1.38 3.12 1.14 6.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.07 1.75 1.44 2.80 1.16 5.30
    3.32 1.33 2.19 1.68 1.47 2.68 1.17 5.40 1.12 6.40
    3.25 1.36 2.68 1.49 2.10 1.77 1.66 2.27 1.47 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.15
    4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.19 4.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.69
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.27
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    Прогнозы на матч Краснодар - Уфа

    Исход игры
    Краснодар
    93.8% (60)
    Ничья
    6.3% (4)
    Уфа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.48% (22)
    Меньше
    64.52% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    30.65% (19)
    Нет
    69.35% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    46.9% (30)
    2:1 Краснодар
    12.5% (8)
    1:0 Краснодар
    10.9% (7)
    3:1 Краснодар
    9.4% (6)
    3:0 Краснодар
    9.4% (6)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
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    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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