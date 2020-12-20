Санкт-Паули
0:3
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion
Фортуна
0:1
10' ГолЦиммерман Маттиас
0:2
64' ГолХеннингс Роувен
78' Желтая карточкаБродерсен Свенд
86' Желтая карточкаМоралес Альфредо
90' Желтая карточкаКовнацки Давид
0:3
90' ГолПриб Эдгар
11
Диттген
Макс
20
Беккер
Финн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
38 Флэк ЛеонПолузащитник
-
36 Кордес ЛуисПолузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Timo Schultz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
15 Приб ЭдгарПолузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
10'
64'
78'
86'
90'
90'
0:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 9
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0.25
|2.
|Диттген Макс
|3
|0.25
|3.
|Саласар Родриго
|3 (2)
|0.25
|4.
|Макиенок Симон
|2
|0.17
|5.
|Бенателли Рико
|1
|0.08
|6.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.08
|7.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.08
|8.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|9.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|6 (1)
|0.46
|2.
|Караман Кенан
|3
|0.23
|3.
|Циммерман Маттиас
|2
|0.15
|4.
|Ковнацки Давид
|2
|0.15
|5.
|Петерсон Кристофер
|1
|0.08
|6.
|Приб Эдгар
|1
|0.08
|7.
|Крайнц Лука
|1
|0.08
|8.
|Зоботка Марсель
|1
|0.08
|9.
|Аппелькамп Синта
|1
|0.08
|10.
|Бодзек Адам
|0
|0
|11.
|Пледль Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|3
|0
|3.
|Диттген Макс
|2
|0
|4.
|Бенателли Рико
|2
|0
|5.
|Бубалла Даниэль
|2
|0
|6.
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|7.
|Кнолль Марвин
|1
|0
|8.
|Тащи Борис
|1
|0
|9.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|10.
|Пакарада Леарт
|1
|0
|11.
|Бродерсен Свенд
|1
|0
|12.
|Киере Даниэль-Кофи
|1
|0
|13.
|Беккер Финн
|1
|0
|14.
|Саласар Родриго
|1
|0
|15.
|Аремю Афииз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|4
|0
|2.
|Ковнацки Давид
|3
|0
|3.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|4.
|Петерсон Кристофер
|1
|1
|5.
|Дансо Кевин
|1
|1
|6.
|Нана Ампома
|1
|1
|7.
|Кастенмайер Флориан
|1
|1
|8.
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|9.
|Моралес Альфредо
|2
|0
|10.
|Пледль Томас
|2
|0
|11.
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|12.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|13.
|Пётровски Якуб
|2
|0
|14.
|Вольф Рафаэль
|1
|0
|15.
|Хоффманн Андре
|1
|0
|16.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|17.
|Караман Кенан
|1
|0
|18.
|Циммер Жан
|1
|0
|19.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|57.14% (8)
|Фортуна
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|50% (9)
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +3 =7 -10Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули
Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Вердер 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Орхус Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Веен Висбаден 5:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Ян
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фортуна 3:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна
Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Фортуна: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Фортуна 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 4:0 Фортуна Бундеслига 2 Санкт-Паули 4:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Фортуна 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Фортуна Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 11
|28
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 16
|23
|4.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 14
|23
|5.
|Фортуна
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 18
|23
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 15
|19
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 16
|19
|9.
|Оснабрюк
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|10.
|Падерборн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 23
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 14
|17
|13.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 17
|17
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 17
|16
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 29
|12
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 27
|11
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|15 - 24
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|12 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|3.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|6.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|10.
|Падерборн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|14.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Оснабрюк
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 15
|10
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Фортуна
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Ян
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 17
|2
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|0
Победитель
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