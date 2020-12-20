Фрайбург
1:0
Перерыв
Стадион: Шварцвальд
Герта
1:0
7' ГолГрифо Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|6 (2)
|0.46
|2.
|Петерсен Нильс
|4
|0.31
|3.
|Шаллаи Роланд
|3
|0.23
|4.
|Линхарт Филипп
|2
|0.15
|5.
|Хёлер Лукас
|1
|0.08
|6.
|Чон У-Ён
|1
|0.08
|7.
|Шмид Жонатан
|0
|0
|8.
|Хёфлер Николас
|0
|0
|9.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|10.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|11.
|Сантамария Батист
|0
|0
|12.
|Демирович Эрмедин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.46
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.23
|3.
|Кордоба Джон
|3
|0.23
|4.
|Лукебакио Доди
|2
|0.15
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.15
|6.
|Гендузи Маттео
|1
|0.08
|7.
|Нганкам Жессик
|1
|0.08
|8.
|Дарида Владимир
|0
|0
|9.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|10.
|Леки Мэттью
|0
|0
|11.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|3
|0
|2.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|3.
|Хёлер Лукас
|2
|0
|4.
|Сантамария Батист
|2
|0
|5.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|6.
|Темпельман Лино
|2
|0
|7.
|Гульде Мануэль
|1
|0
|8.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|9.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|10.
|Грифо Винченцо
|1
|0
|11.
|Квон Чхан Хун
|1
|0
|12.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|13.
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|14.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|6
|0
|2.
|Зеефейк Дейовайзио
|1
|1
|3.
|Пекарик Петер
|2
|0
|4.
|Тусар Люка
|2
|0
|5.
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0
|7.
|Боята Дедрик
|1
|0
|8.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|9.
|Кордоба Джон
|1
|0
|10.
|Штарк Никлас
|1
|0
|11.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|12.
|Торунарига Джордан
|1
|0
|13.
|Нганкам Жессик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|Герта
|11.11% (2)
|0
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург
Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04
Герта Последние 20 матчей: +5 =4 -11Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта
Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Герта: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Герта 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Герта Бундеслига Фрайбург 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:1 Фрайбург Бундеслига Герта 0:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:2 Герта Бундеслига Герта 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Герта Бундеслига Герта 1:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:2 Герта Бундеслига Фрайбург 0:3 Герта Бундеслига Герта 0:4 Фрайбург Бундеслига Герта 1:1 Фрайбург Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|39 - 19
|30
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|24 - 22
|18
|9.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 22
|17
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|21 - 22
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 23
|15
|13.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|14.
|Герта
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 21
|13
|15.
|Кёльн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|9 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|13.
|Герта
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Герта
Исход игры
Фрайбург
36.7% (54)
Ничья
48.3% (71)
Герта
15% (22)
Тотал 2.5
Больше
40% (58)
Меньше
60% (87)
Обе команды забьют
Да
84.83% (123)
Нет
15.17% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.2% (65)
2:1 Фрайбург
25.2% (37)
1:2 Герта
8.8% (13)
1:0 Фрайбург
8.8% (13)
0:1 Герта
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
2:0 Фрайбург
2% (3)
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