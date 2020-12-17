Мехелен
0:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Брюгге
41' Желтая карточкаПейре Тибо
45' Желтая карточкаСторм Никола
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
88
Дефур
Стивен
40
Вранкс
Астер
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Дефур СтивенПолузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Дайлли НиклоНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
41'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.24
|2.
|Де Камарго Игор
|3
|0.18
|3.
|Вранкс Астер
|3
|0.18
|4.
|Схоофс Роб
|2
|0.12
|5.
|Мрабти Керим
|2
|0.12
|6.
|Сторм Никола
|2 (1)
|0.12
|7.
|Ван Дамме Йоахим
|2 (2)
|0.12
|8.
|Уолш Сэнди
|1
|0.06
|9.
|Тоги Уильям
|1
|0.06
|10.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.06
|11.
|Вут Симен
|1
|0.06
|12.
|Каборе Исса
|0
|0
|13.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|14.
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|7
|0.41
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.29
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.18
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.18
|5.
|Ланг Ноа
|3 (1)
|0.18
|6.
|Баджи Юссуф
|3
|0.18
|7.
|Ритс Матс
|2
|0.12
|8.
|Окереке Давид
|2
|0.12
|9.
|Дели Симон
|1
|0.06
|10.
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.06
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Дамме Йоахим
|7
|0
|2.
|Вранкс Астер
|3
|1
|3.
|Каборе Исса
|3
|1
|4.
|Бейкер Лукас
|3
|0
|5.
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|6.
|Вут Симен
|1
|1
|7.
|Кайя Онур
|2
|0
|8.
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|9.
|Схоофс Роб
|2
|0
|10.
|Пейре Тибо
|2
|0
|11.
|Сторм Никола
|2
|0
|12.
|Бушири Рокки
|2
|0
|13.
|Дефур Стивен
|1
|0
|14.
|Де Камарго Игор
|1
|0
|15.
|Мрабти Керим
|1
|0
|16.
|Куке Гетан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|3
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|3.
|Вормер Руд
|2
|0
|4.
|Ритс Матс
|2
|0
|5.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|6.
|Мата Клинтон
|2
|0
|7.
|Миньоле Симон
|1
|0
|8.
|Крменчик Михал
|1
|0
|9.
|Дели Симон
|1
|0
|10.
|Рикка Федерико
|1
|0
|11.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|12.
|Ланг Ноа
|1
|0
|13.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|14.
|Баджи Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|Брюгге
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +3 =6 -11Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк
Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит
Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 1
Мехелен 0:5 Брюгге Первый дивизион А Мехелен 0:0 Брюгге Товарищеские матчи Мехелен 0:3 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:0 Мехелен Первый дивизион А Брюгге 6:1 Мехелен Лига Про Мехелен 0:2 Брюгге Лига Про Мехелен 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мехелен Лига Про Брюгге 3:2 Мехелен Кубок Бельгии Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:0 Брюгге Кубок Бельгии Мехелен 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:3 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|32 - 11
|34
|2.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 27
|29
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 21
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|8.
|Стандард
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 18
|25
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 25
|23
|10.
|Гент
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|27 - 26
|22
|11.
|Остенде
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|12.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|13.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 30
|18
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 32
|18
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 35
|18
|16.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|24 - 31
|15
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|14
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|5.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|7.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 17
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 5
|18
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|10.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|12.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|13.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Остенде
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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