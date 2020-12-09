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Тамбов
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.17
2. Онугха Герман 3 (1) 0.17
3. Чуперка Валерий 2 (1) 0.11
4. Карасёв Павел 1 0.06
5. Панченко Кирилл 1 0.06
6. Костюков Михаил 1 0.06
7. Грицаенко Алексей 1 0.06
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0
12. Меренчуков Дмитрий 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.28
2. Егорычев Андрей 2 0.11
3. Погребняк Павел 1 0.06
4. Страндберг Стефан 1 0.06
5. Панюков Андрей 1 0.06
6. Евсеев Алексей 1 0.06
7. Подберёзкин Вячеслав 1 0.06
8. Калинин Игорь 1 0.06
9. Шаболин Артём 1 0.06
10. Августиняк Рафал 1 0.06
11. Эль Кабир Отман 0 0
12. Кулаков Денис 0 0
13. Мишкич Даниэль 0 0
14. Йовичич Бранко 0 0
15. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Грицаенко Алексей 2 2
2. Каплиенко Александр 5 0
3. Онугха Герман 5 0
4. Чуперка Валерий 4 0
5. Рыжиков Сергей 3 0
6. Шляков Евгений 3 0
7. Костюков Михаил 3 0
8. Тетрашвили Гурам 1 1
9. Килин Антон 1 1
10. Ойеволе Адессойе 2 0
11. Чичерин Никита 2 0
12. Рыбин Алексей 2 0
13. Кабахидзе Владимир 2 0
14. Балашов Виталий 1 0
15. Володько Максим 1 0
16. Чагров Никита 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 7 0
2. Ароян Вараздат 4 1
3. Калинин Игорь 5 0
4. Емельянов Роман 3 1
5. Мишкич Даниэль 4 0
6. Погребняк Павел 2 1
7. Страндберг Стефан 2 1
8. Бикфалви Эрик 3 0
9. Подберёзкин Вячеслав 3 0
10. Помазун Илья 3 0
11. Золотов Николай 3 0
12. Егорычев Андрей 3 0
13. Августиняк Рафал 3 0
14. Кулаков Денис 2 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Йовичич Бранко 2 0
17. Годзюр Ярослав 1 0
18. Панюков Андрей 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Магомадов Чингиз 1 0
23. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 16.67% (2) 0 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5)
 Урал 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов
Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов
Урал Последние 20 матчей: +6 =9 -5
ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал
Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Урал 0:0 Тамбов Премьер-лига Урал 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 1:2 Урал Премьер-лига Тамбов 4:1 Урал Кубок ФНЛ
Тамбов 1:2 Урал Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 18 11 5 2 40 - 14 38
2. Спартак Москва Заявка 18 10 5 3 32 - 18 35
3. ЦСКА Москва Заявка 18 10 4 4 32 - 16 34
4. Ростов Заявка 18 10 2 6 23 - 17 32
5. Динамо Москва Заявка 18 9 3 6 24 - 19 30
6. Сочи Заявка 18 8 6 4 26 - 22 30
7. Локомотив Москва Заявка 18 8 4 6 19 - 22 28
8. Краснодар Заявка 18 8 3 7 34 - 19 27
9. Рубин Заявка 18 8 3 7 24 - 25 27
10. Ахмат Заявка 18 7 4 7 19 - 21 25
11. Химки Заявка 18 6 4 8 21 - 28 22
12. Урал Заявка 18 4 8 6 15 - 22 20
13. Арсенал Тула Заявка 18 3 5 10 17 - 29 14
14. Уфа Заявка 18 3 4 11 14 - 30 13
15. Тамбов Заявка 18 3 3 12 12 - 28 12
16. Ротор Заявка 18 2 5 11 8 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 8 0 1 30 - 9 24
2. Динамо Москва Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
3. Краснодар Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4. Локомотив Москва Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Сочи Заявка 9 5 4 0 15 - 8 19
6. Спартак Москва Заявка 9 5 3 1 17 - 8 18
7. ЦСКА Москва Заявка 10 5 3 2 21 - 12 18
8. Ахмат Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
9. Ростов Заявка 8 4 1 3 11 - 6 13
10. Химки Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
12. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
13. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Тамбов Заявка 9 2 1 6 5 - 9 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 9 1 1 7 3 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 10 6 1 3 12 - 11 19
2. Спартак Москва Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
4. Рубин Заявка 9 5 0 4 13 - 14 15
5. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
6. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
7. Ахмат Заявка 9 3 2 4 7 - 12 11
8. Химки Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
9. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
10. Динамо Москва Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
11. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
12. Уфа Заявка 9 2 1 6 6 - 19 7
13. Урал Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
14. Ротор Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
15. Тамбов Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16. Арсенал Тула Заявка 9 0 1 8 5 - 19 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2020, осталось 2 дня 14 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 75
    Тамбов 9.3% (7)
    X 38.7% (29)
    Урал 52% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Урал
    9.60
    5.40
    1.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.50 4.80 1.35
    Бонус: 5 000 ₽ 9.60 5.40 1.33
    Бонус: 5 000 ₽ 11.25 5.20 1.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.30 1.04 3.90 1.25 3.05 1.38 2.17 1.69 2.06 1.82 1.84 2.03 1.61 2.40 1.40 3.00 1.18 4.80 1.13 5.30 1.04 9.40 1.03 9.90 0.00 16.50
    11.75 1.04 10.00 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.05 1.86 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 4.95 1.15 5.70 1.05 10.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.06 1.77 1.47 2.70 1.16 5.30
    3.10 1.37 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.31 1.57
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
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    Прогнозы на матч Тамбов - Урал

    Исход игры
    Тамбов
    9.3% (7)
    Ничья
    38.7% (29)
    Урал
    52% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.51% (23)
    Меньше
    68.49% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    65.75% (48)
    Нет
    34.25% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (25)
    1:2 Урал
    22.7% (17)
    0:1 Урал
    21.3% (16)
    2:1 Тамбов
    4% (3)
    0:0 Ничья
    4% (3)
    1:0 Тамбов
    4% (3)
    0:2 Урал
    4% (3)
    1:3 Урал
    2.7% (2)
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    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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