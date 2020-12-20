Стандард
0:1
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
Мускрон-Перювельз
9' Желтая карточкаЖанс Лоран
0:1
30' ГолШадаш Бруну
34' Желтая карточкаХочко Дени
72' Желтая карточкаБокади Мервей
77' Желтая карточкаАмалла Селим
78' Желтая карточкаКарсела-Гонсалес Мехди
16
Бодар
Арно
27
Жанс
Лоран
19
Амалла
Селим
7
Чоп
Дуйе
16
Коффи
Херве
23
Шадаш
Бруну
14
Фараж
Имад
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Чоп ДуйеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фаи КоллинсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
-
39 Нландю ДарлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
Ход матча
9'
30'
0:1
34'
72'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|3
|0.17
|2.
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0.11
|3.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.11
|4.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.11
|5.
|Бастьен Самюэль
|2
|0.11
|6.
|Уларе Обби
|2
|0.11
|7.
|Раскин Николас
|1
|0.06
|8.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.06
|9.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.06
|10.
|Лайфис Константинос
|1
|0.06
|11.
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|12.
|Бодар Арно
|1
|0.06
|13.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.06
|14.
|Мулека Джексон
|1
|0.06
|15.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|16.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|17.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.28
|2.
|Бакич Марко
|2
|0.11
|3.
|Табеку Серж
|2
|0.11
|4.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.11
|5.
|Фараж Имад
|1
|0.06
|6.
|Шадаш Бруну
|1
|0.06
|7.
|Онана Жан
|1
|0.06
|8.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.06
|9.
|Олинга Фабрис
|0
|0
|10.
|Агузуль Саад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|4
|1
|2.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|3.
|Раскин Николас
|4
|0
|4.
|Николя Гавори
|2
|1
|5.
|Шамир Эден
|2
|1
|6.
|Уларе Обби
|3
|0
|7.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|8.
|Жанс Лоран
|2
|0
|9.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|10.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|11.
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|12.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0
|13.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|14.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|15.
|Бокади Мервей
|1
|0
|16.
|Войвода Мергим
|1
|0
|17.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|18.
|Павлович Дамьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Онана Жан
|4
|1
|2.
|Хочко Дени
|4
|1
|3.
|Бакич Марко
|5
|0
|4.
|Сиранни Алессандро
|5
|0
|5.
|Агузуль Саад
|4
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Коффи Херве
|3
|0
|8.
|Олинга Фабрис
|2
|0
|9.
|Да Кошта Нуну
|2
|0
|10.
|Мохамед Димитри
|1
|0
|11.
|Антонов Неманья
|1
|0
|12.
|Табеку Серж
|1
|0
|13.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|14.
|Шадаш Бруну
|1
|0
|15.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|16.
|Нландю Дарли
|1
|0
|17.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|4.76% (1)
|0
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|47.62% (10)
|Мускрон-Перювельз
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|46.67% (7)
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +6 =7 -7Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен
Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =5 -11Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт
Последние игры между собой
Стандард: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Стандард 4:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 1:0 Стандард Лига Про Стандард 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:0 Стандард Лига Про Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:1 Стандард Лига Про Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 5:2 Стандард Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:3 Стандард Кубок Бельгии Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:3 Стандард Премьер-лига Стандард 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|35 - 12
|36
|2.
|Генк
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 21
|34
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 20
|33
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|33 - 29
|29
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|28 - 22
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|8.
|Гент
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|28 - 26
|25
|9.
|Стандард
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 19
|25
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Остенде
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|12.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 32
|18
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 32
|18
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 35
|18
|16.
|Мехелен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 35
|17
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 28
|17
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|5.
|Брюгге
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|7.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|14
|10.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 20
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|9.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|10.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|12.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|16.
|Остенде
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 17
|8
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Мускрон-Перювельз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров