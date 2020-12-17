  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Вадуц
0:2
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
25' Желтая карточка
Визер Сандро
36' Желтая карточка
Moritz Jenz
0:1
49' Гол
Cameron Puertas
0:2
64' Пенальти
Туркес Алдин
67' Желтая карточка
Cameron Puertas
90'+4
1
Бюхель
Бенджамин
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
23
Визер
Сандро
Обексер
Линус
30
Люхингер
Габриэль
19
Dejan
Djokic
9
Зуттер
Мануэль
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
4
Moritz
Jenz
5
Noah
Loosli
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Кукурузович
Степан
8
Жейссманн
Жоэль
21
Cameron
Puertas
38
Бразау
Педру
99
Туркес
Алдин
9
Гессан
Эванн
Вадуц
3-4-1-2
Лозанна-Спорт
4-1-2-3

Ход матча

25'
Визер Сандро
 
36'
 
Moritz Jenz
46'
Гассер Седрик
Визер Сандро
 
46'
 
Монтейру Элтон
Жейссманн Жоэль
49'
0:1
Cameron Puertas
(Гессан Эванн)
64'
Чичек Тунахан
Dejan Djokic
 
64'
Сантин Себастьян
Дорн Пиус
 
64'
0:2
Туркес Алдин
67'
 
Cameron Puertas
68'
 
Gabriel Bares
Бразау Педру
71'
Ди Джусто Маттео
Рахими Фуад
 
77'
 
Isaac Schmidt
Туркес Алдин
77'
 
Trazie Thomas
Кукурузович Степан
81'
Гомес Яго
Зуттер Мануэль
 
90'
 
Josias Lukembila
Гессан Эванн

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.27
2. Гайич Милан 1 (1) 0.09
3. Милинчану Николай 1 0.09
4. Зуттер Мануэль 1 0.09
5. Дорн Пиус 1 0.09
6. Кулибали Мохамед II 1 0.09
7. Joel Schmied 1 0.09
8. Dejan Djokic 0 0
9. Прокопич Борис 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.5
2. Cameron Puertas 2 0.17
3. Гессан Эванн 2 0.17
4. Шнойвли Кристиан 1 0.08
5. Боранияшевич Никола 1 0.08
6. Фло Пер-Эгиль 1 0.08
7. Жейссманн Жоэль 1 0.08
8. Зехнини Рафик 1 0.08
9. Joel Monteiro 1 0.08
10. Gabriel Bares 0 0
11. Moritz Jenz 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Визер Сандро 3 1
2. Ссимани Денис 4 0
3. Люхингер Габриэль 4 0
4. Прокопич Борис 2 1
5. Шмид Янник 3 0
6. Дорн Пиус 2 0
7. Гассер Седрик 2 0
8. Зуттер Мануэль 1 0
9. Чичек Тунахан 1 0
10. Гайич Милан 1 0
11. Кулибали Мохамед II 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Cameron Puertas 5 0
2. Зехнини Рафик 4 0
3. Боранияшевич Никола 4 0
4. Кукурузович Степан 2 1
5. Ange Nanizayamo 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Шнойвли Кристиан 2 0
8. Moritz Jenz 2 0
9. Фло Пер-Эгиль 1 0
10. Noah Loosli 1 0
11. Туркес Алдин 1 0
12. Бразау Педру 1 0
13. Gabriel Bares 1 0
14. Armel Zohouri 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Лозанна-Спорт 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон
Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:2 Вадуц Челлендж Лига
Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 6:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Вадуц 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:0 Вадуц Суперлига Лозанна-Спорт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 11 7 3 1 16 - 7 24
2. Санкт-Галлен 11 5 4 2 11 - 9 19
3. Базель 12 6 1 5 18 - 15 19
4. Цюрих 12 5 3 4 19 - 15 18
5. Лугано 10 4 5 1 11 - 8 17
6. Лозанна-Спорт 12 4 3 5 16 - 16 15
7. Серветт 1:1 12 4 3 5 11 - 13 15
8. Люцерн 12 3 4 5 18 - 19 13
9. Сьон 1:1 11 1 5 5 11 - 18 8
10. Вадуц 11 1 3 7 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Базель 6 4 1 1 12 - 9 13
3. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 6 3 0 3 9 - 6 9
6. Серветт 1:1 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
9. Сьон 1:1 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
2. Санкт-Галлен 6 3 2 1 6 - 4 11
3. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
4. Лугано 5 1 4 0 5 - 4 7
5. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
6. Серветт 1:1 6 2 0 4 5 - 7 6
7. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 1:1 6 0 2 4 6 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Moritz Jenz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Визер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 4.90 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 3.66 3.86 1.94
  13.10 5.36 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.75 1.25 10.00 1.03 2.62 1.45 3.20 1.32 1.40 2.80 1.89 1.91 1.66 2.21 1.71 2.14 1.02 11.00 1.20 4.30 1.05 8.50 1.05 8.60 1.03 10.00 1.01 15.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.24 1.72 1.73 2.11 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.60 1.04 7.90 1.05 7.60
4.09 1.25 3.44 1.33 2.78 1.47 2.04 1.84 4.21 1.24 3.54 1.32 2.86 1.45 2.07 1.81 2.54 1.55 2.09 1.80 1.62 2.39 1.40 3.06 1.29 3.72 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.18 4.50 2.21 1.66 1.18 4.50 1.17 4.60 1.02 11.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.80 2.09 1.50 2.71 1.20 4.89 1.14 6.04 1.36 3.25 1.23 4.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 1.79 1.95 1.35 3.05 1.28 3.45
4.60 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт онлайн

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