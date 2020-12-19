Базель
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Санкт-Галлен
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
24 Дуа КвадвоНападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|5 (1)
|0.38
|2.
|Касами Пайтим
|5
|0.38
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.23
|4.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.08
|5.
|Фрай Фабиан
|1
|0.08
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.08
|7.
|Клозе Тимм
|1
|0.08
|8.
|Маршан Янник
|1
|0.08
|9.
|Видмер Сильван
|0
|0
|10.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|11.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
|12.
|Жорже Марко
|0
|0
|13.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|14.
|Julian Von Moos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|3
|0.25
|2.
|Йуан Элье
|2
|0.17
|3.
|Víctor Ruiz III
|2
|0.17
|4.
|Jordi Quintilla
|1
|0.08
|5.
|Бабич Борис
|1
|0.08
|6.
|Andre Ribeiro
|1
|0.08
|7.
|Betim Fazliji
|1
|0.08
|8.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|0
|0
|10.
|Alessandro Kraeuchi
|0
|0
|11.
|Штаубли Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабрал Артур
|3
|0
|2.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|3.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|4.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|5.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|6.
|Буняку Оргес
|2
|0
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|8.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|9.
|Клозе Тимм
|1
|0
|10.
|Касами Пайтим
|1
|0
|11.
|Видмер Сильван
|1
|0
|12.
|Жорже Марко
|1
|0
|13.
|Альдерете Омар
|1
|0
|14.
|Andrea Padula
|1
|0
|15.
|Николич Джордже
|1
|0
|16.
|Петретта Рауль
|1
|0
|17.
|Julian Von Moos
|1
|0
|18.
|Маршан Янник
|1
|0
|19.
|Albian Hajdari
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jordi Quintilla
|3
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|3.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|4.
|Betim Fazliji
|3
|0
|5.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|6.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|7.
|Alessandro Kraeuchi
|2
|0
|8.
|Andre Ribeiro
|1
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|10.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|11.
|Йуан Элье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|Санкт-Галлен
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +10 =1 -9Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт
Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Базель: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Санкт-Галлен
|0:0
|12
|5
|5
|2
|11 - 9
|20
|3.
|Базель
|0:0
|13
|6
|2
|5
|18 - 15
|20
|4.
|Лугано
|11
|4
|6
|1
|13 - 10
|18
|5.
|Цюрих
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|6.
|Лозанна-Спорт
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|7.
|Серветт
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|8.
|Люцерн
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|9.
|Сьон
|11
|1
|5
|5
|11 - 18
|8
|10.
|Вадуц
|11
|1
|3
|7
|9 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Серветт
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Санкт-Галлен
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Люцерн
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Вадуц
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|0:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Лугано
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|4.
|Цюрих
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|5.
|Базель
|0:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
Победитель
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