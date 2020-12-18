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  2. Матчи
  3. Германия
Ян
0:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Ганновер 96
0'
31' Желтая карточка
Нахрайнер Себастьян
70' Желтая карточка
Шнайдер Ян-Марк
72' Желтая карточка
Сулеймани Вальмир
78'
1
Майер
Александер
II
7
Безушков
Макс
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
13
Векессер
Эрик
17
Хайн
Оливер
18
Мориц
Кристоф
27
Опоку
Аарон
10
Калисканер
Каан
22
Штольце
Себастьян
19
Альберс
Андреас
22
Ратайчак
Михаэль
21
Муроя
Сэй
5
Фалетт
Симон
15
Хюберс
Тимо
28
Франке
Марсель
10
Харагути
Генки
6
Бийол
Яка
27
Шиндлер
Кингсли
17
Дукш
Марвин
19
Сулеймани
Вальмир
9
Вайдандт
Хендрик
Ян
4-2-3-1
Ганновер 96
4-2-3-1

Ход матча

31'
Нахрайнер Себастьян
 
46'
Джордж Янн
Штольце Себастьян
 
46'
Шнайдер Ян-Марк
Мориц Кристоф
 
64'
 
Кайзер Доминик
Вайдандт Хендрик
70'
Шнайдер Ян-Марк
 
71'
Беккер Андре
Опоку Аарон
 
71'
Бесте Ян-Никлас
Калисканер Каан
 
72'
 
Сулеймани Вальмир

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альберс Андреас 5 0.38
2. Вренези Альбион 3 0.23
3. Штольце Себастьян 3 (1) 0.23
4. Бесте Ян-Никлас 2 0.15
5. Безушков Макс 2 (1) 0.15
6. Опоку Аарон 1 0.08
7. Векессер Эрик 0 0
8. Хайн Оливер 0 0
9. Саллер Бенедикт 0 0
10. Хайстер Флориан 0 0
11. Калисканер Каан 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 4 (2) 0.31
2. Вайдандт Хендрик 3 0.23
3. Майна Линтон 2 0.15
4. Харагути Генки 1 0.08
5. Сулеймани Вальмир 1 0.08
6. Хульт Никлас 1 0.08
7. Кайзер Доминик 1 0.08
8. Муслия Флоран 1 0.08
9. Башдаш Барыш 0 0
10. Шиндлер Кингсли 0 0
11. Твумаси Патрик 0 0

Карточки

Ян
# Игрок      
1. Нахрайнер Себастьян 6 0
2. Векессер Эрик 5 0
3. Вренези Альбион 4 0
4. Хайн Оливер 3 0
5. Безушков Макс 3 0
6. Гимбер Бенедикт 1 1
7. Саллер Бенедикт 2 0
8. Штольце Себастьян 2 0
9. Калисканер Каан 2 0
10. Мориц Кристоф 1 0
11. Шнайдер Ян-Марк 1 0
12. Эльведи Ян 1 0
13. Хайстер Флориан 1 0
14. Опоку Аарон 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Кайзер Доминик 5 0
2. Дукш Марвин 3 0
3. Франке Марсель 3 0
4. Фалетт Симон 1 1
5. Бийол Яка 2 0
6. Франц Майк 1 0
7. Хульт Никлас 1 0
8. Башдаш Барыш 1 0
9. Твумаси Патрик 1 0
10. Харагути Генки 1 0
11. Хюберс Тимо 1 0
12. Муроя Сэй 1 0
13. Муслия Флоран 1 0
14. Майна Линтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ян 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4)
 Ганновер 96 14.29% (2) 14.29% (2) 0 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Хайденхайм 0:0 Ян Ян 2:3 Хольштайн Киль Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс
Гройтер Фюрт 3:1 Ян Ян 2:4 Оснабрюк Падерборн 3:1 Ян Ян 3:0 Айнтрахт Бр Фортуна 2:2 Ян Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян Ян 1:1 Аугсбург Мюнхен-1860 4:1 Ян Ян 0:0 Тюркючю Мюнхен Ян 0:1 Нюрнберг Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль
Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96

Последние игры между собой

Ян: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ганновер 96: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ян 1:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 1:1 Ян Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 12 7 4 1 20 - 11 25
2. Гамбург Заявка 12 7 2 3 25 - 16 23
3. Бохум 2:0 Заявка 13 7 2 4 23 - 14 23
4. Гройтер Фюрт Заявка 12 6 3 3 22 - 15 21
5. Фортуна Заявка 12 6 2 4 16 - 18 20
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
7. Оснабрюк Заявка 12 5 4 3 16 - 16 19
8. Хайденхайм 0:2 Заявка 13 5 4 4 17 - 15 19
9. Ганновер 96 0:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 14 17
10. Ян 0:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 17 17
11. Карлсруэ Заявка 12 5 1 6 18 - 17 16
12. Нюрнберг Заявка 12 4 4 4 20 - 17 16
13. Падерборн Заявка 12 4 3 5 16 - 15 15
14. Дармштадт Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
15. Айнтрахт Бр Заявка 12 3 3 6 13 - 26 12
16. Зандхаузен Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
17. Санкт-Паули Заявка 11 1 5 5 15 - 21 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 1 9 12 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Хайденхайм 0:2 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3. Бохум 2:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 4 14
4. Хольштайн Киль Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
5. Ганновер 96 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
6. Гамбург Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Ян 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Падерборн Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10. Айнтрахт Бр Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
11. Нюрнберг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
13. Оснабрюк Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Гройтер Фюрт Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Карлсруэ Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
16. Дармштадт Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Санкт-Паули Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Оснабрюк Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
3. Хольштайн Киль Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Гамбург Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
5. Дармштадт Заявка 7 3 1 3 16 - 15 10
6. Карлсруэ Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7. Бохум 2:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Нюрнберг Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Ян 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
11. Падерборн Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
12. Хайденхайм 0:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
13. Фортуна Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
14. Ганновер 96 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Зандхаузен Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
16. Санкт-Паули Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 6 0 2 4 5 - 17 2
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 0 5 4 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Нахрайнер Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jahnstadion Regensburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Ганновер 96
4.10
3.62
3.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.10 1.87 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 1.90 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.62 2.44
  4.64 1.73 4.06

Самый высокий коэффициент на матч «Ян» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ян» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.31 1.57 10.00 1.03 1.27 3.55 3.20 1.32 2.17 1.69 1.04 9.00 1.84 1.90 1.62 2.30 1.05 8.50 1.20 4.20 1.04 9.00 1.05 8.50 1.04 10.00 0.00 15.50
11.00 1.01 9.50 1.03 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.61 2.31 1.42 2.78 1.17 4.35 1.12 4.95 1.02 9.00
1.96 1.92 1.63 2.37 1.30 3.69 1.22 4.57 1.75 2.15 1.53 2.59 1.32 3.54 1.32 3.51 1.48 2.74 1.34 3.39 1.50 2.68 1.41 3.04 1.43 2.96 1.16 5.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.80 1.95 2.07 1.70 1.11 5.80 1.16 4.80 1.10 6.25
3.26 1.34 2.14 1.71 1.52 2.53 1.17 5.05 1.12 6.30
1.57 2.47 1.33 3.39 1.10 7.31 1.50 2.66 1.36 3.24 1.22 4.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.37 2.90
4.30 1.22 3.04 1.38 1.79 2.02 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.95 1.39
Где смотреть матч Ян 0:0 Ганновер 96 онлайн

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