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Янг Бойз
2:2
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
1:0
19' Гол
Сьебатшё Теосон
22' Желтая карточка
Лаванши Нума
1:1
28' Гол
Ловрич Санди
36' Желтая карточка
Кечкеш Акош
2:1
37' Пенальти
Сьебатшё Теосон
66' Желтая карточка
Марич Мият
2:2
70' Гол
Боттани Маттиа
73' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
77' Желтая карточка
Али Мохамед
79' Желтая карточка
Кустодио Оливье
90'+5
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
60
Ридер
Фабиан
10
Сулеймани
Миралем
19
Мамбимби
Феликс
17
Сьебатшё
Теосон
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
91
Фаччинетти
Микаэль
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Мацек
Роман
3
Герреро
Адрия
10
Боттани
Маттиа
23
Ардаис
Хоакин
Янг Бойз
4-4-2
Лугано
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 6 (1) 0.5
2. Элиа Мешак 3 0.25
3. Мамбимби Феликс 3 0.25
4. Сьебатшё Теосон 2 (1) 0.17
5. Фасснахт Кристиан 2 0.17
6. Гарсия Улиссес 1 0.08
7. Лефор Жордан 1 0.08
8. Зесигер Седрик 0 0
9. Нгамале Муми 0 0
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Фон Балльмоос Давид 0 0
12. Сьерро Венсан 0 0
13. Эбишер Мишель 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 3 0.27
2. Лаванши Нума 2 0.18
3. Герндт Александр 2 0.18
4. Гвидотти Стефано 2 0.18
5. Ловрич Санди 1 0.09
6. Марич Мият 1 (1) 0.09
7. Дапрела Фабио 1 0.09
8. Ошс Марцис 1 0.09
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Одгор Йенс 0 0
11. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Зесигер Седрик 3 1
2. Сьерро Венсан 2 1
3. Гарсия Улиссес 3 0
4. Али Мохамед 3 0
5. Лефор Жордан 2 0
6. Нсаме Жан-Пьер 2 0
7. Эбишер Мишель 2 0
8. Масейрас Кентен 2 0
9. Сулеймани Миралем 1 0
10. Мартинс Кристофер 1 0
11. Хефти Сильван 1 0
12. Бюрги Николас 1 0
13. Ридер Фабиан 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 5 0
2. Герндт Александр 4 0
3. Лаванши Нума 4 0
4. Ловрич Санди 3 0
5. Герреро Адрия 3 0
6. Саббатини Хонатан 1 1
7. Марич Мият 2 0
8. Кечкеш Акош 2 0
9. Christopher Lungoyi 0 1
10. Дапрела Фабио 1 0
11. Мацек Роман 1 0
12. Sebastian Osigwe 1 0
13. Гвидотти Стефано 1 0
14. Kevin Monzialo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 5.56% (1) 38.89% (7) 11.11% (2) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2)
 Лугано 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз
Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз
Лугано Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано
Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лугано: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Лугано Суперлига
Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 7 4 1 18 - 9 25
2. Санкт-Галлен 11 5 4 2 11 - 9 19
3. Базель 12 6 1 5 18 - 15 19
4. Лугано 11 4 6 1 13 - 10 18
5. Цюрих 12 5 3 4 19 - 15 18
6. Лозанна-Спорт 12 4 3 5 16 - 16 15
7. Серветт 12 4 3 5 11 - 13 15
8. Люцерн 12 3 4 5 18 - 19 13
9. Сьон 11 1 5 5 11 - 18 8
10. Вадуц 11 1 3 7 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 6 4 1 1 12 - 9 13
3. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 6 3 0 3 9 - 6 9
6. Серветт 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
9. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
2. Санкт-Галлен 6 3 2 1 6 - 4 11
3. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
4. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
5. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
6. Серветт 6 2 0 4 5 - 7 6
7. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 6 0 2 4 6 - 14 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 1.45 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 1.52 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.80 7.20
  4.20 1.36 12.97

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
9.50 1.03 9.70 1.05 3.30 1.30 3.10 1.36 1.82 1.92 1.86 2.00 1.60 2.35 3.35 1.28 1.19 4.60 1.58 2.30 1.03 8.90 1.07 7.50 1.01 16.50 1.02 11.00 1.01 12.60
10.50 1.01 10.00 1.02 3.78 1.25 3.15 1.36 2.12 1.80 1.63 2.28 1.39 2.90 1.18 4.45 1.13 5.00 1.03 8.80 1.04 7.70
4.06 1.26 3.37 1.34 2.93 1.43 2.30 1.66 3.03 1.41 2.64 1.51 2.25 1.68 1.89 1.99 2.69 1.50 2.21 1.71 1.74 2.18 1.48 2.77 1.39 3.11 1.21 4.62 1.38 3.16 1.30 3.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.31 1.57 2.14 1.71 1.25 3.75 1.15 4.80 1.03 10.00 1.25 3.75
3.20 1.35 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
3.04 1.41 2.49 1.57 1.95 1.93 1.58 2.47 2.06 1.83 1.69 2.25 1.32 3.52 1.23 4.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
4.25 1.22 2.95 1.40 1.80 2.01 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.65 1.23
Где смотреть матч Янг Бойз 2:2 Лугано онлайн

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