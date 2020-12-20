Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Фольксваген-Арена
Штуттгарт
20
Баку
Ридле
21
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
-
29 Мармуш ОмарПолузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|9 (1)
|0.69
|2.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.15
|3.
|Баку Ридле
|2
|0.15
|4.
|Штеффен Ренато
|1
|0.08
|5.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.08
|6.
|Брекало Йосип
|1
|0.08
|7.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.08
|8.
|Брукс Джон
|1
|0.08
|9.
|Бялек Бартош
|1
|0.08
|10.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|11.
|Руссийон Жером
|0
|0
|12.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|13.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|14.
|Лакруа Максанс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамангитука Силла
|7 (2)
|0.54
|2.
|Калайджич Саша
|5
|0.38
|3.
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.31
|4.
|Кастро Гонсало
|2
|0.15
|5.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.15
|6.
|Кулибали Тангуй
|2
|0.15
|7.
|Дидави Даниэль
|1
|0.08
|8.
|Мангаля Орель
|1
|0.08
|9.
|Климович Матео
|1
|0.08
|10.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.08
|11.
|Клемент Филипп
|0
|0
|12.
|Эндо Ватару
|0
|0
|13.
|Соса Борна
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|2.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|3.
|Брукс Джон
|3
|0
|4.
|Лакруа Максанс
|2
|0
|5.
|Отавио Пауло
|2
|0
|6.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|7.
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|8.
|Герардт Янник
|1
|0
|9.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|10.
|Брекало Йосип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|5
|0
|2.
|Вамангитука Силла
|4
|0
|3.
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|4.
|Гонсалес Николас
|3
|0
|5.
|Штенцель Паскаль
|1
|1
|6.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|7.
|Эндо Ватару
|2
|0
|8.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|9.
|Мангаля Орель
|2
|0
|10.
|Каразор Атакан
|1
|0
|11.
|Калайджич Саша
|1
|0
|12.
|Климович Матео
|1
|0
|13.
|Массимо Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|15.79% (3)
|42.11% (8)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|0
|26.32% (5)
|Штуттгарт
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|34.62% (9)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер
Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль
Штуттгарт Последние 20 матчей: +11 =6 -3Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария
Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Байер Л Майнц 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Фрайбург Ганза 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 4:2 Страсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Штуттгарт 3:2 Гамбург Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 6:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Штуттгарт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Вольфсбург 3:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:4 Вольфсбург Бундеслига Штуттгарт 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Штуттгарт Бундеслига Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Вольфсбург Бундеслига Штуттгарт 3:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Штуттгарт Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|39 - 19
|30
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 9
|28
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 18
|22
|5.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|13
|5
|7
|1
|19 - 13
|22
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|24 - 22
|18
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 23
|17
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|21 - 22
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 23
|15
|13.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|15.
|Кёльн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|16.
|Арминия
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|9 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|8 - 36
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|2.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 9
|12
|5.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 12
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|12.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|8.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|15.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Штуттгарт
Исход игры
Вольфсбург
75.8% (113)
Ничья
15.4% (23)
Штуттгарт
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
80.14% (117)
Меньше
19.86% (29)
Обе команды забьют
Да
88.36% (129)
Нет
11.64% (17)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
55% (82)
1:1 Ничья
8.1% (12)
2:2 Ничья
7.4% (11)
2:0 Вольфсбург
5.4% (8)
1:0 Вольфсбург
5.4% (8)
1:2 Штуттгарт
5.4% (8)
3:1 Вольфсбург
4.7% (7)
3:2 Вольфсбург
2.7% (4)
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