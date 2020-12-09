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Ахмат
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.33
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.22
3. Тимофеев Артём 3 0.17
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.11
5. Роши Одисе 2 0.11
6. Исмаэл Силва 1 0.06
7. Анхель Вилькер 1 0.06
8. Иванов Олег 0 0
9. Нижич Зоран 0 0
10. Ненахов Максим 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 7 (1) 0.39
2. Макаров Денис 4 0.22
3. Бакаев Солтмурад 2 0.11
4. Кварацхелия Хвича 2 0.11
5. Ин-Бём Хван 2 0.11
6. Игнатьев Иван 2 (2) 0.11
7. Старфельт Карл 2 0.11
8. Йевтич Дарко 1 0.06
9. Шатов Олег 1 (1) 0.06
10. Самошников Илья 1 0.06
11. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 8 1
2. Швец Антон 5 2
3. Семёнов Андрей 5 1
4. Бериша Бернард 5 0
5. Тимофеев Артём 4 0
6. Исмаэл Силва 4 0
7. Ильин Владимир 4 0
8. Богосавац Мирослав 2 1
9. Быстров Марат 2 1
10. Нижич Зоран 3 0
11. Роши Одисе 2 0
12. Мелкадзе Георгий 2 0
13. Харин Евгений 2 0
14. Иванов Олег 1 0
15. Кадыров Абубакар 1 0
16. Понсе Андрес 1 0
17. Адамов Арсен 1 0
18. Кармаев Никита 1 0
19. Садулаев Лечи 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 7 0
2. Макаров Денис 6 0
3. Йевтич Дарко 3 1
4. Меркулов Михаил 3 1
5. Бегич Сильвие 3 1
6. Деспотович Джордже 4 0
7. Самошников Илья 4 0
8. Кварацхелия Хвича 4 0
9. Абильдгор Оливер 4 0
10. Игнатьев Иван 2 1
11. Ин-Бём Хван 2 1
12. Шатов Олег 3 0
13. Зуев Александр 3 0
14. Зотов Георгий 2 0
15. Старфельт Карл 1 0
16. Медведев Никита 1 0
17. Косарев Кирилл 1 0
18. Бакаев Солтмурад 1 0
19. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 21.05% (4)
 Рубин 4.17% (1) 12.5% (3) 25% (6) 25% (6) 16.67% (4) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит
Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа Шинник 1:1 Ахмат Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат
Рубин Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов
Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рубин: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига Рубин 1:0 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Ахмат 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
5. Динамо Москва Заявка 18 9 3 6 24 - 19 30
6. Сочи Заявка 18 8 6 4 26 - 22 30
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Сочи Заявка 9 5 4 0 15 - 8 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2020, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Ахмат 56.9% (33)
    X 39.7% (23)
    Рубин 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Рубин
    2.20
    3.60
    3.76
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.40 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.60 3.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.45 3.75
      2.08 3.41 3.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.60 1.03 7.80 1.10 3.35 1.36 2.65 1.63 1.99 1.78 1.85 2.03 1.44 3.05 1.31 3.50 1.13 6.80 1.08 6.40 1.02 13.00 1.01 12.00 0.00 19.00
    8.90 1.07 7.90 1.08 3.18 1.36 2.41 1.58 1.79 2.14 1.46 2.76 1.28 3.72 1.13 6.65 1.11 7.60 1.02 14.50
    3.19 1.36 2.81 1.45 2.41 1.59 1.99 1.87 1.75 2.13 1.55 2.52 1.41 2.98 1.24 4.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.73 2.11 1.35 3.20 1.11 7.20
    2.68 1.47 1.80 2.01 1.42 2.88 1.11 6.60 1.09 8.00
    2.74 1.47 2.24 1.68 1.75 2.14 1.47 2.74 1.34 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.44 1.67 2.12 1.23 3.50
    3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.22 4.30 1.18 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.95
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.28
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    Прогнозы на матч Ахмат - Рубин

    Исход игры
    Ахмат
    56.9% (33)
    Ничья
    39.7% (23)
    Рубин
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (20)
    Меньше
    64.29% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (41)
    Нет
    26.79% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (21)
    2:1 Ахмат
    27.6% (16)
    1:0 Ахмат
    20.7% (12)
    1:2 Рубин
    3.4% (2)
    2:0 Ахмат
    3.4% (2)
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