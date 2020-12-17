Вадуц
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Рейнпарк
Лозанна-Спорт
26' Желтая карточкаВизер Сандро
36' Желтая карточкаMoritz Jenz
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
23
Визер
Сандро
19
Dejan
Djokic
40
Диао
Мори
38
Бразау
Педру
99
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Dejan DjokicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
26'
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.27
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.09
|3.
|Милинчану Николай
|1
|0.09
|4.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.09
|5.
|Дорн Пиус
|1
|0.09
|6.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.09
|7.
|Joel Schmied
|1
|0.09
|8.
|Dejan Djokic
|0
|0
|9.
|Прокопич Борис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.42
|2.
|Гессан Эванн
|2
|0.17
|3.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.08
|4.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.08
|5.
|Cameron Puertas
|1
|0.08
|6.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.08
|7.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.08
|8.
|Зехнини Рафик
|1
|0.08
|9.
|Joel Monteiro
|1
|0.08
|10.
|Gabriel Bares
|0
|0
|11.
|Moritz Jenz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ссимани Денис
|4
|0
|2.
|Люхингер Габриэль
|4
|0
|3.
|Прокопич Борис
|2
|1
|4.
|Визер Сандро
|2
|1
|5.
|Шмид Янник
|3
|0
|6.
|Дорн Пиус
|2
|0
|7.
|Гассер Седрик
|2
|0
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|9.
|Чичек Тунахан
|1
|0
|10.
|Гайич Милан
|1
|0
|11.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|3.
|Cameron Puertas
|4
|0
|4.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|5.
|Ange Nanizayamo
|2
|1
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|8.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|9.
|Noah Loosli
|1
|0
|10.
|Туркес Алдин
|1
|0
|11.
|Бразау Педру
|1
|0
|12.
|Gabriel Bares
|1
|0
|13.
|Moritz Jenz
|1
|0
|14.
|Armel Zohouri
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Лозанна-Спорт
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +7 =3 -10Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон
Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 6:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Вадуц 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:0 Вадуц Суперлига Лозанна-Спорт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|16 - 7
|24
|2.
|Санкт-Галлен
|11
|5
|4
|2
|11 - 9
|19
|3.
|Базель
|12
|6
|1
|5
|18 - 15
|19
|4.
|Цюрих
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|5.
|Лугано
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|6.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|9.
|Сьон
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|10.
|Вадуц
|0:0
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Люцерн
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Вадуц
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|Цюрих
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|4.
|Лугано
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|5.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|9.
|Вадуц
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
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