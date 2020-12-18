Унион Берлин
Позже
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Боруссия Д
31
Кнохе
Робин
24
Мёнье
Тома
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Edin Terzic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.5
|2.
|Андрих Роберт
|3
|0.25
|3.
|Авонийи Тайво
|3
|0.25
|4.
|Фридрих Марвин
|3
|0.25
|5.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.17
|6.
|Тойхерт Седрик
|2
|0.17
|7.
|Бекер Шеральдо
|1
|0.08
|8.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.08
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.08
|10.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.08
|11.
|Эндо Кейта
|1
|0.08
|12.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.08
|13.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|14.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|15.
|Гогия Акакий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|0.83
|2.
|Джованни Рейна
|3
|0.25
|3.
|Ройс Марко
|3
|0.25
|4.
|Хуммельс Матс
|3
|0.25
|5.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.17
|6.
|Джан Эмре
|1
|0.08
|7.
|Азар Торган
|1
|0.08
|8.
|Аканджи Мануэль
|1
|0.08
|9.
|Пасслак Феликс
|1
|0.08
|10.
|Санчо Джедон
|0
|0
|11.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|12.
|Мёнье Тома
|0
|0
|13.
|Брандт Юлиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|4
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|4
|0
|3.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|4.
|Андрих Роберт
|1
|1
|5.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|6.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|7.
|Луте Андреас
|1
|0
|8.
|Гогия Акакий
|1
|0
|9.
|Кнохе Робин
|1
|0
|10.
|Гисельман Нико
|1
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|12.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джан Эмре
|4
|0
|2.
|Витсель Аксель
|3
|0
|3.
|Делани Томас
|2
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|5.
|Ройс Марко
|1
|0
|6.
|Мёнье Тома
|1
|0
|7.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|8.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|9.
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|10.
|Морей Матеу
|1
|0
|11.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|28% (7)
|8% (2)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|Боруссия Д
|4% (1)
|0
|16% (4)
|28% (7)
|24% (6)
|28% (7)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр
Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|37 - 18
|27
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|25 - 17
|18
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 20
|18
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|19 - 22
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|14.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 25
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 35
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 8
|9
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Унион Берлин - Боруссия Д
Исход игры
Унион Берлин
4.5% (7)
Ничья
13.4% (21)
Боруссия Д
82.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
75.82% (116)
Меньше
24.18% (37)
Обе команды забьют
Да
84.97% (130)
Нет
15.03% (23)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
52.2% (82)
1:3 Боруссия Д
11.5% (18)
1:1 Ничья
10.2% (16)
0:2 Боруссия Д
8.3% (13)
0:1 Боруссия Д
4.5% (7)
2:1 Унион Берлин
3.8% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
2:3 Боруссия Д
1.9% (3)
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