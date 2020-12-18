Тамбов
1:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Мордовия Арена
Урал
9' Желтая карточкаЧуперка Валерий
15' Желтая карточкаКостюков Михаил
0:1
29' ГолЭль Кабир Отман
1:1
45' ГолОнугха Герман
45' Желтая карточкаЕгорычев Андрей
46' Желтая карточкаКабахидзе Владимир
47' Желтая карточкаГерасимов Алексей
59' Желтая карточкаАроян Вараздат
1:1
61' Не забитый пенальтиЭль Кабир Отман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бавин ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
Ход матча
15'
29'
45'
1:1
45'
59'
61'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.21
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.16
|3.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.11
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.05
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.05
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|12.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (3)
|0.26
|2.
|Егорычев Андрей
|2
|0.11
|3.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.05
|4.
|Погребняк Павел
|1
|0.05
|5.
|Страндберг Стефан
|1
|0.05
|6.
|Панюков Андрей
|1
|0.05
|7.
|Евсеев Алексей
|1
|0.05
|8.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.05
|9.
|Калинин Игорь
|1
|0.05
|10.
|Шаболин Артём
|1
|0.05
|11.
|Августиняк Рафал
|1
|0.05
|12.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|13.
|Кулаков Денис
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Йовичич Бранко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|2.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|3.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|4.
|Онугха Герман
|5
|0
|5.
|Костюков Михаил
|4
|0
|6.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|7.
|Шляков Евгений
|3
|0
|8.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|9.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|10.
|Килин Антон
|1
|1
|11.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|12.
|Чичерин Никита
|2
|0
|13.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|14.
|Балашов Виталий
|1
|0
|15.
|Володько Максим
|1
|0
|16.
|Чагров Никита
|1
|0
|17.
|Карасёв Павел
|1
|0
|18.
|Карапетян Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|7
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|3.
|Калинин Игорь
|5
|0
|4.
|Емельянов Роман
|3
|1
|5.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|6.
|Егорычев Андрей
|4
|0
|7.
|Погребняк Павел
|2
|1
|8.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|9.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|11.
|Помазун Илья
|3
|0
|12.
|Золотов Николай
|3
|0
|13.
|Августиняк Рафал
|3
|0
|14.
|Кулаков Денис
|2
|0
|15.
|Араторе Марко
|2
|0
|16.
|Йовичич Бранко
|2
|0
|17.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|18.
|Панюков Андрей
|1
|0
|19.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|20.
|Бавин Юрий
|1
|0
|21.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|22.
|Герасимов Алексей
|1
|0
|23.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|24.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|Урал
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =3 -12Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов
Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов
Урал Последние 20 матчей: +6 =9 -5ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 15
|41
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 21
|35
|4.
|Сочи
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 22
|33
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|24 - 20
|32
|6.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 19
|30
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|24 - 21
|30
|8.
|Рубин
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 25
|28
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|21 - 25
|28
|10.
|Ахмат
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|19 - 21
|26
|11.
|Химки
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|12.
|Урал
|1:1 Заявка
|19
|4
|9
|6
|16 - 23
|21
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|17 - 30
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|9 - 30
|14
|15.
|Тамбов
|1:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 29
|13
|16.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 8
|23
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|4.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Химки
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|1:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|4 - 14
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|4.
|Рубин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 14
|16
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|11.
|Урал
|1:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 20
|7
|15.
|Тамбов
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|5 - 20
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов 1:1 Урал
Исход игры
Тамбов
8.8% (14)
Ничья
27.7% (44)
Урал
63.5% (101)
Тотал 2.5
Больше
29.49% (46)
Меньше
70.51% (110)
Обе команды забьют
Да
53.85% (84)
Нет
46.15% (72)
Популярный счёт
0:1 Урал
27.7% (44)
1:1 Ничья
23.9% (38)
1:2 Урал
23.3% (37)
0:2 Урал
10.1% (16)
1:0 Тамбов
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:1 Тамбов
3.8% (6)
1:3 Урал
1.3% (2)
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