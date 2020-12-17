Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Рубин
20
Нижич
Зоран
11
Исмаэл
Силва
22
Дюпин
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|6 (3)
|0.33
|2.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.22
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.17
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.11
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.11
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.06
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.06
|8.
|Иванов Олег
|0
|0
|9.
|Нижич Зоран
|0
|0
|10.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|7 (1)
|0.39
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.22
|3.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.11
|4.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.11
|5.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.11
|6.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.11
|7.
|Старфельт Карл
|2
|0.11
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.06
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.06
|10.
|Самошников Илья
|1
|0.06
|11.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|8
|1
|2.
|Швец Антон
|5
|2
|3.
|Семёнов Андрей
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|5
|0
|5.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|7.
|Ильин Владимир
|4
|0
|8.
|Богосавац Мирослав
|2
|1
|9.
|Быстров Марат
|2
|1
|10.
|Нижич Зоран
|3
|0
|11.
|Роши Одисе
|2
|0
|12.
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|13.
|Харин Евгений
|2
|0
|14.
|Иванов Олег
|1
|0
|15.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|16.
|Понсе Андрес
|1
|0
|17.
|Адамов Арсен
|1
|0
|18.
|Кармаев Никита
|1
|0
|19.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|7
|0
|2.
|Макаров Денис
|6
|0
|3.
|Йевтич Дарко
|3
|1
|4.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|5.
|Бегич Сильвие
|3
|1
|6.
|Деспотович Джордже
|4
|0
|7.
|Самошников Илья
|4
|0
|8.
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|9.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|10.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|11.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|12.
|Шатов Олег
|3
|0
|13.
|Зуев Александр
|3
|0
|14.
|Зотов Георгий
|2
|0
|15.
|Старфельт Карл
|1
|0
|16.
|Медведев Никита
|1
|0
|17.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|18.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|19.
|Климов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|Рубин
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|25% (6)
|25% (6)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит
Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат
Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов
Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рубин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|23 - 17
|32
|6.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|8.
|Локомотив Москва
|2:2 Заявка
|19
|8
|5
|6
|21 - 24
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 25
|27
|10.
|Ахмат
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Химки
|2:2 Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 30
|23
|12.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 22
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Уфа
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|16.
|Тамбов
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Локомотив Москва
|2:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Химки
|2:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 9
|7
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Рубин
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 14
|15
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Локомотив Москва
|2:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 17
|10
|9.
|Химки
|2:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Уфа
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Рубин
Исход игры
Ахмат
49.4% (76)
Ничья
42.9% (66)
Рубин
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
30.2% (45)
Меньше
69.8% (104)
Обе команды забьют
Да
70.47% (105)
Нет
29.53% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (60)
2:1 Ахмат
22.7% (35)
1:0 Ахмат
22.1% (34)
1:2 Рубин
3.9% (6)
0:1 Рубин
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Ахмат
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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