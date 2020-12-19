Янг Бойз
2:2
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Лугано
1:0
19' ГолСьебатшё Теосон
22' Желтая карточкаЛаванши Нума
1:1
28' ГолЛоврич Санди
36' Желтая карточкаКечкеш Акош
2:1
37' ПенальтиСьебатшё Теосон
66' Желтая карточкаМарич Мият
2:2
70' ГолБоттани Маттиа
73' Желтая карточкаГарсия Улиссес
77' Желтая карточкаАли Мохамед
79' Желтая карточкаКустодио Оливье
60
Ридер
Фабиан
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Мацек
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
19'
22'
28'
1:1
36'
37'
2:1
66'
70'
73'
77'
79'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|0.5
|2.
|Элиа Мешак
|3
|0.25
|3.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.25
|4.
|Сьебатшё Теосон
|2 (1)
|0.17
|5.
|Фасснахт Кристиан
|2
|0.17
|6.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.08
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0.08
|8.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|9.
|Нгамале Муми
|0
|0
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|12.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|13.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|3
|0.27
|2.
|Лаванши Нума
|2
|0.18
|3.
|Герндт Александр
|2
|0.18
|4.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.18
|5.
|Ловрич Санди
|1
|0.09
|6.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.09
|7.
|Дапрела Фабио
|1
|0.09
|8.
|Ошс Марцис
|1
|0.09
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Одгор Йенс
|0
|0
|11.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зесигер Седрик
|3
|1
|2.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|3.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|4.
|Али Мохамед
|3
|0
|5.
|Лефор Жордан
|2
|0
|6.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|7.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|9.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|10.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|11.
|Хефти Сильван
|1
|0
|12.
|Бюрги Николас
|1
|0
|13.
|Ридер Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|2.
|Герндт Александр
|4
|0
|3.
|Лаванши Нума
|4
|0
|4.
|Ловрич Санди
|3
|0
|5.
|Герреро Адрия
|3
|0
|6.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|7.
|Марич Мият
|2
|0
|8.
|Кечкеш Акош
|2
|0
|9.
|Christopher Lungoyi
|0
|1
|10.
|Дапрела Фабио
|1
|0
|11.
|Мацек Роман
|1
|0
|12.
|Sebastian Osigwe
|1
|0
|13.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|14.
|Kevin Monzialo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|5.56% (1)
|38.89% (7)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|Лугано
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз
Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз
Лугано Последние 20 матчей: +10 =8 -2Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано
Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лугано: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Янг Бойз 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Санкт-Галлен
|11
|5
|4
|2
|11 - 9
|19
|3.
|Базель
|12
|6
|1
|5
|18 - 15
|19
|4.
|Лугано
|11
|4
|6
|1
|13 - 10
|18
|5.
|Цюрих
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|6.
|Лозанна-Спорт
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|7.
|Серветт
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|8.
|Люцерн
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|9.
|Сьон
|11
|1
|5
|5
|11 - 18
|8
|10.
|Вадуц
|11
|1
|3
|7
|9 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Серветт
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Люцерн
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Вадуц
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|Лугано
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|4.
|Цюрих
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|5.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
Победитель
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