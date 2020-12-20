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Стандард
0:1
Конец матча

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
9' Желтая карточка
Жанс Лоран
0:1
30' Гол
Шадаш Бруну
34' Желтая карточка
Хочко Дени
72' Желтая карточка
Бокади Мервей
77' Желтая карточка
Амалла Селим
78' Желтая карточка
Карсела-Гонсалес Мехди
90'+6
16
Бодар
Арно
27
Жанс
Лоран
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
24
Николя
Гавори
28
Бастьен
Самюэль
19
Амалла
Селим
26
Раскин
Николас
22
Лестьенн
Максим
9
Уларе
Обби
7
Чоп
Дуйе
16
Коффи
Херве
11
Мохамед
Димитри
5
Агузуль
Саад
26
Сильвестре
Матиас
18
Киринен
Роббе
6
Хочко
Дени
8
Онана
Жан
7
Олинга
Фабрис
23
Шадаш
Бруну
14
Фараж
Имад
20
Да
Кошта
Нуну
Стандард
4-3-3
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лестьенн Максим 3 0.17
2. Баликвиша Мишель-Анже 2 0.11
3. Амалла Селим 2 (1) 0.11
4. Дюссенн Ноэ 2 0.11
5. Бастьен Самюэль 2 0.11
6. Уларе Обби 2 0.11
7. Раскин Николас 1 0.06
8. Николя Гавори 1 (1) 0.06
9. Авенатти Фелипе 1 0.06
10. Лайфис Константинос 1 0.06
11. Бокади Мервей 1 0.06
12. Бодар Арно 1 0.06
13. Баликвиша Вильям 1 0.06
14. Мулека Джексон 1 0.06
15. Фаи Коллинс 0 0
16. Чоп Дуйе 0 0
17. Карсела-Гонсалес Мехди 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 5 0.28
2. Бакич Марко 2 0.11
3. Табеку Серж 2 0.11
4. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.11
5. Фараж Имад 1 0.06
6. Шадаш Бруну 1 0.06
7. Онана Жан 1 0.06
8. Сильвестре Матиас 1 0.06
9. Олинга Фабрис 0 0
10. Агузуль Саад 0 0

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 4 1
2. Фаи Коллинс 4 0
3. Раскин Николас 4 0
4. Николя Гавори 2 1
5. Шамир Эден 2 1
6. Уларе Обби 3 0
7. Дюссенн Ноэ 2 0
8. Жанс Лоран 2 0
9. Цимирот Гойко 2 0
10. Лайфис Константинос 2 0
11. Тапсоба Абдул 2 0
12. Карсела-Гонсалес Мехди 1 0
13. Лестьенн Максим 1 0
14. Авенатти Фелипе 1 0
15. Бокади Мервей 1 0
16. Войвода Мергим 1 0
17. Ванхесден Зиньо 1 0
18. Павлович Дамьян 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Онана Жан 4 1
2. Хочко Дени 4 1
3. Бакич Марко 5 0
4. Сиранни Алессандро 5 0
5. Агузуль Саад 4 0
6. Бока Эрик 2 1
7. Коффи Херве 3 0
8. Олинга Фабрис 2 0
9. Да Кошта Нуну 2 0
10. Мохамед Димитри 1 0
11. Антонов Неманья 1 0
12. Табеку Серж 1 0
13. Бадибанга Бени 1 0
14. Шадаш Бруну 1 0
15. Брим Шарль-Андреас 1 0
16. Нландю Дарли 1 0
17. Капемба Освальдо Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 4.76% (1) 0 23.81% (5) 9.52% (2) 14.29% (3) 47.62% (10)
 Мускрон-Перювельз 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 46.67% (7)

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен
Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт

Последние игры между собой

Стандард: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Первый дивизион А Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Стандард 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард Первый дивизион А
Стандард 4:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 1:0 Стандард Лига Про Стандард 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:0 Стандард Лига Про Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:1 Стандард Лига Про Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 5:2 Стандард Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:3 Стандард Кубок Бельгии Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:3 Стандард Премьер-лига Стандард 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 18 11 3 4 35 - 12 36
2. Генк Заявка 17 10 4 3 37 - 21 34
3. Шарлеруа Заявка 18 10 3 5 29 - 20 33
4. АХ Лёвен Заявка 18 8 5 5 33 - 29 29
5. Андерлехт Заявка 18 7 8 3 28 - 22 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
8. Гент Заявка 18 8 1 9 28 - 26 25
9. Стандард Заявка 18 6 7 5 21 - 19 25
10. Кортрейк Заявка 18 6 5 7 23 - 27 23
11. Остенде Заявка 17 6 4 7 22 - 21 22
12. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
13. Серкль Брюгге Заявка 17 6 0 11 25 - 32 18
14. Зульте-Варегем Заявка 17 5 3 9 22 - 32 18
15. Васланд-Беверен Заявка 17 5 3 9 24 - 35 18
16. Мехелен Заявка 18 4 5 9 26 - 35 17
17. Мускрон-Перювельз Заявка 18 4 5 9 15 - 28 17
18. Сент-Трюйден Заявка 17 3 5 9 20 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк Заявка 9 6 2 1 23 - 10 20
2. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
4. АХ Лёвен Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
5. Брюгге Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
6. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
7. Антверпен Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Стандард Заявка 9 3 5 1 11 - 9 14
10. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
11. Кортрейк Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 9 1 2 6 14 - 20 5
18. Зульте-Варегем Заявка 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. Гент Заявка 9 4 0 5 12 - 13 12
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
8. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
9. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
10. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
11. Васланд-Беверен Заявка 9 3 2 4 14 - 19 11
12. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
13. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
14. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
15. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
16. Остенде Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 2 5 6 - 17 8
18. Сент-Трюйден Заявка 9 1 2 6 11 - 21 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Хочко Дени получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Шадаш Бруну бьет в цель!
  • 13'
    Уларе Обби уходит с поля. Авенатти Фелипе выходит вместо него
  • Желтая карточка
    9'
    Жанс Лоран получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 31.00 4.30 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.20 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.55 6.70
  6.58 3.11 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Мускрон-Перювельз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.05 9.20 1.04 1.44 2.65 3.00 1.37 1.03 10.00 1.88 2.02 1.58 2.39 1.31 3.25 1.17 4.70 1.05 8.50 1.04 9.50 1.03 9.90 0.00 17.00
11.25 1.01 9.50 1.02 3.88 1.24 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
3.69 1.29 1.20 4.61 2.20 1.70 1.70 2.20 1.44 2.84 1.32 3.46 1.54 2.54 1.32 3.48 1.25 4.04 1.41 2.97 1.16 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 2.11 1.73 1.17 4.70 1.17 4.70 1.02 11.00
3.32 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
1.88 1.96 1.55 2.49 1.22 4.23 1.16 5.27 1.36 3.15 1.23 4.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.38 1.81 2.02 1.31 3.25
4.20 1.23 2.91 1.41 1.81 2.00 1.33 3.32 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Где смотреть матч Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз онлайн

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