ПАОК
2:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Тумба
Панатинаикос
6' Желтая карточкаКанталапьерда Аитор
1:0
11' ГолСвидерски Кароль
1:1
16' ГолКанталапьерда Аитор
45' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
56' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
58' Желтая карточкаВиейринья
61' Желтая карточкаСвидерски Кароль
61' Желтая карточкаМакеда Федерико
2:1
65' ГолИнгасон Сверрир
20
Виейринья
33
Дуглас
Гомес
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
Ход матча
11'
16'
45'
56'
58'
61'
61'
65'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|6
|0.5
|2.
|Цолис Христос
|3
|0.25
|3.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.17
|4.
|Живкович Андрия
|2 (1)
|0.17
|5.
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.08
|6.
|Виейринья
|1
|0.08
|7.
|Мург Томас
|1
|0.08
|8.
|Нинуа Ника
|1
|0.08
|9.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.08
|10.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.08
|11.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|12.
|Креспо Хосе
|0
|0
|13.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|14.
|Ваге Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|4
|0.31
|2.
|Карлитос Карлос
|4
|0.31
|3.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.15
|4.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.08
|5.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.08
|6.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.08
|7.
|Санчес Факундо
|0
|0
|8.
|Маурисио Жозе
|0
|0
|9.
|Загаритис Василиос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|3
|1
|2.
|Ингасон Сверрир
|4
|0
|3.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|4.
|Живкович Андрия
|3
|0
|5.
|Михаилидис Яннис
|3
|0
|6.
|Шваб Штефан
|2
|0
|7.
|Мург Томас
|2
|0
|8.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|9.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|10.
|Ваге Мусса
|2
|0
|11.
|Виейринья
|1
|0
|12.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|13.
|Дуглас Гомес
|1
|0
|14.
|Нинуа Ника
|1
|0
|15.
|Цолис Христос
|1
|0
|16.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Македа Федерико
|5
|0
|3.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|4.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|5.
|Загаритис Василиос
|3
|0
|6.
|Молло Йоан
|1
|1
|7.
|Шенквельд Барт
|2
|0
|8.
|Диудис Сократис
|2
|0
|9.
|Хуанкар
|2
|0
|10.
|Велес Фран
|2
|0
|11.
|Пуггурас Ахиллеас
|2
|0
|12.
|Карлитос Карлос
|2
|0
|13.
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|1
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|16.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|0
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|44.44% (8)
|Панатинаикос
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|33.33% (4)
|0
|8.33% (1)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +9 =6 -5Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК
Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =4 -7Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос
Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Панатинаикос: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
ПАОК 2:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|4.
|АЕК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 11
|23
|5.
|Панатинаикос
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 17
|15
|8.
|ОФИ
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 16
|8
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|ПАОК
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|9.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|4.
|ПАОК
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|ОФИ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|6.
|Волос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|Панатинаикос
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|11.
|Астерас
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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