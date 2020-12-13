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Унион Берлин
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.5
2. Андрих Роберт 3 0.25
3. Авонийи Тайво 3 0.25
4. Фридрих Марвин 3 0.25
5. Похьянпало Йоэль 2 0.17
6. Тойхерт Седрик 2 0.17
7. Бекер Шеральдо 1 0.08
8. Ингвартсен Маркус 1 0.08
9. Прёмель Гриша 1 0.08
10. Бюльтер Мариус 1 0.08
11. Эндо Кейта 1 0.08
12. Шлоттербек Нико 1 0.08
13. Триммель Кристофер 0 0
14. Ленц Кристофер 0 0
15. Гогия Акакий 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 10 (1) 0.83
2. Джованни Рейна 3 0.25
3. Ройс Марко 3 0.25
4. Хуммельс Матс 3 0.25
5. Геррейро Рафаэль 2 0.17
6. Джан Эмре 1 0.08
7. Азар Торган 1 0.08
8. Аканджи Мануэль 1 0.08
9. Пасслак Феликс 1 0.08
10. Санчо Джедон 0 0
11. Беллингхем Джуд 0 0
12. Мёнье Тома 0 0
13. Брандт Юлиан 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 4 0
2. Прёмель Гриша 4 0
3. Гризбек Себастьян 3 0
4. Андрих Роберт 1 1
5. Ленц Кристофер 2 0
6. Ингвартсен Маркус 2 0
7. Луте Андреас 1 0
8. Гогия Акакий 1 0
9. Кнохе Робин 1 0
10. Гисельман Нико 1 0
11. Бекер Шеральдо 1 0
12. Рюэрсон Юлиан 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Джан Эмре 4 0
2. Витсель Аксель 3 0
3. Делани Томас 2 0
4. Хуммельс Матс 1 0
5. Ройс Марко 1 0
6. Мёнье Тома 1 0
7. Геррейро Рафаэль 1 0
8. Аканджи Мануэль 1 0
9. Холанн Эрлинг 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 28% (7) 8% (2) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 24% (6)
 Боруссия Д 4% (1) 0 16% (4) 28% (7) 24% (6) 28% (7)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр
Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург Карлсруэ 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Нюрнберг Аякс 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:2 Кёльн Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Тироль 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Динамо Дрезден
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Боруссия Д: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Унион Берлин Кубок Боруссия Д 1:1 Унион Берлин Кубок
Унион Берлин 1:3 Боруссия Д Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 11 7 4 0 23 - 10 25
2. Бавария Заявка 11 7 3 1 35 - 17 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
6. Унион Берлин Заявка 12 4 6 2 25 - 17 18
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
10. Аугсбург Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
11. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
12. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 19 - 21 12
13. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
5. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
9. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2020, осталось 2 дня 19 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Унион Берлин 4.9% (3)
    X 14.8% (9)
    Боруссия Д 80.3% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Боруссия Д
    4.50
    3.80
    1.88
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.50 3.80 1.77
    Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.75 1.87
    Бонус: 5 000 ₽ 4.45 3.80 1.86
      4.39 3.77 1.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Унион Берлин» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Унион Берлин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Унион Берлин» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.22 3.40 1.32 2.20 1.72 1.97 1.90 1.73 2.18 1.47 2.75 1.23 4.20 1.16 4.80 1.06 8.20 1.05 8.80 1.01 15.00
    13.00 1.03 11.50 1.04 4.40 1.22 3.38 1.33 2.23 1.73 1.72 2.15 1.47 2.72 1.24 4.15 1.18 5.00 1.07 9.00
    4.71 1.22 2.68 1.52 2.22 1.72 1.99 1.91 1.75 2.19 1.59 2.49 1.49 2.77 1.19 5.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.70 1.50 2.60 1.17 5.00
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
    3.41 1.36 2.81 1.48 2.21 1.75 1.72 2.22 1.51 2.70 1.35 3.46
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.87 1.87 1.41 2.80
    4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
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    Прогнозы на матч Унион Берлин - Боруссия Д

    Исход игры
    Унион Берлин
    4.9% (3)
    Ничья
    14.8% (9)
    Боруссия Д
    80.3% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.27% (45)
    Меньше
    23.73% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    84.75% (50)
    Нет
    15.25% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    52.5% (32)
    1:3 Боруссия Д
    11.5% (7)
    0:2 Боруссия Д
    9.8% (6)
    1:1 Ничья
    9.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
    2:1 Унион Берлин
    3.3% (2)
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