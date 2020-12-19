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Базель
0:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
36' Желтая карточка
Бабич Борис
60' Желтая карточка
Маршан Янник
90'+4
13
Линднер
Хайнц
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
98
Кабрал
Артур
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
98
Yannis
Letard
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
25
Траоре
Бубакар
6
Стильхарт
Базиль
34
Бабич
Борис
9
Гийемено
Джереми
Базель
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

36'
 
Бабич Борис
45'
Andrea Padula
Петретта Рауль
 
46'
Маршан Янник
Дзуффи Лука
 
46'
Ван дер Верфф Яспер
Джюмарт Эрай
 
60'
Маршан Янник
 
69'
 
Йуан Элье
Гийемено Джереми
69'
 
Дуа Квадво
Бабич Борис
76'
 
Штаубли Тим
Траоре Бубакар
78'
Пюлюлю Афимико
Ван Волфсвинкель Рикки
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 5 (1) 0.38
2. Касами Пайтим 5 0.38
3. Штокер Валентин 3 0.23
4. Пюлюлю Афимико 1 0.08
5. Фрай Фабиан 1 0.08
6. Жегрова Эдон 1 0.08
7. Клозе Тимм 1 0.08
8. Маршан Янник 1 0.08
9. Видмер Сильван 0 0
10. Дзуффи Лука 0 0
11. Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
12. Жорже Марко 0 0
13. Кампо Самуэле 0 0
14. Julian Von Moos 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 3 0.25
2. Йуан Элье 2 0.17
3. Víctor Ruiz III 2 0.17
4. Jordi Quintilla 1 0.08
5. Бабич Борис 1 0.08
6. Andre Ribeiro 1 0.08
7. Betim Fazliji 1 0.08
8. Гёртлер Лукас 0 0
9. Гийемено Джереми 0 0
10. Alessandro Kraeuchi 0 0
11. Штаубли Тим 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Кабрал Артур 3 0
2. Ван дер Верфф Яспер 1 1
3. Фрай Фабиан 2 0
4. Жегрова Эдон 2 0
5. Пюлюлю Афимико 2 0
6. Маршан Янник 2 0
7. Буняку Оргес 2 0
8. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
9. Линднер Хайнц 1 0
10. Клозе Тимм 1 0
11. Касами Пайтим 1 0
12. Видмер Сильван 1 0
13. Жорже Марко 1 0
14. Альдерете Омар 1 0
15. Andrea Padula 1 0
16. Николич Джордже 1 0
17. Петретта Рауль 1 0
18. Julian Von Moos 1 0
19. Albian Hajdari 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Jordi Quintilla 3 0
2. Стильхарт Базиль 3 0
3. Гёртлер Лукас 3 0
4. Betim Fazliji 3 0
5. Рюфли Венсан 2 0
6. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
7. Alessandro Kraeuchi 2 0
8. Andre Ribeiro 1 0
9. Бабич Борис 1 0
10. Гийемено Джереми 1 0
11. Leonidas Stergiou 1 0
12. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 22.22% (4) 5.56% (1) 33.33% (6) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Санкт-Галлен 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт
Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Базель: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Санкт-Галлен 0:5 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига
Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 7 4 1 18 - 9 25
2. Санкт-Галлен 12 5 5 2 11 - 9 20
3. Базель 13 6 2 5 18 - 15 20
4. Лугано 11 4 6 1 13 - 10 18
5. Цюрих 12 5 3 4 19 - 15 18
6. Лозанна-Спорт 12 4 3 5 16 - 16 15
7. Серветт 12 4 3 5 11 - 13 15
8. Люцерн 12 3 4 5 18 - 19 13
9. Сьон 11 1 5 5 11 - 18 8
10. Вадуц 11 1 3 7 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 6 3 0 3 9 - 6 9
6. Серветт 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
9. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
4. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
5. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
6. Серветт 6 2 0 4 5 - 7 6
7. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 6 0 2 4 6 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Петретта Рауль уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Бабич Борис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 1.52 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 1.52 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 4.00 3.18
  7.31 1.30 6.89

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
1.65 2.15 13.50 1.01 1.09 6.50 4.60 1.18 1.15 5.00 2.15 1.70 1.87 1.93 1.02 11.00 1.38 2.90 1.02 11.00 1.12 5.60 1.02 11.00 1.04 10.50 1.03 11.00
5.30 1.11 4.55 1.17 2.64 1.46 2.12 1.72 1.73 2.22 1.39 3.00 1.28 3.54 1.11 5.65 1.08 6.15 1.01 10.50
1.33 3.45 1.18 5.19 1.95 1.93 1.59 2.44 1.43 2.96 1.28 3.85 1.69 2.24 1.52 2.64 1.41 3.03 1.32 3.50 1.36 3.30 1.70 2.23 1.57 2.50 1.43 2.96 1.28 3.85 1.12 7.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 2.60 1.45 1.15 5.00 1.28 3.60 1.15 5.00
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65
1.66 2.31 1.39 3.11 1.13 6.40 1.70 2.23 1.50 2.70 1.33 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00
5.60 1.14 4.05 1.24 2.12 1.72 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
Где смотреть матч Базель 0:0 Санкт-Галлен онлайн

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