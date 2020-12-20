Брюгге
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Ян Брейдель
Гент
26' Желтая карточкаМохаммади Милад
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|9
|0.5
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.28
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.17
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.17
|5.
|Ланг Ноа
|3 (1)
|0.17
|6.
|Баджи Юссуф
|3
|0.17
|7.
|Окереке Давид
|3
|0.17
|8.
|Ритс Матс
|2
|0.11
|9.
|Дели Симон
|1
|0.06
|10.
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.06
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|9 (1)
|0.5
|2.
|Букари Осман
|3
|0.17
|3.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.17
|4.
|Депуатр Лоран
|2
|0.11
|5.
|Пластун Игорь
|2
|0.11
|6.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.11
|7.
|Кумс Свен
|1
|0.06
|8.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.06
|9.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.06
|10.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.06
|11.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.06
|12.
|Самуаз Матисс
|1
|0.06
|13.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|3
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|3.
|Вормер Руд
|2
|0
|4.
|Ритс Матс
|2
|0
|5.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|6.
|Мата Клинтон
|2
|0
|7.
|Миньоле Симон
|1
|0
|8.
|Крменчик Михал
|1
|0
|9.
|Дели Симон
|1
|0
|10.
|Рикка Федерико
|1
|0
|11.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|12.
|Ланг Ноа
|1
|0
|13.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|14.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|3
|1
|2.
|Кумс Свен
|2
|0
|3.
|Безус Роман
|2
|0
|4.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|5.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|6.
|Дорш Никлас
|2
|0
|7.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|8.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|9.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|10.
|Ботака Жордан
|1
|0
|11.
|Марре Сулейман
|1
|0
|12.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|13.
|Яремчук Роман
|1
|0
|14.
|Овусу Элиша
|1
|0
|15.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|16.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|17.
|Букари Осман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|Гент
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =5 -3Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден
Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге
Гент Последние 20 матчей: +6 =1 -13Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент
Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Гент: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Брюгге 3:0 Гент Первый дивизион А Брюгге 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Брюгге Первый дивизион А Гент 2:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Лига Про Гент 2:1 Брюгге Лига Про Гент 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Гент 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Кубок Гент 2:1 Брюгге Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|35 - 11
|37
|2.
|Генк
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 21
|34
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 20
|33
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 27
|29
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|28 - 22
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|8.
|Стандард
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 18
|25
|9.
|Гент
|0:0 Заявка
|18
|7
|2
|9
|27 - 26
|23
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Остенде
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|12.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 32
|18
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 32
|18
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 35
|18
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 30
|14
|17.
|Мехелен
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|24 - 34
|14
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|5.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|7.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|10.
|Гент
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 20
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|6.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|10.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|12.
|Гент
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|13.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Остенде
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
Победитель
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