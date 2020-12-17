Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
ЦСКА Москва
78
Дивеев
Игорь
10
Дзагоев
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
83 Сохиев АртурНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гайч АдольфоНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.28
|2.
|Полоз Дмитрий
|4 (2)
|0.22
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.17
|4.
|Мамаев Павел
|2
|0.11
|5.
|Ионов Алексей
|1
|0.06
|6.
|Глебов Данил
|1
|0.06
|7.
|Ерёменко Роман
|1
|0.06
|8.
|Норманн Матиас
|1
|0.06
|9.
|Чернов Евгений
|1
|0.06
|10.
|Тугарев Роман
|1
|0.06
|11.
|Терентьев Денис
|0
|0
|12.
|Осипенко Максим
|0
|0
|13.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|14.
|Алмквист Понтус
|0
|0
|15.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|16.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|8 (1)
|0.44
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.33
|3.
|Шкурин Илья
|3
|0.17
|4.
|Чалов Фёдор
|2 (1)
|0.11
|5.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.11
|6.
|Дзагоев Алан
|2
|0.11
|7.
|Эджуке Чидера
|2
|0.11
|8.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.11
|9.
|Обляков Иван
|1
|0.06
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.06
|11.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.06
|12.
|Дивеев Игорь
|1
|0.06
|13.
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|14.
|Васин Виктор
|0
|0
|15.
|Фернандес Марио
|0
|0
|16.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|17.
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|6
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|4.
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|5.
|Байрамян Хорен
|3
|0
|6.
|Чернов Евгений
|3
|0
|7.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|8.
|Глебов Данил
|1
|1
|9.
|Ионов Алексей
|2
|0
|10.
|Козлов Алексей
|2
|0
|11.
|Терентьев Денис
|2
|0
|12.
|Попов Ивелин
|1
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|14.
|Обухов Владимир
|1
|0
|15.
|Осипенко Максим
|1
|0
|16.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|17.
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|18.
|Поярков Николай
|1
|0
|19.
|Долгов Александр
|1
|0
|20.
|Жигович Армин
|1
|0
|21.
|Тошевски Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Обляков Иван
|4
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|4
|0
|5.
|Тикнизян Наяир
|4
|0
|6.
|Дзагоев Алан
|2
|0
|7.
|Щенников Георгий
|2
|0
|8.
|Фернандес Марио
|2
|0
|9.
|Влашич Никола
|2
|0
|10.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|11.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|12.
|Шкурин Илья
|0
|1
|13.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|14.
|Васин Виктор
|1
|0
|15.
|Карпов Вадим
|1
|0
|16.
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|17.
|Кучаев Константин
|1
|0
|18.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|19.
|Гайч Адольфо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|25% (5)
|30% (6)
|ЦСКА Москва
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|25% (8)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =7 -5ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер
Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Ростов: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|23 - 17
|32
|6.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|8.
|Локомотив Москва
|2:2 Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 24
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 25
|27
|10.
|Ахмат
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Химки
|2:2 Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 22
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Локомотив Москва
|2:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Химки
|2:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 9
|7
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Рубин
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 14
|15
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Локомотив Москва
|2:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 17
|10
|9.
|Химки
|2:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Уфа
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва
Исход игры
Ростов
36.7% (58)
Ничья
35.4% (56)
ЦСКА Москва
27.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
46.75% (72)
Меньше
53.25% (82)
Обе команды забьют
Да
77.27% (119)
Нет
22.73% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (47)
2:1 Ростов
23.4% (37)
1:2 ЦСКА Москва
15.2% (24)
0:1 ЦСКА Москва
9.5% (15)
1:0 Ростов
9.5% (15)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:2 ЦСКА Москва
1.3% (2)
2:0 Ростов
1.3% (2)
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