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  2. Матчи
  3. Германия
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Штуттгарт
0' 14'
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
34
Понграчич
Марин
6
Отавио
Пауло
23
Гилавоги
Жошуа
31
Герардт
Янник
7
Брекало
Йосип
21
Бялек
Бартош
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
1
Кобель
Грегор
4
Кемпф
Марк-Оливер
2
Антон
Вальдемар
15
Штенцель
Паскаль
24
Соса
Борна
23
Мангаля
Орель
3
Эндо
Ватару
14
Вамангитука
Силла
10
Дидави
Даниэль
22
Гонсалес
Николас
7
Кулибали
Тангуй
Вольфсбург
4-2-3-1
Штуттгарт
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 9 (1) 0.69
2. Арнольд Максимилиан 2 0.15
3. Баку Ридле 2 0.15
4. Штеффен Ренато 1 0.08
5. Филипп Максимилиан 1 0.08
6. Брекало Йосип 1 0.08
7. Шлагер Ксавер 1 0.08
8. Брукс Джон 1 0.08
9. Бялек Бартош 1 0.08
10. Мехмеди Адмир 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Мбабу Кевин 0 0
13. Виктор Жоао II 0 0
14. Лакруа Максанс 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамангитука Силла 7 (2) 0.54
2. Калайджич Саша 5 0.38
3. Гонсалес Николас 4 (2) 0.31
4. Кастро Гонсало 2 0.15
5. Кемпф Марк-Оливер 2 0.15
6. Кулибали Тангуй 2 0.15
7. Дидави Даниэль 1 0.08
8. Мангаля Орель 1 0.08
9. Климович Матео 1 0.08
10. Фёрстер Филипп 1 0.08
11. Клемент Филипп 0 0
12. Эндо Ватару 0 0
13. Соса Борна 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 0
2. Шлагер Ксавер 4 0
3. Брукс Джон 3 0
4. Лакруа Максанс 2 0
5. Отавио Пауло 2 0
6. Гилавоги Жошуа 1 0
7. Вегхорст Ваут 1 0
8. Герардт Янник 1 0
9. Филипп Максимилиан 1 0
10. Брекало Йосип 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 5 0
2. Вамангитука Силла 4 0
3. Мавропанос Константинос 3 0
4. Гонсалес Николас 3 0
5. Штенцель Паскаль 1 1
6. Дидави Даниэль 2 0
7. Эндо Ватару 2 0
8. Кемпф Марк-Оливер 2 0
9. Мангаля Орель 2 0
10. Каразор Атакан 1 0
11. Калайджич Саша 1 0
12. Климович Матео 1 0
13. Массимо Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 15.79% (3) 42.11% (8) 10.53% (2) 5.26% (1) 0 26.32% (5)
 Штуттгарт 7.69% (2) 19.23% (5) 11.54% (3) 11.54% (3) 15.38% (4) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер
Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль
Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария
Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Штуттгарт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Штуттгарт 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Бундеслига Вольфсбург 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:0 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 3:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:4 Вольфсбург Бундеслига Штуттгарт 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Штуттгарт Бундеслига Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Вольфсбург Бундеслига Штуттгарт 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 3 1 39 - 19 30
2. Байер Л Заявка 13 8 4 1 28 - 12 28
3. РБ Лейпциг Заявка 13 8 4 1 24 - 9 28
4. Боруссия Д Заявка 13 7 1 5 26 - 18 22
5. Вольфсбург 0:0 Заявка 13 5 7 1 19 - 13 22
6. Унион Берлин Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
8. Боруссия М Заявка 13 4 6 3 24 - 22 18
9. Фрайбург Заявка 13 4 5 4 20 - 23 17
10. Айнтрахт Фр Заявка 13 3 8 2 21 - 22 17
11. Аугсбург Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
12. Хоффенхайм Заявка 13 4 3 6 21 - 23 15
13. Вердер Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Герта Заявка 13 3 4 6 20 - 24 13
15. Кёльн Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
16. Арминия Заявка 13 3 1 9 9 - 23 10
17. Майнц Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 8 - 36 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 7 6 1 0 16 - 3 19
2. Вольфсбург 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
3. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
4. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 17 - 9 12
5. Байер Л Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
6. Боруссия М Заявка 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
8. Фрайбург Заявка 7 2 3 2 13 - 12 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Аугсбург Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
11. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
12. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
18. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Бавария Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Штуттгарт 0:0 Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Боруссия Д Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Кёльн Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
8. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 3 2 12 - 14 9
10. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
11. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
13. Герта Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
14. Хоффенхайм Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
15. Вольфсбург 0:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Арминия Заявка 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Вольфсбург 75.8% (113)
X 15.4% (23)
Штуттгарт 8.7% (13)
Все прогнозы
2.22 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Штуттгарт
2.70
3.85
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.65 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.85 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.85 2.57
  2.66 3.61 2.58

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
18.00 0.00 12.50 1.01 4.80 1.15 4.20 1.23 2.48 1.57 2.18 1.73 1.89 1.88 1.77 2.12 1.59 2.39 1.31 3.65 1.25 4.00 1.10 6.60 1.08 7.70 1.01 12.00
15.25 1.02 14.00 1.02 5.15 1.17 4.15 1.24 2.54 1.58 1.96 1.86 1.61 2.35 1.33 3.38 1.25 4.05 1.11 6.90
5.37 1.18 2.96 1.43 2.42 1.60 2.16 1.75 1.91 1.97 1.70 2.23 1.57 2.49 1.43 2.95 1.21 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.61 1.61 2.44 1.23 4.10
3.64 1.28 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.71 1.29 3.08 1.40 2.44 1.59 1.85 2.03 1.59 2.44 1.40 3.06 1.21 4.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.55 2.45 1.33 3.15
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.60
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
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Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Вольфсбург
75.8% (113)
Ничья
15.4% (23)
Штуттгарт
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
80.14% (117)
Меньше
19.86% (29)
Обе команды забьют
Да
88.36% (129)
Нет
11.64% (17)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
55% (82)
1:1 Ничья
8.1% (12)
2:2 Ничья
7.4% (11)
2:0 Вольфсбург
5.4% (8)
1:0 Вольфсбург
5.4% (8)
1:2 Штуттгарт
5.4% (8)
3:1 Вольфсбург
4.7% (7)
3:2 Вольфсбург
2.7% (4)
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