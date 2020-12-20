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Этникос Ахна
0:0
Первый тайм: 40'
Докса Катокопия
0' 40'

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долежал Ян 2 0.13
2. Элиа Мариос 2 (1) 0.13
3. Elysee Goba Zakpa 2 (1) 0.13
4. Худобяк Игорь Ярославович 2 (2) 0.13
5. Miguelito 1 0.07
6. Сантуш Гонсалу 1 0.07
Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садик Берат 7 (3) 0.47
2. Кикаш 2 0.13
3. Энглезу Никос 1 0.07
4. Меска 1 0.07
5. Carlitos IX 1 0.07
6. Мучтарис Стефанос 1 0.07

Карточки

Этникос Ахна
# Игрок      
1. Худобяк Игорь Ярославович 4 0
2. Савич Милан 4 0
3. Христофи Христофорос 3 0
4. Дейвисон Денилсон 3 0
5. Элиа Мариос 2 0
6. Сантуш Гонсалу 2 0
7. Проич Йосип 2 0
8. Долежал Ян 2 0
9. Ibra Koneh 2 0
10. Богатинов Мартин 1 0
11. Киприану Димитрис 1 0
12. Antonis Koumis 1 0
13. Папагеоргиу Гиоргос 1 0
14. Marios Peratikos 1 0
15. Giorgos Koushiappas 1 0
16. Elia Konstantinos 1 0
Докса Катокопия
# Игрок      
1. Трайчевски Душко 5 1
2. Меска 4 0
3. Энглезу Никос 2 1
4. Садик Берат 3 0
5. Мучтарис Стефанос 3 0
6. Луис Карлос II 1 1
7. Kevin Oliveira 2 0
8. Экономидис Гиоргос 2 0
9. Benjamin Asamoah 0 1
10. Пантич Александар 1 0
11. Больевич Владимир 1 0
12. Минтиккис Константинос 1 0
13. Carlitos IX 1 0
14. Gilson III 1 0
15. Hugo Firmino 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Этникос Ахна 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2)
 Докса Катокопия 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Этникос Ахна Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Алки Ороклинис 1:2 Этникос Ахна Эносис 0:0 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака
Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Докса Катокопия 0:1 Аполлон Докса Катокопия 2:1 Анортосис Пафос 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия
Докса Катокопия 0:0 Эрмис Арадиппу Омония 0:0 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

Этникос Ахна: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Докса Катокопия: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион
Докса Катокопия 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:3 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:5 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 3:2 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 14 10 2 2 32 - 10 32
2. Анортосис 15 9 3 3 24 - 13 30
3. АЕЛ Лимаcсол 14 9 1 4 25 - 15 28
4. АЕК Ларнака 14 8 2 4 22 - 9 26
5. Омония 14 7 5 2 22 - 10 26
6. Олимпиакос Никосия 13 7 1 5 15 - 16 22
7. Пафос 15 5 5 5 15 - 12 20
8. Докса Катокопия 0:0 15 4 6 5 13 - 16 18
9. АПОЭЛ 13 4 4 5 11 - 13 16
10. Эрмис Арадиппу 15 3 6 6 9 - 21 15
11. Неа Саламина 15 3 3 9 10 - 22 12
12. Кармиотисса 14 2 5 7 15 - 26 11
13. Этникос Ахна 0:0 15 1 6 8 10 - 24 9
14. Эносис 14 1 5 8 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 8 6 1 1 15 - 7 19
2. АЕЛ Лимаcсол 6 6 0 0 17 - 4 18
3. АЕК Ларнака 7 5 1 1 13 - 3 16
4. Омония 7 4 3 0 8 - 2 15
5. Пафос 7 4 2 1 11 - 5 14
6. Аполлон 7 4 1 2 13 - 6 13
7. Докса Катокопия 0:0 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Олимпиакос Никосия 7 3 1 3 8 - 8 10
9. АПОЭЛ 7 2 2 3 6 - 8 8
10. Неа Саламина 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Кармиотисса 7 1 3 3 5 - 10 6
12. Эносис 7 1 3 3 4 - 10 6
13. Этникос Ахна 0:0 8 1 2 5 4 - 11 5
14. Эрмис Арадиппу 7 0 4 3 3 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 6 1 0 19 - 4 19
2. Олимпиакос Никосия 6 4 0 2 7 - 8 12
3. Омония 7 3 2 2 14 - 8 11
4. Анортосис 7 3 2 2 9 - 6 11
5. Эрмис Арадиппу 8 3 2 3 6 - 9 11
6. АЕК Ларнака 7 3 1 3 9 - 6 10
7. АЕЛ Лимаcсол 8 3 1 4 8 - 11 10
8. АПОЭЛ 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Докса Катокопия 0:0 8 1 4 3 3 - 8 7
10. Пафос 8 1 3 4 4 - 7 6
11. Кармиотисса 7 1 2 4 10 - 16 5
12. Неа Саламина 7 1 1 5 2 - 9 4
13. Этникос Ахна 0:0 7 0 4 3 6 - 13 4
14. Эносис 7 0 2 5 5 - 15 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Докса Катокопия
2.50
3.18
3.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 2.70 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 2.50 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.18 2.88

Самый высокий коэффициент на матч «Этникос Ахна» – «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Этникос Ахна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Этникос Ахна» – «Докса Катокопия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.18 6.60 1.09 1.87 1.87 2.25 1.64 1.88 1.92 1.25 3.75 1.69 2.17 1.32 3.20 1.07 7.50 1.08 6.90 1.06 7.70 1.01 14.00 1.01 12.00 0.00 21.00
6.25 1.08 2.76 1.39 2.13 1.67 1.66 2.28 1.30 3.32 1.20 4.05 1.05 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.31 3.25 1.71 2.14 1.12 5.55 1.08 7.00
2.60 1.46 1.70 2.08 1.33 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.33 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20
3.26 1.31 2.19 1.63 1.52 2.43 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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