Вадуц
0:2
Конец матча
Стадион: Рейнпарк
Лозанна-Спорт
25' Желтая карточкаВизер Сандро
36' Желтая карточкаMoritz Jenz
0:1
49' ГолCameron Puertas
0:2
64' ПенальтиТуркес Алдин
67' Желтая карточкаCameron Puertas
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
23
Визер
Сандро
19
Dejan
Djokic
40
Диао
Мори
38
Бразау
Педру
99
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Dejan DjokicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
25'
36'
49'
0:1
64'
0:2
67'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.27
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.09
|3.
|Милинчану Николай
|1
|0.09
|4.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.09
|5.
|Дорн Пиус
|1
|0.09
|6.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.09
|7.
|Joel Schmied
|1
|0.09
|8.
|Dejan Djokic
|0
|0
|9.
|Прокопич Борис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.5
|2.
|Cameron Puertas
|2
|0.17
|3.
|Гессан Эванн
|2
|0.17
|4.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.08
|5.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.08
|6.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.08
|7.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.08
|8.
|Зехнини Рафик
|1
|0.08
|9.
|Joel Monteiro
|1
|0.08
|10.
|Gabriel Bares
|0
|0
|11.
|Moritz Jenz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визер Сандро
|3
|1
|2.
|Ссимани Денис
|4
|0
|3.
|Люхингер Габриэль
|4
|0
|4.
|Прокопич Борис
|2
|1
|5.
|Шмид Янник
|3
|0
|6.
|Дорн Пиус
|2
|0
|7.
|Гассер Седрик
|2
|0
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|9.
|Чичек Тунахан
|1
|0
|10.
|Гайич Милан
|1
|0
|11.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Cameron Puertas
|5
|0
|2.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|3.
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|4.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|5.
|Ange Nanizayamo
|2
|1
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|8.
|Moritz Jenz
|2
|0
|9.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|10.
|Noah Loosli
|1
|0
|11.
|Туркес Алдин
|1
|0
|12.
|Бразау Педру
|1
|0
|13.
|Gabriel Bares
|1
|0
|14.
|Armel Zohouri
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Лозанна-Спорт
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +7 =3 -10Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон
Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 6:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Вадуц 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:0 Вадуц Суперлига Лозанна-Спорт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|16 - 7
|24
|2.
|Санкт-Галлен
|11
|5
|4
|2
|11 - 9
|19
|3.
|Базель
|12
|6
|1
|5
|18 - 15
|19
|4.
|Цюрих
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|5.
|Лугано
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|6.
|Лозанна-Спорт
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|7.
|Серветт
|1:1
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|8.
|Люцерн
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|9.
|Сьон
|1:1
|11
|1
|5
|5
|11 - 18
|8
|10.
|Вадуц
|11
|1
|3
|7
|9 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Серветт
|1:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Люцерн
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Сьон
|1:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Вадуц
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|Цюрих
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|4.
|Лугано
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|5.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|1:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|1:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров