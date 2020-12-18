Ян
0:0
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Ганновер 96
31' Желтая карточкаНахрайнер Себастьян
70' Желтая карточкаШнайдер Ян-Марк
72' Желтая карточкаСулеймани Вальмир
90' Желтая карточкаВекессер Эрик
33
Эльведи
Ян
17
Хайн
Оливер
27
Опоку
Аарон
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Хайн ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бак ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Полузащитник
-
29 Штеле СимонПолузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Гудра МикНападающий
-
11 Майна ЛинтонНападающий
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
70'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альберс Андреас
|5
|0.38
|2.
|Вренези Альбион
|3
|0.23
|3.
|Штольце Себастьян
|3 (1)
|0.23
|4.
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.15
|5.
|Безушков Макс
|2 (1)
|0.15
|6.
|Опоку Аарон
|1
|0.08
|7.
|Векессер Эрик
|0
|0
|8.
|Хайн Оливер
|0
|0
|9.
|Саллер Бенедикт
|0
|0
|10.
|Хайстер Флориан
|0
|0
|11.
|Калисканер Каан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|4 (2)
|0.31
|2.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.23
|3.
|Майна Линтон
|2
|0.15
|4.
|Харагути Генки
|1
|0.08
|5.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.08
|6.
|Хульт Никлас
|1
|0.08
|7.
|Кайзер Доминик
|1
|0.08
|8.
|Муслия Флоран
|1
|0.08
|9.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|10.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|11.
|Твумаси Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нахрайнер Себастьян
|6
|0
|2.
|Векессер Эрик
|6
|0
|3.
|Вренези Альбион
|4
|0
|4.
|Хайн Оливер
|3
|0
|5.
|Безушков Макс
|3
|0
|6.
|Гимбер Бенедикт
|1
|1
|7.
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|8.
|Штольце Себастьян
|2
|0
|9.
|Калисканер Каан
|2
|0
|10.
|Мориц Кристоф
|1
|0
|11.
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|12.
|Эльведи Ян
|1
|0
|13.
|Хайстер Флориан
|1
|0
|14.
|Опоку Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|2.
|Дукш Марвин
|3
|0
|3.
|Франке Марсель
|3
|0
|4.
|Фалетт Симон
|1
|1
|5.
|Бийол Яка
|2
|0
|6.
|Франц Майк
|1
|0
|7.
|Хульт Никлас
|1
|0
|8.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|9.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|10.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|11.
|Харагути Генки
|1
|0
|12.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|13.
|Муроя Сэй
|1
|0
|14.
|Муслия Флоран
|1
|0
|15.
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|Ганновер 96
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +6 =7 -7Хайденхайм 0:0 Ян Ян 2:3 Хольштайн Киль Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль
Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96
Последние игры между собой
Ян: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ганновер 96: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|20 - 11
|25
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 16
|23
|3.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 14
|23
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 15
|21
|5.
|Фортуна
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 18
|20
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|7.
|Оснабрюк
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 16
|19
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|10.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 17
|16
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|13.
|Падерборн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 23
|15
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 26
|12
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 21
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|3.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Падерборн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 15
|10
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Ян
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 17
|2
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 12
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ян» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ян» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров