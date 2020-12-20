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  2. Матчи
  3. Греция
ПАОК
2:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Панатинаикос
0'
6' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
1:0
11' Гол
Свидерски Кароль
1:1
16' Гол
Канталапьерда Аитор
45' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
56' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
58' Желтая карточка
Виейринья
61' Желтая карточка
Свидерски Кароль
61' Желтая карточка
Македа Федерико
2:1
65' Гол
Ингасон Сверрир
71'
31
Пасхалакис
Александрос
20
Виейринья
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
23
Яннулис
Димитрис
33
Дуглас
Гомес
7
Эль-Каддури
Омар
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Цолис
Христос
9
Свидерски
Кароль
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
4
Велес
Фран
88
Маурисио
Жозе
11
Хадзийованнис
Анастасиос
19
Вильяфаньес
Лукас
22
Канталапьерда
Аитор
9
Македа
Федерико
ПАОК
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Канталапьерда Аитор
11'
Свидерски Кароль
(Яннулис Димитрис)
1:0
16'
1:1
Канталапьерда Аитор
(Македа Федерико)
45'
Михаилидис Яннис
 
56'
Яннулис Димитрис
 
58'
Виейринья
 
61'
Свидерски Кароль
 
61'
 
Македа Федерико
65'
Ингасон Сверрир
(Свидерски Кароль)
2:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 6 0.5
2. Цолис Христос 3 0.25
3. Эль-Каддури Омар 2 0.17
4. Живкович Андрия 2 (1) 0.17
5. Шваб Штефан 1 (1) 0.08
6. Виейринья 1 0.08
7. Мург Томас 1 0.08
8. Нинуа Ника 1 0.08
9. Дуглас Гомес 1 (1) 0.08
10. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.08
11. Яннулис Димитрис 0 0
12. Креспо Хосе 0 0
13. Бисесвар Диего 0 0
14. Ваге Мусса 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 4 0.31
2. Карлитос Карлос 4 0.31
3. Канталапьерда Аитор 2 0.15
4. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.08
5. Курбелис Димитрис 1 0.08
6. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.08
7. Санчес Факундо 0 0
8. Маурисио Жозе 0 0
9. Загаритис Василиос 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 3 1
2. Ингасон Сверрир 4 0
3. Яннулис Димитрис 4 0
4. Живкович Андрия 3 0
5. Михаилидис Яннис 3 0
6. Шваб Штефан 2 0
7. Мург Томас 2 0
8. Эсити Андерсон 2 0
9. Свидерски Кароль 2 0
10. Ваге Мусса 2 0
11. Виейринья 1 0
12. Пелкас Димитрис 1 0
13. Дуглас Гомес 1 0
14. Нинуа Ника 1 0
15. Цолис Христос 1 0
16. Циггарас Теохарис 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Македа Федерико 5 0
3. Вильяфаньес Лукас 4 0
4. Курбелис Димитрис 4 0
5. Загаритис Василиос 3 0
6. Молло Йоан 1 1
7. Шенквельд Барт 2 0
8. Диудис Сократис 2 0
9. Хуанкар 2 0
10. Велес Фран 2 0
11. Пуггурас Ахиллеас 2 0
12. Карлитос Карлос 2 0
13. Александропулос Сотириос 2 0
14. Бузукис Яннис 1 0
15. Канталапьерда Аитор 1 0
16. Серпезис Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 16.67% (3) 11.11% (2) 0 11.11% (2) 16.67% (3) 44.44% (8)
 Панатинаикос 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 33.33% (4) 0 8.33% (1)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК
Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса
Панатинаикос Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос
Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Панатинаикос: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Панатинаикос 0:1 ПАОК Товарищеские матчи ПАОК 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 ПАОК Суперлига Панатинаикос 0:1 ПАОК Кубок
ПАОК 2:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
2. Арис Салоники Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
3. ПАОК 1:1 Заявка 12 7 4 1 19 - 7 25
4. АЕК Заявка 11 7 2 2 21 - 11 23
5. Панатинаикос 1:1 Заявка 13 5 4 4 14 - 11 19
6. Астерас Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
7. Волос Заявка 12 3 6 3 14 - 17 15
8. ОФИ Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
9. Атромитос Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
10. ПАС Янина Заявка 12 3 3 6 13 - 15 12
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 3 6 14 - 18 12
12. Панетоликос Заявка 13 1 5 7 6 - 16 8
13. Лариса Заявка 12 1 3 8 8 - 23 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 7 0 0 21 - 2 21
2. ПАОК 1:1 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос 1:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
9. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
10. ПАС Янина Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
11. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
12. Панетоликос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. АЕК Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
4. ПАОК 1:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. ОФИ Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
6. Волос Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
7. Панатинаикос 1:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
8. Аполлон Смирнис Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Атромитос Заявка 6 1 3 2 4 - 9 6
11. Астерас Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Канталапьерда Аитор бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Канталапьерда Аитор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Панатинаикос
2.30
3.46
7.54
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 2.05 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 1.92 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.46 5.10
  1.78 2.70 7.54

Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.09 5.40 1.13 2.42 1.51 2.18 1.68 1.91 1.89 1.66 2.23 2.25 1.60 1.22 4.00 1.22 4.00 1.04 9.00 1.11 5.80 1.01 18.00 1.09 6.50 0.00 25.00
6.55 1.07 5.35 1.13 2.46 1.52 1.87 1.93 1.53 2.67 1.22 4.30 1.15 5.15 1.03 9.60 1.02 10.25
6.75 1.11 3.26 1.33 2.53 1.52 2.19 1.68 1.86 1.97 1.61 2.32 3.45 1.30 2.85 1.42 2.25 1.65 1.74 2.11 1.51 2.56 1.33 3.25 1.16 5.02 1.32 3.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.35 1.55 1.61 2.33 1.25 3.75 1.05 8.10 1.05 8.50 1.08 7.00
2.45 1.55 1.58 2.38 1.28 3.68
2.34 1.59 1.92 1.89 1.46 2.66 1.30 3.41 1.21 4.15 1.48 2.60 1.26 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.95 1.82 1.40 2.70 1.13 5.40
3.00 1.39 1.95 1.85 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.59
Букмекер Да Нет
6.00 1.10
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
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