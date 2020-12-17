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Ростов
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва
30
Песьяков
Сергей
4
Терентьев
Денис
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
2
Алеесами
Хайтам
17
Норманн
Матиас
23
Тугарев
Роман
7
Ерёменко
Роман
8
Жигович
Армин
19
Байрамян
Хорен
99
Полоз
Дмитрий
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
8
Влашич
Никола
7
Ахметов
Ильзат
10
Дзагоев
Алан
71
Тикнизян
Наяир
11
Эджуке
Чидера
9
Чалов
Фёдор
Ростов
4-1-4-1
ЦСКА Москва
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.28
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.22
3. Байрамян Хорен 3 0.17
4. Мамаев Павел 2 0.11
5. Ионов Алексей 1 0.06
6. Глебов Данил 1 0.06
7. Ерёменко Роман 1 0.06
8. Норманн Матиас 1 0.06
9. Чернов Евгений 1 0.06
10. Тугарев Роман 1 0.06
11. Терентьев Денис 0 0
12. Осипенко Максим 0 0
13. Хаджикадунич Деннис 0 0
14. Алмквист Понтус 0 0
15. Гапечкин Александр 0 0
16. Сохиев Артур 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 8 (1) 0.44
2. Кучаев Константин 6 0.33
3. Шкурин Илья 3 0.17
4. Чалов Фёдор 2 (1) 0.11
5. Сигурдссон Арнор 2 0.11
6. Дзагоев Алан 2 0.11
7. Эджуке Чидера 2 0.11
8. Бистрович Кристиян 2 0.11
9. Обляков Иван 1 0.06
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.06
11. Магнуссон Хёрдур 1 0.06
12. Дивеев Игорь 1 0.06
13. Марадишвили Константин 1 0.06
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 6 1
2. Хаджикадунич Деннис 5 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Зайнутдинов Бактиёр 4 0
5. Байрамян Хорен 3 0
6. Чернов Евгений 3 0
7. Хасимото Кэнто 3 0
8. Глебов Данил 1 1
9. Ионов Алексей 2 0
10. Козлов Алексей 2 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Попов Ивелин 1 0
13. Полоз Дмитрий 1 0
14. Обухов Владимир 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Алеесами Хайтам 1 0
18. Поярков Николай 1 0
19. Долгов Александр 1 0
20. Жигович Армин 1 0
21. Тошевски Давид 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Обляков Иван 4 0
4. Дивеев Игорь 4 0
5. Тикнизян Наяир 4 0
6. Дзагоев Алан 2 0
7. Щенников Георгий 2 0
8. Фернандес Марио 2 0
9. Влашич Никола 2 0
10. Сигурдссон Арнор 2 0
11. Магнуссон Хёрдур 0 1
12. Шкурин Илья 0 1
13. Акинфеев Игорь 1 0
14. Васин Виктор 1 0
15. Карпов Вадим 1 0
16. Ахметов Ильзат 1 0
17. Кучаев Константин 1 0
18. Чалов Фёдор 1 0
19. Гайч Адольфо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 5% (1) 15% (3) 15% (3) 10% (2) 25% (5) 30% (6)
 ЦСКА Москва 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 25% (8) 12.5% (4) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =7 -5
ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер
Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ростов: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Ростов Кубок «Париматч» Премьер
Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 43 - 15 41
2. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
6. Краснодар 1:0 Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
7. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
8. Локомотив Москва 2:2 Заявка 19 8 5 6 21 - 24 29
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки 2:2 Заявка 19 6 5 8 23 - 30 23
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
14. Ротор Заявка 19 3 5 11 9 - 30 14
15. Уфа 0:1 Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
16. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2. Краснодар 1:0 Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
4. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Локомотив Москва 2:2 Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Химки 2:2 Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
10. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа 0:1 Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Локомотив Москва 2:2 Заявка 10 2 4 4 9 - 17 10
9. Химки 2:2 Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
11. Краснодар 1:0 Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Уфа 0:1 Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на матче:
    Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
    Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир, Россия);
    Ассистент: Арам Петросян (Бронницы, Россия);
    Резервный: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках очередного поединка 19-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу футболисты «Ростова» и ЦСКА. Встреча состоится в Ростове-на-Дону, на «Ростов Арене».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2020, осталось 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 158
Ростов 36.7% (58)
X 35.4% (56)
ЦСКА Москва 27.8% (44)
Все прогнозы
2.31 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
ЦСКА Москва
3.75
3.28
2.25
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.65 3.20 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.15 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.14 2.22
  3.52 3.28 2.25

Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.07 7.00 1.14 3.10 1.38 2.33 1.65 1.94 1.92 1.72 2.20 1.35 3.20 1.19 3.95 1.05 7.00 1.06 7.30 1.01 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
8.40 1.08 6.90 1.11 3.14 1.41 2.29 1.64 1.70 2.18 1.36 3.20 1.27 3.84 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.00
7.54 1.10 3.09 1.39 2.72 1.49 2.33 1.64 1.94 1.93 1.71 2.20 1.53 2.60 1.24 4.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.17 1.28 3.30 1.06 7.30
2.62 1.49 1.76 2.06 1.37 3.10 1.10 7.00 1.07 8.40
2.75 1.48 2.25 1.68 1.75 2.17 1.47 2.78 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.50 1.59 2.30 1.22 4.10
3.52 1.30 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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Лига Ставок



Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва

Исход игры
Ростов
36.7% (58)
Ничья
35.4% (56)
ЦСКА Москва
27.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
46.75% (72)
Меньше
53.25% (82)
Обе команды забьют
Да
77.27% (119)
Нет
22.73% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (47)
2:1 Ростов
23.4% (37)
1:2 ЦСКА Москва
15.2% (24)
0:1 ЦСКА Москва
9.5% (15)
1:0 Ростов
9.5% (15)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:2 ЦСКА Москва
1.3% (2)
2:0 Ростов
1.3% (2)
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