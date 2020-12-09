Тамбов
Позже
Стадион: Мордовия Арена
Урал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|3
|0.17
|2.
|Онугха Герман
|3 (1)
|0.17
|3.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.11
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.06
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.06
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.06
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.06
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|12.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (3)
|0.28
|2.
|Егорычев Андрей
|2
|0.11
|3.
|Погребняк Павел
|1
|0.06
|4.
|Страндберг Стефан
|1
|0.06
|5.
|Панюков Андрей
|1
|0.06
|6.
|Евсеев Алексей
|1
|0.06
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.06
|8.
|Калинин Игорь
|1
|0.06
|9.
|Шаболин Артём
|1
|0.06
|10.
|Августиняк Рафал
|1
|0.06
|11.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|12.
|Кулаков Денис
|0
|0
|13.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|14.
|Йовичич Бранко
|0
|0
|15.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|2.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|3.
|Онугха Герман
|5
|0
|4.
|Чуперка Валерий
|4
|0
|5.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|6.
|Шляков Евгений
|3
|0
|7.
|Костюков Михаил
|3
|0
|8.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|9.
|Килин Антон
|1
|1
|10.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|11.
|Чичерин Никита
|2
|0
|12.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|14.
|Балашов Виталий
|1
|0
|15.
|Володько Максим
|1
|0
|16.
|Чагров Никита
|1
|0
|17.
|Карасёв Павел
|1
|0
|18.
|Карапетян Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|7
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|3.
|Калинин Игорь
|5
|0
|4.
|Емельянов Роман
|3
|1
|5.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|6.
|Погребняк Павел
|2
|1
|7.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|8.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|9.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|10.
|Помазун Илья
|3
|0
|11.
|Золотов Николай
|3
|0
|12.
|Егорычев Андрей
|3
|0
|13.
|Августиняк Рафал
|3
|0
|14.
|Кулаков Денис
|2
|0
|15.
|Араторе Марко
|2
|0
|16.
|Йовичич Бранко
|2
|0
|17.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|18.
|Панюков Андрей
|1
|0
|19.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|20.
|Бавин Юрий
|1
|0
|21.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|22.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|23.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|Урал
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +5 =3 -12Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов
Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов
Урал Последние 20 матчей: +6 =9 -5ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|40 - 14
|38
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 18
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 16
|34
|4.
|Ростов
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|23 - 17
|32
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|24 - 19
|30
|6.
|Сочи
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|26 - 22
|30
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|19 - 22
|28
|8.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|34 - 19
|27
|9.
|Рубин
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 25
|27
|10.
|Ахмат
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Химки
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 28
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 22
|20
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 29
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|14 - 30
|13
|15.
|Тамбов
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 28
|12
|16.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|8 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|30 - 9
|24
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 3
|22
|3.
|Краснодар
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 12
|18
|8.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|9.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|Химки
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|13.
|Рубин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 9
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|3 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 11
|19
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 4
|16
|4.
|Рубин
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|13 - 14
|15
|5.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 12
|11
|8.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|11.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 19
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|14.
|Ротор
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|5 - 19
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов - Урал
Исход игры
Тамбов
9.3% (7)
Ничья
38.7% (29)
Урал
52% (39)
Тотал 2.5
Больше
31.51% (23)
Меньше
68.49% (50)
Обе команды забьют
Да
65.75% (48)
Нет
34.25% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (25)
1:2 Урал
22.7% (17)
0:1 Урал
21.3% (16)
2:1 Тамбов
4% (3)
0:0 Ничья
4% (3)
1:0 Тамбов
4% (3)
0:2 Урал
4% (3)
1:3 Урал
2.7% (2)
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