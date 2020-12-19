  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Санкт-Галлен
0' 29'
13
Линднер
Хайнц
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
98
Кабрал
Артур
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
98
Yannis
Letard
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
25
Траоре
Бубакар
6
Стильхарт
Базиль
34
Бабич
Борис
9
Гийемено
Джереми
Базель
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 5 (1) 0.38
2. Касами Пайтим 5 0.38
3. Штокер Валентин 3 0.23
4. Пюлюлю Афимико 1 0.08
5. Фрай Фабиан 1 0.08
6. Жегрова Эдон 1 0.08
7. Клозе Тимм 1 0.08
8. Маршан Янник 1 0.08
9. Видмер Сильван 0 0
10. Дзуффи Лука 0 0
11. Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
12. Жорже Марко 0 0
13. Кампо Самуэле 0 0
14. Julian Von Moos 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 3 0.25
2. Йуан Элье 2 0.17
3. Víctor Ruiz III 2 0.17
4. Jordi Quintilla 1 0.08
5. Бабич Борис 1 0.08
6. Andre Ribeiro 1 0.08
7. Betim Fazliji 1 0.08
8. Гёртлер Лукас 0 0
9. Гийемено Джереми 0 0
10. Alessandro Kraeuchi 0 0
11. Штаубли Тим 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Кабрал Артур 3 0
2. Ван дер Верфф Яспер 1 1
3. Фрай Фабиан 2 0
4. Жегрова Эдон 2 0
5. Пюлюлю Афимико 2 0
6. Буняку Оргес 2 0
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
8. Линднер Хайнц 1 0
9. Клозе Тимм 1 0
10. Касами Пайтим 1 0
11. Видмер Сильван 1 0
12. Жорже Марко 1 0
13. Альдерете Омар 1 0
14. Andrea Padula 1 0
15. Николич Джордже 1 0
16. Петретта Рауль 1 0
17. Julian Von Moos 1 0
18. Маршан Янник 1 0
19. Albian Hajdari 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Jordi Quintilla 3 0
2. Стильхарт Базиль 3 0
3. Гёртлер Лукас 3 0
4. Betim Fazliji 3 0
5. Рюфли Венсан 2 0
6. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
7. Alessandro Kraeuchi 2 0
8. Andre Ribeiro 1 0
9. Гийемено Джереми 1 0
10. Leonidas Stergiou 1 0
11. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 22.22% (4) 5.56% (1) 33.33% (6) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Санкт-Галлен 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт
Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Базель: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Санкт-Галлен 0:5 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига
Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 7 4 1 18 - 9 25
2. Санкт-Галлен 0:0 12 5 5 2 11 - 9 20
3. Базель 0:0 13 6 2 5 18 - 15 20
4. Лугано 11 4 6 1 13 - 10 18
5. Цюрих 12 5 3 4 19 - 15 18
6. Лозанна-Спорт 12 4 3 5 16 - 16 15
7. Серветт 12 4 3 5 11 - 13 15
8. Люцерн 12 3 4 5 18 - 19 13
9. Сьон 11 1 5 5 11 - 18 8
10. Вадуц 11 1 3 7 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 0:0 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 6 3 0 3 9 - 6 9
6. Серветт 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Санкт-Галлен 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
9. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:0 7 3 3 1 6 - 4 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
4. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
5. Базель 0:0 6 2 0 4 6 - 6 6
6. Серветт 6 2 0 4 5 - 7 6
7. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 6 0 2 4 6 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Санкт-Галлен
2.55
4.00
3.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.45 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.10 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 4.00 3.18
  2.17 3.86 3.07

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.20 1.03 13.50 1.01 3.30 1.30 4.60 1.18 1.80 1.95 2.15 1.70 1.87 1.93 1.30 3.30 1.38 2.90 1.10 6.25 1.12 5.60 1.02 11.00 1.04 10.50 1.03 11.00
5.30 1.11 4.55 1.17 2.64 1.46 2.12 1.72 1.73 2.22 1.39 3.00 1.28 3.54 1.11 5.65 1.08 6.15 1.01 10.50
6.36 1.14 2.98 1.42 2.43 1.59 2.17 1.74 1.92 1.97 1.70 2.23 1.57 2.50 1.43 2.96 1.28 3.85 1.12 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 2.60 1.45 1.15 5.00 1.28 3.60 1.15 5.00
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65
3.34 1.35 2.76 1.48 2.16 1.74 1.70 2.23 1.50 2.70 1.33 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00
5.60 1.14 4.05 1.24 2.12 1.72 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
Где смотреть матч Базель 0:0 Санкт-Галлен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный