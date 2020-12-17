Серветт
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Сьон
10' Желтая карточкаСеспедес Борис
0:1
15' ГолГргич Анто
29' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
37' Желтая карточкаРуй Стив
41' Желтая карточкаСеврен Йоан
45' Желтая карточкаSandro Theler
61' Красная карточкаНдойе Бирама
1:1
71' ГолФофана Бубакар II
77' Желтая карточкаЗок Кристиан
90' Желтая карточкаRicardo Azevedo
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльЗащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
64 Edgar Andre
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
10'
15'
0:1
29'
37'
41'
45'
61'
71'
1:1
77'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|4 (1)
|0.33
|2.
|Схалк Алекс
|3 (1)
|0.25
|3.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.08
|4.
|Валь Тео
|1
|0.08
|5.
|Фофана Бубакар II
|1
|0.08
|6.
|Руй Стив
|1
|0.08
|7.
|Сассо Венсан
|0
|0
|8.
|Конья Тимоте
|0
|0
|9.
|Имери Кастриот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|3 (1)
|0.27
|2.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.18
|3.
|Бамер Жан
|2
|0.18
|4.
|Jared Khasa
|2
|0.18
|5.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.09
|6.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.09
|7.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|8.
|Араз Муса
|0
|0
|9.
|Клеменца Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|4
|0
|2.
|Ондуа Гаэль
|4
|0
|3.
|Сотье Антони
|3
|0
|4.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|5.
|Koro Kone
|2
|0
|6.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|7.
|Киэ Грежон
|2
|0
|8.
|Менди Ариал
|2
|0
|9.
|Сассо Венсан
|1
|0
|10.
|Фрик Джереми
|1
|0
|11.
|Руй Стив
|1
|0
|12.
|Конья Тимоте
|1
|0
|13.
|Moussa Diallo
|1
|0
|14.
|Севрен Йоан
|1
|0
|15.
|Имери Кастриот
|1
|0
|16.
|Ricardo Azevedo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|2
|1
|2.
|Мартич Иван
|3
|0
|3.
|Ди Сере
|3
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|5.
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|6.
|Араз Муса
|2
|0
|7.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|8.
|Бамер Жан
|2
|0
|9.
|Baltazar
|2
|0
|10.
|Оаро Гийом
|1
|0
|11.
|Dennis Iapichino
|1
|0
|12.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|13.
|Зок Кристиан
|1
|0
|14.
|Sandro Theler
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|Сьон
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих
Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель
Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон
Последние игры между собой
Серветт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сьон: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Серветт 0:0 Сьон Суперлига Серветт 0:1 Сьон Товарищеские матчи Серветт 0:3 Сьон Товарищеские матчи Сьон 0:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Серветт Суперлига Сьон 2:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:2 Сьон Товарищеские матчи Сьон 3:0 Серветт Товарищеские матчи Сьон 1:0 Серветт Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|16 - 7
|24
|2.
|Санкт-Галлен
|11
|5
|4
|2
|11 - 9
|19
|3.
|Базель
|12
|6
|1
|5
|18 - 15
|19
|4.
|Цюрих
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|5.
|Лугано
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|6.
|Лозанна-Спорт
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|7.
|Серветт
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|8.
|Люцерн
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|9.
|Сьон
|11
|1
|5
|5
|11 - 18
|8
|10.
|Вадуц
|11
|1
|3
|7
|9 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Серветт
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Люцерн
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Вадуц
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|Цюрих
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|4.
|Лугано
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|5.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
Победитель
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