  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Фрайбург
1:0
Перерыв

Стадион:
Герта
0'
1:0
7' Гол
Грифо Винченцо
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
5
Гульде
Мануэль
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
20
Боята
Дедрик
25
Торунарига
Джордан
17
Миттельштедт
Максимилиан
6
Дарида
Владимир
5
Штарк
Никлас
8
Гендузи
Маттео
11
Лукебакио
Доди
9
Пёнтек
Кшиштоф
10
Кунья
Матеус
Фрайбург
3-4-2-1
Герта
4-3-3

Ход матча

7'
Грифо Винченцо
(Шмид Жонатан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 6 (2) 0.46
2. Петерсен Нильс 4 0.31
3. Шаллаи Роланд 3 0.23
4. Линхарт Филипп 2 0.15
5. Хёлер Лукас 1 0.08
6. Чон У-Ён 1 0.08
7. Шмид Жонатан 0 0
8. Хёфлер Николас 0 0
9. Кюблер Лукас 0 0
10. Гюнтер Кристиан 0 0
11. Сантамария Батист 0 0
12. Демирович Эрмедин 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.46
2. Пёнтек Кшиштоф 3 0.23
3. Кордоба Джон 3 0.23
4. Лукебакио Доди 2 0.15
5. Пекарик Петер 2 0.15
6. Гендузи Маттео 1 0.08
7. Нганкам Жессик 1 0.08
8. Дарида Владимир 0 0
9. Миттельштедт Максимилиан 0 0
10. Леки Мэттью 0 0
11. Дилросун Джавайро 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 3 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Хёлер Лукас 2 0
4. Сантамария Батист 2 0
5. Линхарт Филипп 2 0
6. Темпельман Лино 2 0
7. Гульде Мануэль 1 0
8. Шмид Жонатан 1 0
9. Хайнц Доминик 1 0
10. Грифо Винченцо 1 0
11. Квон Чхан Хун 1 0
12. Шаллаи Роланд 1 0
13. Демирович Эрмедин 1 0
14. Шлоттербек Кевен 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 6 0
2. Зеефейк Дейовайзио 1 1
3. Пекарик Петер 2 0
4. Тусар Люка 2 0
5. Пёнтек Кшиштоф 2 0
6. Гендузи Маттео 2 0
7. Боята Дедрик 1 0
8. Платтенхардт Марвин 1 0
9. Кордоба Джон 1 0
10. Штарк Никлас 1 0
11. Миттельштедт Максимилиан 1 0
12. Торунарига Джордан 1 0
13. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2)
 Герта 11.11% (2) 0 22.22% (4) 22.22% (4) 16.67% (3) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург
Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04
Герта Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта
Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ Аякс 1:0 Герта Виктория Кёльн 0:2 Герта Боруссия М 2:1 Герта Герта 2:0 Байер Л

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Герта: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Фрайбург 2:1 Герта Бундеслига Герта 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Герта Бундеслига Герта 1:1 Фрайбург Бундеслига
Герта 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Герта Бундеслига Фрайбург 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:1 Фрайбург Бундеслига Герта 0:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:2 Герта Бундеслига Герта 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:1 Герта Бундеслига Герта 1:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:2 Герта Бундеслига Фрайбург 0:3 Герта Бундеслига Герта 0:4 Фрайбург Бундеслига Герта 1:1 Фрайбург Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. Байер Л Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 13 4 6 3 24 - 22 18
9. Фрайбург 1:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 22 17
10. Айнтрахт Фр Заявка 13 3 8 2 21 - 22 17
11. Аугсбург Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
12. Хоффенхайм Заявка 13 4 3 6 21 - 23 15
13. Вердер Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Герта 0:1 Заявка 13 3 4 6 19 - 21 13
15. Кёльн Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
16. Арминия Заявка 13 3 1 9 9 - 23 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Фрайбург 1:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
12. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
10. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
11. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Фрайбург 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
13. Герта 0:1 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Фрайбург 36.7% (54)
X 48.3% (71)
Герта 15% (22)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Герта
2.70
4.70
2.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.70 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.40 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.42 2.80
  1.35 4.58 12.31

Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.04 8.10 1.06 5.30 1.15 2.70 1.47 2.18 1.73 1.57 2.40 1.72 2.20 1.49 2.75 1.14 5.55 1.14 5.70 1.02 13.00 1.02 11.00 1.02 13.00 0.00 18.50
10.25 1.05 8.70 1.07 3.52 1.31 2.76 1.46 1.93 1.97 1.50 2.62 1.34 3.32 1.15 5.55 1.12 6.50 1.03 12.25
3.78 1.29 3.16 1.38 2.54 1.55 1.93 1.96 1.64 2.34 1.44 2.89 1.25 4.18 1.38 3.20 1.73 2.18 1.54 2.56 1.36 3.28 1.12 7.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.70 1.45 1.89 1.91 1.66 2.20 1.12 6.10 1.09 7.20
2.88 1.42 1.93 1.87 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
3.05 1.43 2.51 1.59 1.96 1.94 1.59 2.49 1.42 2.98 1.23 4.34 1.61 2.41 1.40 3.09 1.29 3.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.67 2.10 1.27 3.45
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.30 3.52 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Фрайбург 1:0 Герта онлайн

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Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Герта

Исход игры
Фрайбург
36.7% (54)
Ничья
48.3% (71)
Герта
15% (22)
Тотал 2.5
Больше
40% (58)
Меньше
60% (87)
Обе команды забьют
Да
84.83% (123)
Нет
15.17% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.2% (65)
2:1 Фрайбург
25.2% (37)
1:2 Герта
8.8% (13)
1:0 Фрайбург
8.8% (13)
0:1 Герта
4.1% (6)
2:2 Ничья
4.1% (6)
2:0 Фрайбург
2% (3)
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