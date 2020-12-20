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  2. Матчи
  3. Германия
Санкт-Паули
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Фортуна
0'
0:1
11' Гол
Циммерман Маттиас
41'
33
Бродерсен
Свенд
2
Ольссон
Себастьян
5
Кнолль
Марвин
15
Бубалла
Даниэль
23
Пакарада
Леарт
11
Диттген
Макс
20
Беккер
Финн
26
Бенателли
Рико
8
Саласар
Родриго
17
Киере
Даниэль-Кофи
34
Igor
Matanovic
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
4
Дансо
Кевин
32
Крайнц
Лука
23
Аппелькамп
Синта
6
Моралес
Альфредо
31
Зоботка
Марсель
12
Петерсон
Кристофер
11
Караман
Кенан
28
Хеннингс
Роувен
Санкт-Паули
4-5-1
Фортуна
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Циммерман Маттиас
(Петерсон Кристофер)
38'
 
Пледль Томас
Петерсон Кристофер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 3 0.25
2. Диттген Макс 3 0.25
3. Саласар Родриго 3 (2) 0.25
4. Макиенок Симон 2 0.17
5. Бенателли Рико 1 0.08
6. Бубалла Даниэль 1 0.08
7. Виекхофф Яннес 1 0.08
8. Дашнер Лукас 0 0
9. Цандер Лука-Милан 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 5 (1) 0.38
2. Караман Кенан 3 0.23
3. Циммерман Маттиас 2 0.15
4. Ковнацки Давид 2 0.15
5. Петерсон Кристофер 1 0.08
6. Крайнц Лука 1 0.08
7. Зоботка Марсель 1 0.08
8. Аппелькамп Синта 1 0.08
9. Бодзек Адам 0 0
10. Приб Эдгар 0 0
11. Пледль Томас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Авевор Кристофер 4 0
2. Ольссон Себастьян 3 0
3. Диттген Макс 2 0
4. Бенателли Рико 2 0
5. Бубалла Даниэль 2 0
6. Лоуренс Джеймс 2 0
7. Кнолль Марвин 1 0
8. Тащи Борис 1 0
9. Цандер Лука-Милан 1 0
10. Пакарада Леарт 1 0
11. Киере Даниэль-Кофи 1 0
12. Беккер Финн 1 0
13. Саласар Родриго 1 0
14. Аремю Афииз 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 4 0
2. Циммерман Маттиас 1 1
3. Петерсон Кристофер 1 1
4. Дансо Кевин 1 1
5. Нана Ампома 1 1
6. Кастенмайер Флориан 1 1
7. Хеннингс Роувен 2 0
8. Пледль Томас 2 0
9. Боррьелло Брендон 2 0
10. Ковнацки Давид 2 0
11. Зоботка Марсель 2 0
12. Пётровски Якуб 2 0
13. Вольф Рафаэль 1 0
14. Хоффманн Андре 1 0
15. Моралес Альфредо 1 0
16. Хартерц Флориан 1 0
17. Караман Кенан 1 0
18. Циммер Жан 1 0
19. Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 7.14% (1) 57.14% (8)
 Фортуна 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 0 53.33% (8)

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули
Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фортуна 3:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна
Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Фортуна: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Фортуна 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Фортуна Бундеслига 2
Фортуна 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 4:0 Фортуна Бундеслига 2 Санкт-Паули 4:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Фортуна 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Фортуна Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 13 7 5 1 20 - 11 26
2. Гройтер Фюрт Заявка 13 7 3 3 25 - 15 24
3. Гамбург Заявка 12 7 2 3 25 - 16 23
4. Бохум Заявка 13 7 2 4 24 - 14 23
5. Фортуна 1:0 Заявка 13 7 2 4 17 - 18 23
6. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 13 5 4 4 20 - 15 19
7. Нюрнберг 1:0 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
8. Хайденхайм Заявка 13 5 4 4 17 - 16 19
9. Оснабрюк Заявка 13 5 4 4 16 - 17 19
10. Падерборн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
11. Дармштадт Заявка 13 5 3 5 25 - 23 18
12. Ганновер 96 Заявка 13 5 2 6 15 - 14 17
13. Ян Заявка 13 4 5 4 17 - 17 17
14. Карлсруэ Заявка 12 5 1 6 18 - 17 16
15. Зандхаузен 0:0 Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
16. Айнтрахт Бр Заявка 13 3 3 7 13 - 29 12
17. Санкт-Паули 0:1 Заявка 12 1 5 6 15 - 22 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 12 1 1 10 12 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 1:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Хайденхайм Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3. Бохум Заявка 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
5. Ганновер 96 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
6. Гамбург Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
7. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Нюрнберг 1:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
10. Падерборн Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11. Айнтрахт Бр Заявка 7 3 1 3 8 - 12 10
12. Зандхаузен 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 12 9
13. Дармштадт Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
14. Гройтер Фюрт Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Оснабрюк Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Карлсруэ Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
17. Санкт-Паули 0:1 Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
3. Оснабрюк Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
4. Гамбург Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
5. Дармштадт Заявка 7 3 1 3 16 - 15 10
6. Карлсруэ Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7. Бохум Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Нюрнберг 1:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
9. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Фортуна 1:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 14 7
12. Ян Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13. Хайденхайм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
14. Ганновер 96 Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
15. Зандхаузен 0:0 Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
16. Санкт-Паули 0:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 6 0 2 4 5 - 17 2
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 0 0 6 4 - 14 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Millerntor Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Фортуна
8.02
4.80
2.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 4.80 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 4.30 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.52 2.41
  8.02 4.62 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Паули» – «Фортуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Паули» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фортуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Паули» – «Фортуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
15.00 1.01 10.50 1.03 8.20 1.05 3.30 1.31 2.17 1.69 2.80 1.40 1.93 1.87 1.70 2.15 1.62 2.20 1.21 4.10 1.20 4.20 1.05 8.20 1.05 8.50 0.00 15.00
10.75 1.01 9.80 1.03 4.10 1.22 3.26 1.34 2.18 1.76 1.68 2.19 1.44 2.70 1.20 4.20 1.14 4.75 1.04 8.20
4.44 1.23 3.27 1.36 3.49 1.32 2.65 1.51 2.31 1.65 1.98 1.90 1.71 2.22 1.55 2.54 1.40 3.09 1.16 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.12 1.72 1.85 1.90 1.16 4.90 1.13 5.40
3.20 1.35 2.17 1.69 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
3.01 1.40 2.47 1.56 1.94 1.93 1.57 2.45 1.59 2.41 1.35 3.28 1.11 6.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.89 1.86 1.41 2.75
4.45 1.21 3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Санкт-Паули 0:1 Фортуна онлайн

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