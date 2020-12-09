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Ростов
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.28
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.22
3. Байрамян Хорен 3 0.17
4. Мамаев Павел 2 0.11
5. Ионов Алексей 1 0.06
6. Глебов Данил 1 0.06
7. Ерёменко Роман 1 0.06
8. Норманн Матиас 1 0.06
9. Чернов Евгений 1 0.06
10. Тугарев Роман 1 0.06
11. Терентьев Денис 0 0
12. Осипенко Максим 0 0
13. Хаджикадунич Деннис 0 0
14. Алмквист Понтус 0 0
15. Гапечкин Александр 0 0
16. Сохиев Артур 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 8 (1) 0.44
2. Кучаев Константин 6 0.33
3. Шкурин Илья 3 0.17
4. Чалов Фёдор 2 (1) 0.11
5. Сигурдссон Арнор 2 0.11
6. Дзагоев Алан 2 0.11
7. Эджуке Чидера 2 0.11
8. Бистрович Кристиян 2 0.11
9. Обляков Иван 1 0.06
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.06
11. Магнуссон Хёрдур 1 0.06
12. Дивеев Игорь 1 0.06
13. Марадишвили Константин 1 0.06
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 6 1
2. Хаджикадунич Деннис 5 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Зайнутдинов Бактиёр 4 0
5. Байрамян Хорен 3 0
6. Чернов Евгений 3 0
7. Хасимото Кэнто 3 0
8. Глебов Данил 1 1
9. Ионов Алексей 2 0
10. Козлов Алексей 2 0
11. Терентьев Денис 2 0
12. Попов Ивелин 1 0
13. Полоз Дмитрий 1 0
14. Обухов Владимир 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Алеесами Хайтам 1 0
18. Поярков Николай 1 0
19. Долгов Александр 1 0
20. Жигович Армин 1 0
21. Тошевски Давид 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Обляков Иван 4 0
4. Дивеев Игорь 4 0
5. Тикнизян Наяир 4 0
6. Дзагоев Алан 2 0
7. Щенников Георгий 2 0
8. Фернандес Марио 2 0
9. Влашич Никола 2 0
10. Сигурдссон Арнор 2 0
11. Магнуссон Хёрдур 0 1
12. Шкурин Илья 0 1
13. Акинфеев Игорь 1 0
14. Васин Виктор 1 0
15. Карпов Вадим 1 0
16. Ахметов Ильзат 1 0
17. Кучаев Константин 1 0
18. Чалов Фёдор 1 0
19. Гайч Адольфо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 5% (1) 15% (3) 15% (3) 10% (2) 25% (5) 30% (6)
 ЦСКА Москва 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 25% (8) 12.5% (4) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =7 -5
ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер
Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ростов: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Ростов Кубок «Париматч» Премьер
Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
5. Динамо Москва Заявка 18 9 3 6 24 - 19 30
6. Сочи Заявка 18 8 6 4 26 - 22 30
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Сочи Заявка 9 5 4 0 15 - 8 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Ростов 33.3% (20)
    X 45% (27)
    ЦСКА Москва 21.7% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.70
    3.35
    2.26
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.25 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.35 2.26
    Бонус: 5 000 ₽ 3.58 3.28 2.26
      3.47 3.32 2.22

    Самый высокий коэффициент на матч «Ростов» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ростов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ростов» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.00 1.06 6.30 1.12 2.80 1.45 2.10 1.78 1.79 2.10 1.61 2.40 1.30 3.65 1.21 4.50 1.06 7.90 1.05 8.60 1.01 15.50 1.01 14.00 0.00 21.00
    7.80 1.09 6.25 1.13 2.79 1.45 2.09 1.76 1.64 2.40 1.30 3.60 1.22 4.40 1.07 8.60 1.06 9.40 1.01 18.50
    2.83 1.45 2.46 1.57 2.10 1.78 1.77 2.09 1.59 2.40 1.45 2.84 1.21 4.53
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.66 2.23 1.32 3.40 1.08 7.90
    2.53 1.52 1.67 2.21 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
    2.61 1.51 2.14 1.75 1.65 2.29 1.42 2.94
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.67 1.49 2.50 1.16 4.70
    3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
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    Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ростов
    33.3% (20)
    Ничья
    45% (27)
    ЦСКА Москва
    21.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.76% (19)
    Меньше
    67.24% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (42)
    Нет
    27.59% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (23)
    2:1 Ростов
    21.7% (13)
    0:1 ЦСКА Москва
    13.3% (8)
    1:0 Ростов
    10% (6)
    1:2 ЦСКА Москва
    5% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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