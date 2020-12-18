Пенальти в пользу "Урала! Считает главный судья Сергей Иванов, что Ароян хватал Евсеева и таким образом не позволил ему сыграть на добивании после заблокированного удара Йовичича. Ну Ароян действительно придержал Евсеева за руку.

Вот это да! Эль Кабир с пенальти бьёт выше створа! Везёт "Тамбову"! Счёт по-прежнему 1:1.

У "Тамбова" замена: Себастьян Тилль вступает в игру вместо Кабахидзе.

А у гостей скоро войдёт в игру Подберёзкин.

Жёлтую карточку видит перед собой якобы за симуляцию возле чужой штрафной Кабахидзе. Хотя на повторе видно, что Августиняк зацепил его ногой.

Ещё и Герасимов получает предупреждение за фол в центральной части поля.

Каплиенко сфолил против Ефремова, "Урал" заработал штрафной на правом полуфланге.

Подал со штрафного Эль Кабир, а Евсеев головой пробил неудачно - значительно выше створа.

Хотят пенальти или опасный штрафной уральцы за предполагаемую руку "Тамбова" в штрафной "волков", но арбитр молчит.

Рыжиков не совсем удачно сыграл, но "Урал" не нашёл способа пробить по чужим воротам, и вскоре было зафиксировано нарушение гостей в атаке.

Штрафной "Тамбова" с левого полуфланга - опять "волки" разыграли стандарт безуспешно.

Момент в положении "вне игры" был у Онугхи. Продрался он почти один на один с Помазуном, но всё-таки вратарь поймал мяч до так и не случившегося удара от форварда "волков". А потом был зафиксирован офсайд.

И опять "вне игры" у Онугхи.

В центре поля лежит Егорычев после единоборства с Арояном, махнувшим в его сторону рукой.

Первый тайм

— Первый тайм завершён! Счёт 1:1. "Тамбов" выглядел вполне симпатично и заслуженно сравнял счёт перед наступлением перерыва. Вернёмся примерно через 15 минут!

45' 2 минуты было добавлено к первому тайму.

45' Предупреждение Егорычеву за подкат сзади в ноги Каплиенко.

45' ГО-О-ОЛ!!! 1:1! Онугха!

Оказался автор гола после заброса Костюкова один на один с Помазуном и поразил дальний угол с левого полуфланга. "Волки" ещё покусаются!

45' Ушёл мяч за лицевую после навеса Каплиенко со штрафного.

43' Володько заработал штрафной на левом фланге, Ефремов сфолил против него.

42' Подача Чуперки слева, перспективная скидка Онугхи на Костюкова - но тот не смог пробить в борьбе с соперником, да и офсайд зафиксирован, который действительно был.

42' Потеряли мяч хозяева, но и у екатеринбуржцев атака не задалась.

40' "Тамбов" начинает свою позиционную атаку.

39' Травмировался игрок "Тамбова", столкнувшийся с Йовичичем в центре поля.

38' Опять Костюков бил, на этот раз головой в правый угол после навеса Чичерина - снова снаряд стал добычей Помазуна.

37' Костюков с линии штрафной пальнул по отскочившему от газона мячу - гораздо выше створа получилось.

37' Костюков в борьбе с Августиняком навесил, и мяч поймал Помазун.

36' Полуконтратака "Тамбова". Чичерин закинул мяч на Онугху, и тот проиграл единоборство Йовичичу.

35' "Урал" на фоне гола поприжимал "Тамбов", а теперь снова отошёл назад.

35' Много лонгболлов в последнюю минуту на половине поля "Урала". И упускают мяч тамбовчане за чужую лицевую.

33' Можно сказать, что на данный момент "Урал" реализует своё небольшое преимущество в классе.

32' Кулаков подал с правого края, и Егорычев пробил головой недалеко от правой штанги, но было видно, что мяч летит мимо, Рыжиков тоже понимал это.

31' После гола почувствовали в себе силу игроки "Урала" и взялись за атакующее дело. Видимо, хотят гости забить второй мяч побыстрее.

30' Коварный удар от "Урала" - впрочем, Рыжиков поймал мяч, пикировавший ему почти что за шиворот.

29' ГО-О-ОЛ!!! 0:1! ЭЛЬ КАБИР!

Вот и блеснули гости контратакой! Эль Кабир выбежал один на один с Рыжиковым с центра поля и катнул мяч с правого полуфланга мимо вратаря в дальний угол. Голевой пас на свой счёт записал Ефремов. Повёл в счёте "Урал", который атаковал меньше.

29' Не хватило тамбовчанам того, кто замкнёт подачу с корнера.

28' Килин навешивал с правого края, и Мишкич выбил мяч на угловой.

27' Одна атака "Урала" ни к чему не привела, началась другая.

27' Евсеев аж вскрикнул - в ногу ему попал в центре поля Карасёв.

25' Костюков ударил с левой ноги из зоны, не входя в чужую штрафную, - мяч свалился у него с ноги и прошёл мимо левой штанги в сторону от ворот.

25' Есть версия, что "шмели" скромно смотрятся в атаке, поскольку не играют дисквалифицированный Погребняк и травмированный Бикфалви.

24' Проснулся "Урал" в том, что касается атаки. Подача шла в направлении Егорычева, но до него не дошла.

23' В пас хорошо играли "волки", но войти в штрафную не смогли, обрезались.

22' Ох, красивый удар Онугхи с подступов к штрафной! Метил он в правый угол, а Помазун поймал мяч намертво!

21' Простейшая ошибка уральцев на своей половине из-за прессинга хозяев - в аут мяч выбивают гости.

20' Онугха зацепился впереди за мяч на правом фланге после паса Чичерина, однако упустил снаряд за лицевую.

20' Зарождается очередная позиционная атака тамбовчан.

19' Килин навешивал справа, но удар головой у Костюкова не получился.

18' Перевели атаку уральцы на правый фланг, и там тоже у них особо ничего не получилось. Рыжиков дал мяч Арояну, чтобы тот как следует выбил его в поле.

18' Екатеринбуржцы застряли на левом фланге и не смогли пройти сквозь редуты соперника.

17' "Тамбов" поинтересней смотрелся в дебюте матча, атаковал больше.

17' Плохо разыграл штрафной "Урал". Рыжиков пробьёт от ворот.

16' Йовичич получил небольшое повреждение, у него разорвана гетра.

16' Костюков грубо сыграл против Йовичича, наступив тому на ногу. Справедливая жёлтая карта игроку "Тамбова".

15' Заброс Герасимова на Егорычева - первые на мяче хозяева.

14' Теперь мелкий фол Чуперки в центре поля на Мишкиче.

14' Карасёв навесил со штрафного, гости вынесли мяч, потом "Тамбов" пытался двинуть атаку вторым темпом, но уральцы снова отбились.

13' Костюков заработал штрафной на чужой половине, Мишкич его толкнул.

12' Йовичич подчищает около своей штрафной, делая вынос, и опять начинается атака "волков" из глубины.

12' Низовая была подача корнера от хозяев, уральцы отбились, но вторым темпом нападает снова "Тамбов".

11' Угловой заработал "Тамбов".

10' Да, высоковато прессингует "Тамбов", и плоды есть - аут вбросят "волки" возле чужих ворот.

10' Отбор сделали тамбовчане в центре поля, но развить атаку с потенциальным выходом один на один им не удалось - перехватил мяч защитник "Урала".

9' Чуперка получает предупреждение - прихватил он Эль Кабира в центре поля.

8' Уральцы атаковали правым флангом, однако с подачей соперника хозяева разобрались.

7' Но в последнее время активен в атаке "Тамбов".

7' Примерно равно смотрелись команды в целом в первые 6 минут.

6' Заброс "волков" из глубины на Онугху, но первый на мяче Помазун.

5' Кое-какой прессинг применяет "Тамбов" на чужой половине поля. И отбирают мяч хозяева, после чего Костюков навешивает в руки Помазуну.

4' Игра возобновлена.

3' Небольшая травма у Йовичича - попал ему мячом в живот Чичерин.

3' Пока сумбурная игра наблюдается.

3' Мелкий фол "Урала" в центре поля.

2' Ефремов навешивал с правого фланга, но тамбовчане сняли верх в своей штрафной.