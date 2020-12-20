Брюгге
0:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Гент
26' Желтая карточкаМохаммади Милад
47' Желтая карточкаВанакен Ханс
62' Желтая карточкаДели Симон
64' Желтая карточкаДорш Никлас
0:1
68' Гол в свои воротаРикка Федерико
83' Желтая карточкаЛанг Ноа
90' Желтая карточкаКляйндинст Тим
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
26'
47'
62'
64'
68'
0:1
68'
83'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|9
|0.5
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.28
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.17
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.17
|5.
|Ланг Ноа
|3 (1)
|0.17
|6.
|Баджи Юссуф
|3
|0.17
|7.
|Окереке Давид
|3
|0.17
|8.
|Ритс Матс
|2
|0.11
|9.
|Дели Симон
|1
|0.06
|10.
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.06
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|9 (1)
|0.5
|2.
|Букари Осман
|3
|0.17
|3.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.17
|4.
|Депуатр Лоран
|2
|0.11
|5.
|Пластун Игорь
|2
|0.11
|6.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.11
|7.
|Кумс Свен
|1
|0.06
|8.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.06
|9.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.06
|10.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.06
|11.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.06
|12.
|Самуаз Матисс
|1
|0.06
|13.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|3
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|3.
|Вормер Руд
|2
|0
|4.
|Ритс Матс
|2
|0
|5.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|6.
|Дели Симон
|2
|0
|7.
|Мата Клинтон
|2
|0
|8.
|Ланг Ноа
|2
|0
|9.
|Миньоле Симон
|1
|0
|10.
|Ванакен Ханс
|1
|0
|11.
|Крменчик Михал
|1
|0
|12.
|Рикка Федерико
|1
|0
|13.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|14.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|15.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|3
|1
|2.
|Дорш Никлас
|3
|0
|3.
|Кумс Свен
|2
|0
|4.
|Безус Роман
|2
|0
|5.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|6.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|7.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|8.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|9.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|10.
|Ботака Жордан
|1
|0
|11.
|Марре Сулейман
|1
|0
|12.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|13.
|Яремчук Роман
|1
|0
|14.
|Овусу Элиша
|1
|0
|15.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|16.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|17.
|Букари Осман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|Гент
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =5 -3Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден
Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге
Гент Последние 20 матчей: +6 =1 -13Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент
Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Гент: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Брюгге 3:0 Гент Первый дивизион А Брюгге 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 0:4 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Брюгге Первый дивизион А Гент 2:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Первый дивизион А Брюгге 2:1 Гент Лига Про Гент 2:1 Брюгге Лига Про Гент 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Гент 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Лига Про Брюгге 1:0 Гент Кубок Гент 2:1 Брюгге Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 12
|36
|2.
|Генк
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 21
|34
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 20
|33
|4.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|32 - 27
|30
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|28 - 22
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|8.
|Стандард
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 18
|25
|9.
|Гент
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|28 - 26
|25
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Остенде
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|12.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 32
|18
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 32
|18
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 35
|18
|16.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|24 - 34
|15
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 30
|14
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|4.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|5.
|Брюгге
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|7.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|10.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 20
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|6.
|АХ Лёвен
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|9.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|11.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|12.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|13.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|14.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|16.
|Остенде
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
Победитель
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