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Брюгге
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Гент
0'
26' Желтая карточка
Мохаммади Милад
42'
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
18
Рикка
Федерико
25
Вормер
Руд
5
Коссуну
Одилон
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
90
Кетеларе
Шарль
21
Окереке
Давид
1
Болат
Синан
25
Фортуна
Нуриу
5
Нгадеу
Майкл
21
Ханше-Ольсен
Андреас
15
Мохаммади
Милад
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
14
Кастро-Монтес
Алессио
7
Яремчук
Роман
20
Букари
Осман
Брюгге
4-3-3
Гент
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 9 0.5
2. Ванакен Ханс 5 (2) 0.28
3. Вормер Руд 3 0.17
4. Крменчик Михал 3 0.17
5. Ланг Ноа 3 (1) 0.17
6. Баджи Юссуф 3 0.17
7. Окереке Давид 3 0.17
8. Ритс Матс 2 0.11
9. Дели Симон 1 0.06
10. Баланта Эдер 1 0.06
11. Кетеларе Шарль 1 0.06
12. Соболь Эдуард 0 0
13. Шрейверс Сьебе 0 0
14. Деннис Эммануэль 0 0
15. Рикка Федерико 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 9 (1) 0.5
2. Букари Осман 3 0.17
3. Дорш Никлас 3 (1) 0.17
4. Депуатр Лоран 2 0.11
5. Пластун Игорь 2 0.11
6. Кастро-Монтес Алессио 2 0.11
7. Кумс Свен 1 0.06
8. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.06
9. Ньянгбо Догбол 1 0.06
10. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.06
11. Фортуна Нуриу 1 0.06
12. Самуаз Матисс 1 0.06
13. Мохаммади Милад 0 0
14. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
15. Нгадеу Майкл 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Баланта Эдер 3 0
2. Деннис Эммануэль 3 0
3. Вормер Руд 2 0
4. Ритс Матс 2 0
5. Соболь Эдуард 2 0
6. Мата Клинтон 2 0
7. Миньоле Симон 1 0
8. Крменчик Михал 1 0
9. Дели Симон 1 0
10. Рикка Федерико 1 0
11. Дьятта Крепен 1 0
12. Ланг Ноа 1 0
13. Коссуну Одилон 1 0
14. Баджи Юссуф 1 0
Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 3 1
2. Кумс Свен 2 0
3. Безус Роман 2 0
4. Фортуна Нуриу 2 0
5. Мохаммади Милад 2 0
6. Дорш Никлас 2 0
7. Депуатр Лоран 1 0
8. Арсланаджич Дино 1 0
9. Кляйндинст Тим 1 0
10. Ботака Жордан 1 0
11. Марре Сулейман 1 0
12. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
13. Яремчук Роман 1 0
14. Овусу Элиша 1 0
15. Кастро-Монтес Алессио 1 0
16. Чакветадзе Георгий 1 0
17. Букари Осман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 8.82% (3) 17.65% (6) 17.65% (6) 17.65% (6) 17.65% (6) 20.59% (7)
 Гент 18.52% (5) 22.22% (6) 18.52% (5) 7.41% (2) 18.52% (5) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден
Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге
Гент Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент
Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Гент: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Брюгге 2:3 Гент Товарищеские матчи Гент 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:0 Гент Первый дивизион А Гент 0:1 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 3:0 Гент Первый дивизион А Брюгге 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Брюгге Первый дивизион А Гент 2:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Лига Про Гент 2:1 Брюгге Лига Про Гент 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Гент 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Кубок Гент 2:1 Брюгге Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 18 11 4 3 35 - 11 37
2. Генк Заявка 17 10 4 3 37 - 21 34
3. Шарлеруа Заявка 18 10 3 5 29 - 20 33
4. АХ Лёвен Заявка 17 8 5 4 32 - 27 29
5. Андерлехт Заявка 18 7 8 3 28 - 22 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
8. Стандард Заявка 17 6 7 4 21 - 18 25
9. Гент 0:0 Заявка 18 7 2 9 27 - 26 23
10. Кортрейк Заявка 18 6 5 7 23 - 27 23
11. Остенде Заявка 17 6 4 7 22 - 21 22
12. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
13. Серкль Брюгге Заявка 17 6 0 11 25 - 32 18
14. Зульте-Варегем Заявка 17 5 3 9 22 - 32 18
15. Васланд-Беверен Заявка 17 5 3 9 24 - 35 18
16. Сент-Трюйден Заявка 17 3 5 9 20 - 30 14
17. Мехелен Заявка 17 3 5 9 24 - 34 14
18. Мускрон-Перювельз Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 9 6 2 1 23 - 10 20
2. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
4. АХ Лёвен Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
5. Брюгге 0:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 6 17
6. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
7. Антверпен Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
10. Гент 0:0 Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
11. Кортрейк Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 9 1 2 6 14 - 20 5
18. Зульте-Варегем Заявка 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
6. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
8. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Васланд-Беверен Заявка 9 3 2 4 14 - 19 11
10. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
12. Гент 0:0 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
13. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
14. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
16. Остенде Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 9 1 2 6 11 - 21 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Гент
1.85
3.82
5.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.35 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.40 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.82 5.75
  1.85 3.01 5.64

Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.07 10.00 1.04 2.55 1.47 3.25 1.31 1.52 2.42 1.91 1.89 1.68 2.18 1.17 4.70 1.21 4.20 1.04 9.00 1.04 8.40 1.03 9.00 0.00 15.00
11.50 1.01 9.80 1.02 3.88 1.22 3.38 1.32 2.21 1.74 1.70 2.15 1.44 2.70 1.18 4.15 1.14 4.75 1.03 8.30
4.69 1.20 3.03 1.40 2.40 1.60 2.08 1.79 1.76 2.12 1.55 2.51 1.43 2.88 1.75 2.14 1.53 2.57 1.42 2.92 1.41 2.99 1.15 5.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.10 1.75 1.10 6.25 1.15 5.00 1.10 6.25
3.32 1.33 2.26 1.64 1.54 2.48 1.18 4.90 1.12 6.15
1.54 2.51 1.31 3.48 1.82 2.03 1.51 2.60 1.36 3.16 1.22 4.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.30 1.84 1.90 1.38 2.75
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Брюгге 0:0 Гент онлайн

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