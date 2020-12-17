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Мехелен
0:3
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
41' Желтая карточка
Пейре Тибо
45' Желтая карточка
Сторм Никола
63' Желтая карточка
Бушири Рокки
0:1
69' Гол
Дьятта Крепен
0:2
74' Гол
Дьятта Крепен
0:3
89' Гол
Окереке Давид
90'+3
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
6
Бушири
Рокки
26
Вернерссон
Виктор
88
Дефур
Стивен
40
Вранкс
Астер
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
88
Миньоле
Симон
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брандон
77
Мата
Клинтон
18
Рикка
Федерико
26
Ритс
Матс
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
90
Кетеларе
Шарль
11
Дьятта
Крепен
10
Ланг
Ноа
Мехелен
4-3-3
Брюгге
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайреманс Джеффри 4 0.24
2. Де Камарго Игор 3 0.18
3. Вранкс Астер 3 0.18
4. Схоофс Роб 2 0.12
5. Мрабти Керим 2 0.12
6. Сторм Никола 2 (1) 0.12
7. Ван Дамме Йоахим 2 (2) 0.12
8. Уолш Сэнди 1 0.06
9. Тоги Уильям 1 0.06
10. Ванлерберге Йорди 1 0.06
11. Вут Симен 1 0.06
12. Каборе Исса 0 0
13. Энгвалль Густав 0 0
14. Ван Клеемпут Жюль 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 9 0.53
2. Ванакен Ханс 5 (2) 0.29
3. Вормер Руд 3 0.18
4. Крменчик Михал 3 0.18
5. Ланг Ноа 3 (1) 0.18
6. Баджи Юссуф 3 0.18
7. Окереке Давид 3 0.18
8. Ритс Матс 2 0.12
9. Дели Симон 1 0.06
10. Баланта Эдер 1 0.06
11. Кетеларе Шарль 1 0.06
12. Соболь Эдуард 0 0
13. Шрейверс Сьебе 0 0
14. Деннис Эммануэль 0 0
15. Рикка Федерико 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Ван Дамме Йоахим 7 0
2. Вранкс Астер 3 1
3. Каборе Исса 3 1
4. Бейкер Лукас 3 0
5. Ванлерберге Йорди 3 0
6. Бушири Рокки 3 0
7. Вут Симен 1 1
8. Кайя Онур 2 0
9. Хайреманс Джеффри 2 0
10. Схоофс Роб 2 0
11. Пейре Тибо 2 0
12. Сторм Никола 2 0
13. Дефур Стивен 1 0
14. Де Камарго Игор 1 0
15. Мрабти Керим 1 0
16. Куке Гетан 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Баланта Эдер 3 0
2. Деннис Эммануэль 3 0
3. Вормер Руд 2 0
4. Ритс Матс 2 0
5. Соболь Эдуард 2 0
6. Мата Клинтон 2 0
7. Миньоле Симон 1 0
8. Крменчик Михал 1 0
9. Дели Симон 1 0
10. Рикка Федерико 1 0
11. Дьятта Крепен 1 0
12. Ланг Ноа 1 0
13. Коссуну Одилон 1 0
14. Баджи Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 13.64% (3) 4.55% (1) 18.18% (4) 18.18% (4) 18.18% (4) 27.27% (6)
 Брюгге 8.82% (3) 17.65% (6) 17.65% (6) 17.65% (6) 17.65% (6) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк
Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк Антверпен 4:1 Мехелен Мехелен 2:0 Сент-Трюйден Генк 3:1 Мехелен Мехелен 0:1 Остенде Гент 1:0 Мехелен Мехелен 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Мехелен 2:2 Андерлехт Метц 1:0 Мехелен АХ Лёвен 3:0 Мехелен Лёвен 3:0 Мехелен Сераинг 0:0 Мехелен
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит
Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 11
Брюгге: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 1
Брюгге 2:2 Мехелен Первый дивизион А Брюгге 6:0 Мехелен Товарищеские матчи Брюгге 6:0 Мехелен Товарищеские матчи Брюгге 3:0 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 0:5 Брюгге Первый дивизион А Мехелен 0:0 Брюгге Товарищеские матчи Мехелен 0:3 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:0 Мехелен Первый дивизион А Брюгге 6:1 Мехелен Лига Про Мехелен 0:2 Брюгге Лига Про Мехелен 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 3:0 Мехелен Лига Про Брюгге 3:2 Мехелен Кубок Бельгии Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 0:0 Брюгге Кубок Бельгии Мехелен 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 3:3 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 17 11 3 3 35 - 11 36
2. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
3. Шарлеруа Заявка 17 9 3 5 28 - 20 30
4. АХ Лёвен Заявка 17 8 5 4 32 - 27 29
5. Андерлехт Заявка 17 7 8 2 28 - 21 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
8. Стандард Заявка 17 6 7 4 21 - 18 25
9. Кортрейк Заявка 17 6 5 6 23 - 25 23
10. Гент Заявка 17 7 1 9 27 - 26 22
11. Остенде Заявка 17 6 4 7 22 - 21 22
12. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
13. Зульте-Варегем Заявка 16 5 3 8 22 - 30 18
14. Серкль Брюгге Заявка 17 6 0 11 25 - 32 18
15. Васланд-Беверен Заявка 17 5 3 9 24 - 35 18
16. Мехелен Заявка 17 3 5 9 24 - 34 14
17. Мускрон-Перювельз Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
18. Сент-Трюйден Заявка 16 2 5 9 18 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
2. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
3. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
4. АХ Лёвен Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
5. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
6. Антверпен Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
7. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
11. Кортрейк Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
18. Мехелен Заявка 9 1 2 6 14 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Кортрейк Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
8. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Васланд-Беверен Заявка 9 3 2 4 14 - 19 11
10. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
12. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
13. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
14. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
16. Остенде Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Сторм Никола получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Пейре Тибо получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Дефур Стивен уходит с поля. Кайя Онур выходит вместо него
  • 37'
    Ланг Ноа уходит с поля. Окереке Давид выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 2.60 1.87
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.65 1.56
  6.04 2.51 2.05

Самый высокий коэффициент на матч «Мехелен» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мехелен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мехелен» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.25 10.50 1.03 1.62 2.20 3.45 1.29 1.17 4.70 2.07 1.76 1.82 1.99 1.72 2.12 1.02 11.00 1.22 3.65 1.03 10.00 1.06 7.30 1.02 11.00 1.01 14.50
10.50 1.01 4.45 1.16 3.48 1.27 2.18 1.65 1.83 1.97 1.51 2.73 1.24 4.05 1.20 4.35 1.06 8.10 1.05 8.00
3.47 1.32 2.89 1.43 2.31 1.64 1.79 2.07 1.56 2.49 1.38 3.14 1.19 4.76 1.34 3.31 1.76 2.11 1.47 2.73 1.19 4.79 1.59 2.44 1.47 2.74 1.18 5.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.58 2.30 2.26 1.62 1.05 8.50 1.17 4.40 1.05 8.50
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.15 5.30
1.26 3.86 1.13 5.91 1.43 2.86 1.28 3.64 1.21 4.41 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.92 1.82 1.44 2.75 1.28 3.45
4.65 1.18 3.26 1.34 1.93 1.87 1.44 2.77 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Мехелен 0:3 Брюгге онлайн

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