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Унион Берлин
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Ленц
Кристофер
27
Бекер
Шеральдо
33
Гризбек
Себастьян
21
Прёмель
Гриша
15
Бюльтер
Мариус
14
Авонийи
Тайво
36
Тойхерт
Седрик
1
Бюрки
Роман
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
28
Витсель
Аксель
7
Санчо
Джедон
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
32
Джованни
Рейна
18
Мукоко
Юссуфа
Унион Берлин
4-4-2
Боруссия Д
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.5
2. Андрих Роберт 3 0.25
3. Авонийи Тайво 3 0.25
4. Фридрих Марвин 3 0.25
5. Похьянпало Йоэль 2 0.17
6. Тойхерт Седрик 2 0.17
7. Бекер Шеральдо 1 0.08
8. Ингвартсен Маркус 1 0.08
9. Прёмель Гриша 1 0.08
10. Бюльтер Мариус 1 0.08
11. Эндо Кейта 1 0.08
12. Шлоттербек Нико 1 0.08
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
15. Гогия Акакий 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 0.83
2. Джованни Рейна 3 0.25
3. Ройс Марко 3 0.25
4. Хуммельс Матс 3 0.25
5. Геррейро Рафаэль 2 0.17
6. Джан Эмре 1 0.08
7. Азар Торган 1 0.08
8. Аканджи Мануэль 1 0.08
9. Пасслак Феликс 1 0.08
10. Санчо Джедон 0 0
11. Беллингхем Джуд 0 0
12. Мёнье Тома 0 0
13. Брандт Юлиан 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 4 0
2. Прёмель Гриша 4 0
3. Гризбек Себастьян 3 0
4. Андрих Роберт 1 1
5. Ленц Кристофер 2 0
6. Ингвартсен Маркус 2 0
7. Луте Андреас 1 0
8. Гогия Акакий 1 0
9. Кнохе Робин 1 0
10. Гисельман Нико 1 0
11. Бекер Шеральдо 1 0
12. Рюэрсон Юлиан 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Джан Эмре 4 0
2. Витсель Аксель 3 0
3. Делани Томас 2 0
4. Хуммельс Матс 1 0
5. Ройс Марко 1 0
6. Мёнье Тома 1 0
7. Геррейро Рафаэль 1 0
8. Аканджи Мануэль 1 0
9. Холанн Эрлинг 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 28% (7) 8% (2) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 24% (6)
 Боруссия Д 4% (1) 0 16% (4) 28% (7) 24% (6) 28% (7)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр
Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Унион Берлин Кубок Боруссия Д 1:1 Унион Берлин Кубок
Унион Берлин 1:3 Боруссия Д Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 12 4 6 2 25 - 17 18
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2020, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 155
    Унион Берлин 4.5% (7)
    X 13.5% (21)
    Боруссия Д 81.9% (127)
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Боруссия Д
    5.20
    4.20
    1.77
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.20 4.10 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.20 1.71
    Бонус: 5 000 ₽ 4.90 4.10 1.77
      4.91 4.11 1.73

    Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 9.40 1.04 3.95 1.25 3.10 1.37 2.07 1.80 1.85 2.02 1.63 2.37 1.40 2.95 1.19 4.44 1.14 5.20 1.04 9.20 1.03 9.80 1.01 16.50
    12.00 1.04 12.25 1.04 4.05 1.25 3.60 1.30 2.17 1.77 1.68 2.21 1.45 2.79 1.21 4.55 1.17 5.20 1.06 9.80
    4.76 1.22 2.61 1.55 2.15 1.77 1.92 1.98 1.68 2.32 1.54 2.64 1.44 2.95 1.18 5.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.33 2.07 1.76 1.47 2.50 1.18 5.30
    3.15 1.36 2.12 1.72 1.51 2.56 1.18 4.95 1.13 6.20
    3.38 1.36 2.79 1.49 2.20 1.76 1.72 2.23 1.51 2.71 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 1.78 1.95 1.35 3.10 1.24 4.00
    4.30 1.22 3.12 1.36 1.83 1.97 1.36 3.12 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.69 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.32
    Где смотреть матч Унион Берлин - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Унион Берлин - Боруссия Д

    Исход игры
    Унион Берлин
    4.5% (7)
    Ничья
    13.4% (21)
    Боруссия Д
    82.2% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.82% (116)
    Меньше
    24.18% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    84.97% (130)
    Нет
    15.03% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    52.2% (82)
    1:3 Боруссия Д
    11.5% (18)
    1:1 Ничья
    10.2% (16)
    0:2 Боруссия Д
    8.3% (13)
    0:1 Боруссия Д
    4.5% (7)
    2:1 Унион Берлин
    3.8% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (4)
    2:3 Боруссия Д
    1.9% (3)
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