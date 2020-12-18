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Тамбов
1:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Урал
0'
9' Желтая карточка
Чуперка Валерий
15' Желтая карточка
Костюков Михаил
0:1
29' Гол
Эль Кабир Отман
1:1
45' Гол
Онугха Герман
45' Желтая карточка
Егорычев Андрей
46' Желтая карточка
Кабахидзе Владимир
47' Желтая карточка
Герасимов Алексей
59' Желтая карточка
Ароян Вараздат
1:1
61' Не забитый пенальти
Эль Кабир Отман
65'
Тамбов - Урал. 1:1. Герман Онугх...
Тамбов - Урал. 0:1. Отман Эль-Ка...
1
Рыжиков
Сергей
29
Каплиенко
Александр
18
Ароян
Вараздат
44
Чичерин
Никита
8
Килин
Антон
92
Чуперка
Валерий
25
Карасёв
Павел
81
Кабахидзе
Владимир
11
Володько
Максим
77
Костюков
Михаил
9
Онугха
Герман
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
6
Августиняк
Рафал
93
Герасимов
Алексей
13
Калинин
Игорь
18
Йовичич
Бранко
19
Мишкич
Даниэль
11
Ефремов
Дмитрий
5
Егорычев
Андрей
58
Эль
Кабир
Отман
30
Евсеев
Алексей
Тамбов
3-5-2
Урал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.21
2. Карапетян Александр 3 0.16
3. Чуперка Валерий 2 (1) 0.11
4. Карасёв Павел 1 0.05
5. Панченко Кирилл 1 0.05
6. Костюков Михаил 1 0.05
7. Грицаенко Алексей 1 0.05
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0
12. Меренчуков Дмитрий 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.26
2. Егорычев Андрей 2 0.11
3. Эль Кабир Отман 1 0.05
4. Погребняк Павел 1 0.05
5. Страндберг Стефан 1 0.05
6. Панюков Андрей 1 0.05
7. Евсеев Алексей 1 0.05
8. Подберёзкин Вячеслав 1 0.05
9. Калинин Игорь 1 0.05
10. Шаболин Артём 1 0.05
11. Августиняк Рафал 1 0.05
12. Ефремов Дмитрий 0 0
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Йовичич Бранко 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 2 2
2. Чуперка Валерий 5 0
3. Каплиенко Александр 5 0
4. Онугха Герман 5 0
5. Костюков Михаил 4 0
6. Рыжиков Сергей 3 0
7. Шляков Евгений 3 0
8. Кабахидзе Владимир 3 0
9. Тетрашвили Гурам 1 1
10. Килин Антон 1 1
11. Ойеволе Адессойе 2 0
12. Чичерин Никита 2 0
13. Рыбин Алексей 2 0
14. Балашов Виталий 1 0
15. Володько Максим 1 0
16. Чагров Никита 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 7 0
2. Ароян Вараздат 4 1
3. Калинин Игорь 5 0
4. Емельянов Роман 3 1
5. Мишкич Даниэль 4 0
6. Егорычев Андрей 4 0
7. Погребняк Павел 2 1
8. Страндберг Стефан 2 1
9. Бикфалви Эрик 3 0
10. Подберёзкин Вячеслав 3 0
11. Помазун Илья 3 0
12. Золотов Николай 3 0
13. Августиняк Рафал 3 0
14. Кулаков Денис 2 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Йовичич Бранко 2 0
17. Годзюр Ярослав 1 0
18. Панюков Андрей 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Герасимов Алексей 1 0
23. Магомадов Чингиз 1 0
24. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 16.67% (2) 0 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5)
 Урал 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов
Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов
Урал Последние 20 матчей: +6 =9 -5
ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал
Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Урал 0:0 Тамбов Премьер-лига Урал 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 1:2 Урал Премьер-лига Тамбов 4:1 Урал Кубок ФНЛ
Тамбов 1:2 Урал Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 43 - 15 41
2. ЦСКА Москва Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3. Спартак Москва Заявка 19 10 5 4 33 - 21 35
4. Сочи Заявка 19 9 6 4 28 - 22 33
5. Ростов Заявка 19 10 2 7 24 - 20 32
6. Краснодар Заявка 19 9 3 7 35 - 19 30
7. Динамо Москва Заявка 19 9 3 7 24 - 21 30
8. Рубин Заявка 19 8 4 7 24 - 25 28
9. Локомотив Москва Заявка 19 8 4 7 21 - 25 28
10. Ахмат Заявка 19 7 5 7 19 - 21 26
11. Химки Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
12. Урал 1:1 Заявка 19 4 9 6 16 - 23 21
13. Арсенал Тула Заявка 19 3 5 11 17 - 30 14
14. Ротор Заявка 19 3 5 11 9 - 30 14
15. Тамбов 1:1 Заявка 19 3 4 12 13 - 29 13
16. Уфа Заявка 19 3 4 12 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2. Краснодар Заявка 10 7 2 1 27 - 8 23
3. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
4. Сочи Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
5. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Химки Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
9. Ахмат Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
10. Ростов Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал 1:1 Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов 1:1 Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
15. Ротор Заявка 10 2 1 7 4 - 14 7
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 5 19
2. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
3. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
4. Рубин Заявка 10 5 1 4 13 - 14 16
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Динамо Москва Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
11. Урал 1:1 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14. Уфа Заявка 10 2 1 7 6 - 20 7
15. Тамбов 1:1 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 10 0 1 9 5 - 20 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 65'
    А у гостей скоро войдёт в игру Подберёзкин.
  • Замена
    65'
    У "Тамбова" замена: Себастьян Тилль вступает в игру вместо Кабахидзе.
  • Не забитый пенальти
    63'
    Вот это да! Эль Кабир с пенальти бьёт выше створа! Везёт "Тамбову"! Счёт по-прежнему 1:1.
  • Видеоповтор
    62'
    ВАР-ассистенты подтвердили решение главного арбитра.
  • Пенальти!
    61'
    Пенальти в пользу "Урала! Считает главный судья Сергей Иванов, что Ароян хватал Евсеева и таким образом не позволил ему сыграть на добивании после заблокированного удара Йовичича. Ну Ароян действительно придержал Евсеева за руку.
  • Желтая карточка
    60'
    Жёлтая карточка Арояну.
  • Травма, повреждение
    59'
    В центре поля лежит Егорычев после единоборства с Арояном, махнувшим в его сторону рукой.
  • 58'
    "Урал" в позиционной атаке.
  • Офсайд
    56'
    И опять "вне игры" у Онугхи.
  • Офсайд
    55'
    Момент в положении "вне игры" был у Онугхи. Продрался он почти один на один с Помазуном, но всё-таки вратарь поймал мяч до так и не случившегося удара от форварда "волков". А потом был зафиксирован офсайд.
  • 53'
    Штрафной "Тамбова" с левого полуфланга - опять "волки" разыграли стандарт безуспешно.
  • Фол, нарушение
    52'
    Рыжиков не совсем удачно сыграл, но "Урал" не нашёл способа пробить по чужим воротам, и вскоре было зафиксировано нарушение гостей в атаке.
  • Судья
    52'
    Хотят пенальти или опасный штрафной уральцы за предполагаемую руку "Тамбова" в штрафной "волков", но арбитр молчит.
  • 51'
    Подал со штрафного Эль Кабир, а Евсеев головой пробил неудачно - значительно выше створа.
  • Фол, нарушение
    50'
    Каплиенко сфолил против Ефремова, "Урал" заработал штрафной на правом полуфланге.
  • 48'
    Карасёв навесил со штрафного - уральцы сделали вынос.
  • 47'
    Штрафной с правого полуфланга исполнит "Тамбов".
  • Желтая карточка
    47'
    Ещё и Герасимов получает предупреждение за фол в центральной части поля.
  • 46'
    Жёлтую карточку видит перед собой якобы за симуляцию возле чужой штрафной Кабахидзе. Хотя на повторе видно, что Августиняк зацепил его ногой.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён! Счёт 1:1. "Тамбов" выглядел вполне симпатично и заслуженно сравнял счёт перед наступлением перерыва. Вернёмся примерно через 15 минут!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты было добавлено к первому тайму.
  • Желтая карточка
    45'
    Предупреждение Егорычеву за подкат сзади в ноги Каплиенко.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-ОЛ!!! 1:1! Онугха!
    Оказался автор гола после заброса Костюкова один на один с Помазуном и поразил дальний угол с левого полуфланга. "Волки" ещё покусаются!
  • 45'
    Ушёл мяч за лицевую после навеса Каплиенко со штрафного.
  • Фол, нарушение
    43'
    Володько заработал штрафной на левом фланге, Ефремов сфолил против него.
  • Офсайд
    42'
    Подача Чуперки слева, перспективная скидка Онугхи на Костюкова - но тот не смог пробить в борьбе с соперником, да и офсайд зафиксирован, который действительно был.
  • 42'
    Потеряли мяч хозяева, но и у екатеринбуржцев атака не задалась.
  • 40'
    "Тамбов" начинает свою позиционную атаку.
  • Травма, повреждение
    39'
    Травмировался игрок "Тамбова", столкнувшийся с Йовичичем в центре поля.
  • 38'
    Опять Костюков бил, на этот раз головой в правый угол после навеса Чичерина - снова снаряд стал добычей Помазуна.
  • 37'
    Костюков с линии штрафной пальнул по отскочившему от газона мячу - гораздо выше створа получилось.
  • 37'
    Костюков в борьбе с Августиняком навесил, и мяч поймал Помазун.
  • 36'
    Полуконтратака "Тамбова". Чичерин закинул мяч на Онугху, и тот проиграл единоборство Йовичичу.
  • 35'
    "Урал" на фоне гола поприжимал "Тамбов", а теперь снова отошёл назад.
  • 35'
    Много лонгболлов в последнюю минуту на половине поля "Урала". И упускают мяч тамбовчане за чужую лицевую.
  • 33'
    Можно сказать, что на данный момент "Урал" реализует своё небольшое преимущество в классе.
  • 32'
    Кулаков подал с правого края, и Егорычев пробил головой недалеко от правой штанги, но было видно, что мяч летит мимо, Рыжиков тоже понимал это.
  • 31'
    После гола почувствовали в себе силу игроки "Урала" и взялись за атакующее дело. Видимо, хотят гости забить второй мяч побыстрее.
  • 30'
    Коварный удар от "Урала" - впрочем, Рыжиков поймал мяч, пикировавший ему почти что за шиворот.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-ОЛ!!! 0:1! ЭЛЬ КАБИР!
    Вот и блеснули гости контратакой! Эль Кабир выбежал один на один с Рыжиковым с центра поля и катнул мяч с правого полуфланга мимо вратаря в дальний угол. Голевой пас на свой счёт записал Ефремов. Повёл в счёте "Урал", который атаковал меньше.
  • 29'
    Не хватило тамбовчанам того, кто замкнёт подачу с корнера.
  • Угловой
    28'
    Килин навешивал с правого края, и Мишкич выбил мяч на угловой.
  • 27'
    Одна атака "Урала" ни к чему не привела, началась другая.
  • Фол, нарушение
    27'
    Евсеев аж вскрикнул - в ногу ему попал в центре поля Карасёв.
  • 25'
    Костюков ударил с левой ноги из зоны, не входя в чужую штрафную, - мяч свалился у него с ноги и прошёл мимо левой штанги в сторону от ворот.
  • 25'
    Есть версия, что "шмели" скромно смотрятся в атаке, поскольку не играют дисквалифицированный Погребняк и травмированный Бикфалви.
  • 24'
    Проснулся "Урал" в том, что касается атаки. Подача шла в направлении Егорычева, но до него не дошла.
  • 23'
    В пас хорошо играли "волки", но войти в штрафную не смогли, обрезались.
  • Опасный момент
    22'
    Ох, красивый удар Онугхи с подступов к штрафной! Метил он в правый угол, а Помазун поймал мяч намертво!
  • 21'
    Простейшая ошибка уральцев на своей половине из-за прессинга хозяев - в аут мяч выбивают гости.
  • 20'
    Онугха зацепился впереди за мяч на правом фланге после паса Чичерина, однако упустил снаряд за лицевую.
  • 20'
    Зарождается очередная позиционная атака тамбовчан.
  • 19'
    Килин навешивал справа, но удар головой у Костюкова не получился.
  • 18'
    Перевели атаку уральцы на правый фланг, и там тоже у них особо ничего не получилось. Рыжиков дал мяч Арояну, чтобы тот как следует выбил его в поле.
  • 18'
    Екатеринбуржцы застряли на левом фланге и не смогли пройти сквозь редуты соперника.
  • 17'
    "Тамбов" поинтересней смотрелся в дебюте матча, атаковал больше.
  • 17'
    Плохо разыграл штрафной "Урал". Рыжиков пробьёт от ворот.
  • Травма, повреждение
    16'
    Йовичич получил небольшое повреждение, у него разорвана гетра.
  • Желтая карточка
    16'
    Костюков грубо сыграл против Йовичича, наступив тому на ногу. Справедливая жёлтая карта игроку "Тамбова".
  • 15'
    Заброс Герасимова на Егорычева - первые на мяче хозяева.
  • Фол, нарушение
    14'
    Теперь мелкий фол Чуперки в центре поля на Мишкиче.
  • 14'
    Карасёв навесил со штрафного, гости вынесли мяч, потом "Тамбов" пытался двинуть атаку вторым темпом, но уральцы снова отбились.
  • Фол, нарушение
    13'
    Костюков заработал штрафной на чужой половине, Мишкич его толкнул.
  • 12'
    Йовичич подчищает около своей штрафной, делая вынос, и опять начинается атака "волков" из глубины.
  • 12'
    Низовая была подача корнера от хозяев, уральцы отбились, но вторым темпом нападает снова "Тамбов".
  • Угловой
    11'
    Угловой заработал "Тамбов".
  • 10'
    Да, высоковато прессингует "Тамбов", и плоды есть - аут вбросят "волки" возле чужих ворот.
  • 10'
    Отбор сделали тамбовчане в центре поля, но развить атаку с потенциальным выходом один на один им не удалось - перехватил мяч защитник "Урала".
  • Желтая карточка
    9'
    Чуперка получает предупреждение - прихватил он Эль Кабира в центре поля.
  • 8'
    Уральцы атаковали правым флангом, однако с подачей соперника хозяева разобрались.
  • 7'
    Но в последнее время активен в атаке "Тамбов".
  • 7'
    Примерно равно смотрелись команды в целом в первые 6 минут.
  • 6'
    Заброс "волков" из глубины на Онугху, но первый на мяче Помазун.
  • 5'
    Кое-какой прессинг применяет "Тамбов" на чужой половине поля. И отбирают мяч хозяева, после чего Костюков навешивает в руки Помазуну. 
  • 4'
    Игра возобновлена.
  • Травма, повреждение
    3'
    Небольшая травма у Йовичича - попал ему мячом в живот Чичерин.
  • 3'
    Пока сумбурная игра наблюдается.
  • Фол, нарушение
    3'
    Мелкий фол "Урала" в центре поля.
  • 2'
    Ефремов навешивал с правого фланга, но тамбовчане сняли верх в своей штрафной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал!
  • Второй тайм
  • Описание гола
    61'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Эль Кабир Отман пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    59'
    Ароян Вараздат получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Герасимов Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Владимир Кабахидзе получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spartak Stadion, Tambov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.19 3.25 1.33 1.90 1.90 2.20 1.72 1.42 2.85 1.72 2.20 2.15 1.70 1.84 2.20 2.00 1.80 1.45 4.44 1.03 12.00 1.02 13.00 1.04 17.50 1.01 18.00 0.00 25.00
6.50 1.11 5.20 1.16 2.56 1.57 1.85 1.95 1.48 2.57 1.19 4.20 1.13 5.20 1.02 9.30 1.01 11.25 1.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.06 9.00
2.36 1.59 1.55 2.45 1.28 3.68 1.06 9.20 1.04 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 1.85 1.37 2.85 1.12 5.60
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
6.50 1.04
Букмекер Да Нет
4.44 1.18
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Прогнозы на матч Тамбов 1:1 Урал

Исход игры
Тамбов
8.8% (14)
Ничья
27.7% (44)
Урал
63.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
29.49% (46)
Меньше
70.51% (110)
Обе команды забьют
Да
53.85% (84)
Нет
46.15% (72)
Популярный счёт
0:1 Урал
27.7% (44)
1:1 Ничья
23.9% (38)
1:2 Урал
23.3% (37)
0:2 Урал
10.1% (16)
1:0 Тамбов
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:1 Тамбов
3.8% (6)
1:3 Урал
1.3% (2)
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