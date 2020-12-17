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  3. Швейцария
Вадуц
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
26' Желтая карточка
Визер Сандро
36' Желтая карточка
Moritz Jenz
41'
1
Бюхель
Бенджамин
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
23
Визер
Сандро
Обексер
Линус
30
Люхингер
Габриэль
19
Dejan
Djokic
9
Зуттер
Мануэль
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
4
Moritz
Jenz
5
Noah
Loosli
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Кукурузович
Степан
8
Жейссманн
Жоэль
21
Cameron
Puertas
38
Бразау
Педру
99
Туркес
Алдин
9
Гессан
Эванн
Вадуц
3-4-1-2
Лозанна-Спорт
4-1-2-3

Ход матча

26'
Визер Сандро
 
36'
 
Moritz Jenz

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.27
2. Гайич Милан 1 (1) 0.09
3. Милинчану Николай 1 0.09
4. Зуттер Мануэль 1 0.09
5. Дорн Пиус 1 0.09
6. Кулибали Мохамед II 1 0.09
7. Joel Schmied 1 0.09
8. Dejan Djokic 0 0
9. Прокопич Борис 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 5 (1) 0.42
2. Гессан Эванн 2 0.17
3. Шнойвли Кристиан 1 0.08
4. Боранияшевич Никола 1 0.08
5. Cameron Puertas 1 0.08
6. Фло Пер-Эгиль 1 0.08
7. Жейссманн Жоэль 1 0.08
8. Зехнини Рафик 1 0.08
9. Joel Monteiro 1 0.08
10. Gabriel Bares 0 0
11. Moritz Jenz 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Ссимани Денис 4 0
2. Люхингер Габриэль 4 0
3. Прокопич Борис 2 1
4. Визер Сандро 2 1
5. Шмид Янник 3 0
6. Дорн Пиус 2 0
7. Гассер Седрик 2 0
8. Зуттер Мануэль 1 0
9. Чичек Тунахан 1 0
10. Гайич Милан 1 0
11. Кулибали Мохамед II 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Зехнини Рафик 4 0
2. Боранияшевич Никола 4 0
3. Cameron Puertas 4 0
4. Кукурузович Степан 2 1
5. Ange Nanizayamo 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Шнойвли Кристиан 2 0
8. Фло Пер-Эгиль 1 0
9. Noah Loosli 1 0
10. Туркес Алдин 1 0
11. Бразау Педру 1 0
12. Gabriel Bares 1 0
13. Moritz Jenz 1 0
14. Armel Zohouri 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Лозанна-Спорт 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон
Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:2 Вадуц Челлендж Лига
Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 6:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Вадуц 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:0 Вадуц Суперлига Лозанна-Спорт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 11 7 3 1 16 - 7 24
2. Санкт-Галлен 11 5 4 2 11 - 9 19
3. Базель 12 6 1 5 18 - 15 19
4. Цюрих 12 5 3 4 19 - 15 18
5. Лугано 10 4 5 1 11 - 8 17
6. Серветт 11 4 2 5 10 - 12 14
7. Люцерн 12 3 4 5 18 - 19 13
8. Лозанна-Спорт 0:0 12 3 4 5 14 - 16 13
9. Сьон 10 1 4 5 10 - 17 7
10. Вадуц 0:0 11 1 4 6 9 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Базель 6 4 1 1 12 - 9 13
3. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 0:0 6 3 0 3 9 - 6 9
6. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
9. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Вадуц 0:0 7 1 2 4 6 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
2. Санкт-Галлен 6 3 2 1 6 - 4 11
3. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
4. Лугано 5 1 4 0 5 - 4 7
5. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
6. Серветт 6 2 0 4 5 - 7 6
7. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Лозанна-Спорт 0:0 6 0 4 2 5 - 10 4
9. Вадуц 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Moritz Jenz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Визер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Лозанна-Спорт
3.70
3.86
2.29
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.15 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.86 1.94
  3.64 2.99 2.29

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.05 10.00 1.03 2.80 1.40 3.20 1.32 1.60 2.25 1.89 1.91 1.66 2.21 1.71 2.14 1.20 4.20 1.20 4.30 1.05 8.50 1.05 8.60 1.03 10.00 1.01 15.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 7.90 1.05 7.60
3.28 1.36 2.55 1.55 2.20 1.72 1.85 2.03 1.61 2.41 1.47 2.78 1.34 3.40 1.50 2.70 1.40 3.06 1.46 2.84 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 2.21 1.66 1.18 4.50 1.17 4.60 1.02 11.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.80 2.09 1.50 2.71 1.20 4.89 1.14 6.04 1.36 3.25 1.23 4.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 1.79 1.95 1.35 3.05 1.28 3.45
4.60 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Вадуц 0:0 Лозанна-Спорт онлайн

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