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Химки
 
Позже

Стадион:
Локомотив Москва
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
2
Логашов
Арсений
25
Филин
Александр
17
Корян
Аршак
28
Могилевец
Павел
5
Трошечкин
Александр
45
Конате
Мохамед
II
88
Дядюн
Владимир
44
Кухарчук
Илья
77
Коченков
Антон
2
Живоглядов
Дмитрий
41
Райкович
Слободан
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
37
Магкеев
Станислав
69
Куликов
Даниил
20
Игнатьев
Владислав
7
Крыховяк
Гжегож
11
Миранчук
Антон
88
Лисакович
Виталий
Химки
4-4-2
Локомотив Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 4 0.22
2. Кухарчук Илья 3 0.17
3. Корян Аршак 3 (1) 0.17
4. Трошечкин Александр 2 0.11
5. Идову Брайн 2 0.11
6. Ломовицкий Александр 2 0.11
7. Конате Мохамед II 1 0.06
8. Глушаков Денис 1 0.06
9. Данилкин Егор 1 0.06
10. Алиев Камран 1 0.06
11. Боженов Кирилл 1 0.06
12. Дядюн Владимир 0 0
13. Полярус Артём 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 4 (3) 0.22
2. Смолов Фёдор 3 0.17
3. Игнатьев Владислав 3 0.17
4. Миранчук Алексей 2 0.11
5. Крыховяк Гжегож 2 0.11
6. Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
7. Лисакович Виталий 1 0.06
8. Зе Луиш Жозе 1 0.06
9. Баринов Дмитрий 1 0.06
10. Мурило Серкейра 1 0.06
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 7 0
2. Идову Брайн 5 1
3. Тихий Дмитрий 6 0
4. Кухарчук Илья 5 0
5. Боженов Кирилл 3 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Мирзов Резиуан 3 0
9. Полярус Артём 3 0
10. Куат Исламбек 3 0
11. Данилкин Егор 3 0
12. Конате Мохамед II 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Филин Александр 2 0
17. Логашов Арсений 1 0
18. Корян Аршак 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Ломовицкий Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Чорлука Ведран 5 1
3. Гилерме Маринато 4 1
4. Рыбус Мацей 5 0
5. Жемалетдинов Рифат 4 0
6. Эдер Лопеш 4 0
7. Куликов Даниил 4 0
8. Магкеев Станислав 4 0
9. Мурило Серкейра 4 0
10. Райкович Слободан 2 1
11. Живоглядов Дмитрий 3 0
12. Баринов Дмитрий 3 0
13. Игнатьев Владислав 2 0
14. Рыбчинский Дмитрий 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Лисакович Виталий 1 0
17. Мухин Максим 1 0
18. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 9.52% (2) 23.81% (5) 9.52% (2) 33.33% (7) 9.52% (2) 14.29% (3)
 Локомотив Москва 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки
Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург
Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Локомотив Москва 2:1 Химки Премьер-лига Химки 0:3 Локомотив Москва Кубок Химки 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Химки Премьер-лига
Локомотив Москва 0:2 Химки Премьер-лига Химки 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 43 - 15 41
2. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
6. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
14. Ротор Заявка 19 3 5 11 9 - 30 14
15. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
16. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
4. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2020, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Химки 10.8% (16)
    X 31.8% (47)
    Локомотив Москва 57.4% (85)
    Все прогнозы
    1.91 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Локомотив Москва
    4.05
    3.34
    2.23
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.00 3.20 2.08
    Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.25 2.14
    Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.28 2.23
      3.93 3.34 2.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.10 1.04 7.10 1.11 2.95 1.42 2.33 1.65 1.93 1.93 1.71 2.21 1.35 3.20 1.23 4.30 1.08 6.80 1.07 7.50 1.01 13.50 1.01 15.00 0.00 21.00
    7.50 1.05 6.30 1.09 2.94 1.38 2.26 1.71 1.67 2.34 1.32 3.45 1.25 3.88 1.08 6.85 1.05 8.90 1.01 17.25
    7.80 1.10 3.04 1.40 2.69 1.50 2.31 1.65 1.93 1.93 1.71 2.20 1.53 2.60 1.24 4.22
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.72 2.12 1.32 3.40 1.08 7.60
    2.53 1.52 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
    2.77 1.47 2.27 1.67 1.77 2.14 1.49 2.74 1.35 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
    3.52 1.30 2.24 1.65 1.54 2.48 1.20 4.65 1.14 5.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
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    Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва

    Исход игры
    Химки
    10.8% (16)
    Ничья
    31.8% (47)
    Локомотив Москва
    57.4% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.14% (64)
    Меньше
    55.86% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    75.17% (109)
    Нет
    24.83% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    35.1% (52)
    1:1 Ничья
    30.4% (45)
    0:1 Локомотив Москва
    16.2% (24)
    2:1 Химки
    6.1% (9)
    1:0 Химки
    3.4% (5)
    0:2 Локомотив Москва
    2.7% (4)
    1:3 Локомотив Москва
    2% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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