Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Локомотив Москва
17
Корян
Аршак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Камышев ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
-
82 Петухов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
-
92 Агеев МихаилНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мирзов Резиуан
|4
|0.22
|2.
|Кухарчук Илья
|3
|0.17
|3.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.17
|4.
|Трошечкин Александр
|2
|0.11
|5.
|Идову Брайн
|2
|0.11
|6.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.11
|7.
|Конате Мохамед II
|1
|0.06
|8.
|Глушаков Денис
|1
|0.06
|9.
|Данилкин Егор
|1
|0.06
|10.
|Алиев Камран
|1
|0.06
|11.
|Боженов Кирилл
|1
|0.06
|12.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|13.
|Полярус Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.22
|2.
|Смолов Фёдор
|3
|0.17
|3.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.17
|4.
|Миранчук Алексей
|2
|0.11
|5.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.11
|6.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.06
|7.
|Лисакович Виталий
|1
|0.06
|8.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.06
|9.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.06
|10.
|Мурило Серкейра
|1
|0.06
|11.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|7
|0
|2.
|Идову Брайн
|5
|1
|3.
|Тихий Дмитрий
|6
|0
|4.
|Кухарчук Илья
|5
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|6.
|Глушаков Денис
|4
|0
|7.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|8.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|9.
|Полярус Артём
|3
|0
|10.
|Куат Исламбек
|3
|0
|11.
|Данилкин Егор
|3
|0
|12.
|Конате Мохамед II
|3
|0
|13.
|Казанцев Данил
|1
|1
|14.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|15.
|Гапон Евгений
|2
|0
|16.
|Филин Александр
|2
|0
|17.
|Логашов Арсений
|1
|0
|18.
|Корян Аршак
|1
|0
|19.
|Лантратов Илья
|1
|0
|20.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|21.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|6
|1
|2.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|3.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|4.
|Рыбус Мацей
|5
|0
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|6.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|7.
|Куликов Даниил
|4
|0
|8.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|9.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|10.
|Райкович Слободан
|2
|1
|11.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|12.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|14.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|15.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|17.
|Мухин Максим
|1
|0
|18.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|33.33% (7)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|Локомотив Москва
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +8 =4 -8Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки
Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =6 -8Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург
Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|23 - 17
|32
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 22
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|34 - 19
|27
|9.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 25
|27
|10.
|Ахмат
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Химки
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 28
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 22
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 30
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 9
|7
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Рубин
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 14
|15
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 19
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва
Исход игры
Химки
10.8% (16)
Ничья
31.8% (47)
Локомотив Москва
57.4% (85)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (64)
Меньше
55.86% (81)
Обе команды забьют
Да
75.17% (109)
Нет
24.83% (36)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
35.1% (52)
1:1 Ничья
30.4% (45)
0:1 Локомотив Москва
16.2% (24)
2:1 Химки
6.1% (9)
1:0 Химки
3.4% (5)
0:2 Локомотив Москва
2.7% (4)
1:3 Локомотив Москва
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!