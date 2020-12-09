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Химки
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 4 0.22
2. Кухарчук Илья 3 0.17
3. Корян Аршак 3 (1) 0.17
4. Трошечкин Александр 2 0.11
5. Идову Брайн 2 0.11
6. Ломовицкий Александр 2 0.11
7. Конате Мохамед II 1 0.06
8. Глушаков Денис 1 0.06
9. Данилкин Егор 1 0.06
10. Алиев Камран 1 0.06
11. Боженов Кирилл 1 0.06
12. Дядюн Владимир 0 0
13. Полярус Артём 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 4 (3) 0.22
2. Смолов Фёдор 3 0.17
3. Игнатьев Владислав 3 0.17
4. Миранчук Алексей 2 0.11
5. Крыховяк Гжегож 2 0.11
6. Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
7. Лисакович Виталий 1 0.06
8. Зе Луиш Жозе 1 0.06
9. Баринов Дмитрий 1 0.06
10. Мурило Серкейра 1 0.06
11. Чорлука Ведран 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 7 0
2. Идову Брайн 5 1
3. Тихий Дмитрий 6 0
4. Кухарчук Илья 5 0
5. Боженов Кирилл 3 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Мирзов Резиуан 3 0
9. Полярус Артём 3 0
10. Куат Исламбек 3 0
11. Данилкин Егор 3 0
12. Конате Мохамед II 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Филин Александр 2 0
17. Логашов Арсений 1 0
18. Корян Аршак 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Ломовицкий Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Чорлука Ведран 5 1
3. Гилерме Маринато 4 1
4. Рыбус Мацей 5 0
5. Жемалетдинов Рифат 4 0
6. Эдер Лопеш 4 0
7. Куликов Даниил 4 0
8. Магкеев Станислав 4 0
9. Мурило Серкейра 4 0
10. Райкович Слободан 2 1
11. Живоглядов Дмитрий 3 0
12. Баринов Дмитрий 3 0
13. Игнатьев Владислав 2 0
14. Рыбчинский Дмитрий 2 0
15. Зе Луиш Жозе 1 0
16. Лисакович Виталий 1 0
17. Мухин Максим 1 0
18. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 9.52% (2) 23.81% (5) 9.52% (2) 33.33% (7) 9.52% (2) 14.29% (3)
 Локомотив Москва 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки
Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург
Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Локомотив Москва 2:1 Химки Премьер-лига Химки 0:3 Локомотив Москва Кубок Химки 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Химки Премьер-лига
Локомотив Москва 0:2 Химки Премьер-лига Химки 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
5. Динамо Москва Заявка 18 9 3 6 24 - 19 30
6. Сочи Заявка 18 8 6 4 26 - 22 30
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Сочи Заявка 9 5 4 0 15 - 8 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Химки 10% (6)
    X 30% (18)
    Локомотив Москва 60% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.80
    3.50
    2.24
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.30 2.10
    Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.50 2.23
    Бонус: 5 000 ₽ 3.56 3.40 2.24
      3.44 3.37 2.21

    Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.00 1.04 7.00 1.10 3.00 1.35 2.30 1.67 1.91 1.95 1.70 2.11 1.33 3.00 1.25 3.75 1.08 6.90 1.08 7.70 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 22.00
    8.60 1.07 7.10 1.10 3.05 1.39 2.31 1.63 1.74 2.21 1.36 3.18 1.26 3.94 1.10 7.20 1.08 8.10 1.02 15.75
    3.02 1.40 2.66 1.50 2.28 1.65 1.90 1.94 1.68 2.22 1.50 2.65 1.22 4.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.70 2.15 1.33 3.15 1.09 7.50
    2.65 1.48 1.76 2.06 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
    2.68 1.49 2.20 1.71 1.69 2.21 1.45 2.84 1.35 3.28
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
    3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.31
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    Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва

    Исход игры
    Химки
    10% (6)
    Ничья
    30% (18)
    Локомотив Москва
    60% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (27)
    Меньше
    53.45% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (45)
    Нет
    22.41% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    35% (21)
    1:1 Ничья
    30% (18)
    0:1 Локомотив Москва
    15% (9)
    2:1 Химки
    6.7% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    3.3% (2)
    1:0 Химки
    3.3% (2)
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