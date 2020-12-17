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  3. Швейцария
Серветт
1:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
10' Желтая карточка
Сеспедес Борис
0:1
15' Гол
Гргич Анто
29' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
37' Желтая карточка
Руй Стив
41' Желтая карточка
Севрен Йоан
45' Желтая карточка
Sandro Theler
61' Красная карточка
Ндойе Бирама
1:1
71' Гол
Фофана Бубакар II
77' Желтая карточка
Зок Кристиан
90' Желтая карточка
Ricardo Azevedo
90'+6
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
35
Фофана
Бубакар
II
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
1
Timothy
Fayulu
34
Ндойе
Бирама
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
26
Ди
Сере
77
Sandro
Theler
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
21
Dennis
Iapichino
9
Робертс
Улдрикис
15
Yamato
Wakatsuki
Серветт
4-1-2-3
Сьон
3-1-4-2

Ход матча

10'
Сеспедес Борис
 
15'
0:1
Гргич Анто
29'
 
Робертс Улдрикис
37'
Руй Стив
 
41'
Севрен Йоан
 
45'
 
Sandro Theler
46'
Менди Ариал
Сеспедес Борис
 
46'
Moussa Diallo
Сотье Антони
 
60'
 
Тосетти Маттео
Sandro Theler
61'
 
Ндойе Бирама
67'
 
Зок Кристиан
Yamato Wakatsuki
71'
Фофана Бубакар II
(Схалк Алекс)
1:1
72'
Антунес Алексис
Фофана Бубакар II
 
77'
 
Зок Кристиан
83'
Ондуа Гаэль
Конья Тимоте
 
85'
 
Карлен Гаэтан
Робертс Улдрикис
85'
 
Siyar Doldur
Гргич Анто
87'
Ricardo Azevedo
Валь Тео
 
90'
Ricardo Azevedo
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 4 (1) 0.33
2. Схалк Алекс 3 (1) 0.25
3. Стеванович Мирослав 1 0.08
4. Валь Тео 1 0.08
5. Фофана Бубакар II 1 0.08
6. Руй Стив 1 0.08
7. Сассо Венсан 0 0
8. Конья Тимоте 0 0
9. Имери Кастриот 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 3 (1) 0.27
2. Робертс Улдрикис 2 0.18
3. Бамер Жан 2 0.18
4. Jared Khasa 2 0.18
5. Карлен Гаэтан 1 0.09
6. Ди Сере 1 (1) 0.09
7. Тосетти Маттео 0 0
8. Араз Муса 0 0
9. Клеменца Лука 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 4 0
2. Ондуа Гаэль 4 0
3. Сотье Антони 3 0
4. Фофана Бубакар II 1 1
5. Koro Kone 2 0
6. Стеванович Мирослав 2 0
7. Киэ Грежон 2 0
8. Менди Ариал 2 0
9. Сассо Венсан 1 0
10. Фрик Джереми 1 0
11. Руй Стив 1 0
12. Конья Тимоте 1 0
13. Moussa Diallo 1 0
14. Севрен Йоан 1 0
15. Имери Кастриот 1 0
16. Ricardo Azevedo 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 3 0
3. Ди Сере 3 0
4. Ндойе Бирама 1 1
5. Карлен Гаэтан 2 0
6. Араз Муса 2 0
7. Робертс Улдрикис 2 0
8. Бамер Жан 2 0
9. Baltazar 2 0
10. Оаро Гийом 1 0
11. Dennis Iapichino 1 0
12. Тосетти Маттео 1 0
13. Зок Кристиан 1 0
14. Sandro Theler 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4)
 Сьон 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих
Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель
Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон
Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Серветт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сьон: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Сьон 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига
Серветт 0:0 Сьон Суперлига Серветт 0:1 Сьон Товарищеские матчи Серветт 0:3 Сьон Товарищеские матчи Сьон 0:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Серветт Суперлига Сьон 2:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:2 Сьон Товарищеские матчи Сьон 3:0 Серветт Товарищеские матчи Сьон 1:0 Серветт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 11 7 3 1 16 - 7 24
2. Санкт-Галлен 11 5 4 2 11 - 9 19
3. Базель 12 6 1 5 18 - 15 19
4. Цюрих 12 5 3 4 19 - 15 18
5. Лугано 10 4 5 1 11 - 8 17
6. Лозанна-Спорт 12 4 3 5 16 - 16 15
7. Серветт 12 4 3 5 11 - 13 15
8. Люцерн 12 3 4 5 18 - 19 13
9. Сьон 11 1 5 5 11 - 18 8
10. Вадуц 11 1 3 7 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Базель 6 4 1 1 12 - 9 13
3. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 6 3 0 3 9 - 6 9
6. Серветт 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
9. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
2. Санкт-Галлен 6 3 2 1 6 - 4 11
3. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
4. Лугано 5 1 4 0 5 - 4 7
5. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
6. Серветт 6 2 0 4 5 - 7 6
7. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 6 0 2 4 6 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Sandro Theler получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Севрен Йоан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Руй Стив получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Робертс Улдрикис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Гргич Анто бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Сеспедес Борис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 1.55 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 1.18 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.86 3.78
  2.40 1.91 9.91

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 11.00 1.02 2.62 1.45 3.50 1.27 1.20 4.20 2.01 1.80 1.77 2.05 1.04 9.00 1.25 3.80 1.05 8.50 1.07 7.40 1.06 8.20 1.01 13.50
12.50 1.00 11.25 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.60
4.31 1.24 3.62 1.31 2.91 1.44 2.08 1.80 2.16 1.73 1.79 2.08 1.41 2.97 1.28 3.72 1.22 4.45 1.37 3.25 1.18 5.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.26 1.65 1.82 1.92 1.19 4.40 1.12 5.55
3.52 1.30 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.30 1.14 5.60
2.84 1.46 2.33 1.65 1.81 2.07 1.51 2.66 1.55 2.54 1.32 3.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.28 1.93 1.81 1.44 2.70
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Серветт 1:1 Сьон онлайн

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