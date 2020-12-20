Этникос Ахна
0:0
Первый тайм: 40'
Докса Катокопия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долежал Ян
|2
|0.13
|2.
|Элиа Мариос
|2 (1)
|0.13
|3.
|Elysee Goba Zakpa
|2 (1)
|0.13
|4.
|Худобяк Игорь Ярославович
|2 (2)
|0.13
|5.
|Miguelito
|1
|0.07
|6.
|Сантуш Гонсалу
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Садик Берат
|7 (3)
|0.47
|2.
|Кикаш
|2
|0.13
|3.
|Энглезу Никос
|1
|0.07
|4.
|Меска
|1
|0.07
|5.
|Carlitos IX
|1
|0.07
|6.
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Худобяк Игорь Ярославович
|4
|0
|2.
|Савич Милан
|4
|0
|3.
|Христофи Христофорос
|3
|0
|4.
|Дейвисон Денилсон
|3
|0
|5.
|Элиа Мариос
|2
|0
|6.
|Сантуш Гонсалу
|2
|0
|7.
|Проич Йосип
|2
|0
|8.
|Долежал Ян
|2
|0
|9.
|Ibra Koneh
|2
|0
|10.
|Богатинов Мартин
|1
|0
|11.
|Киприану Димитрис
|1
|0
|12.
|Antonis Koumis
|1
|0
|13.
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|14.
|Marios Peratikos
|1
|0
|15.
|Giorgos Koushiappas
|1
|0
|16.
|Elia Konstantinos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трайчевски Душко
|5
|1
|2.
|Меска
|4
|0
|3.
|Энглезу Никос
|2
|1
|4.
|Садик Берат
|3
|0
|5.
|Мучтарис Стефанос
|3
|0
|6.
|Луис Карлос II
|1
|1
|7.
|Kevin Oliveira
|2
|0
|8.
|Экономидис Гиоргос
|2
|0
|9.
|Benjamin Asamoah
|0
|1
|10.
|Пантич Александар
|1
|0
|11.
|Больевич Владимир
|1
|0
|12.
|Минтиккис Константинос
|1
|0
|13.
|Carlitos IX
|1
|0
|14.
|Gilson III
|1
|0
|15.
|Hugo Firmino
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Этникос Ахна
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|Докса Катокопия
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +3 =6 -11Алки Ороклинис 1:2 Этникос Ахна Эносис 0:0 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака
Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия Арис Лимассол 1:4 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:2 Омония Аполлон 2:1 Этникос Ахна Пафос 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Докса Катокопия 0:1 Аполлон Докса Катокопия 2:1 Анортосис Пафос 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия
Докса Катокопия 0:0 Эрмис Арадиппу Омония 0:0 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Докса Катокопия: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Докса Катокопия 4:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:3 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:5 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 3:2 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|14
|10
|2
|2
|32 - 10
|32
|2.
|Анортосис
|15
|9
|3
|3
|24 - 13
|30
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|14
|9
|1
|4
|25 - 15
|28
|4.
|АЕК Ларнака
|14
|8
|2
|4
|22 - 9
|26
|5.
|Омония
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|6.
|Олимпиакос Никосия
|13
|7
|1
|5
|15 - 16
|22
|7.
|Пафос
|15
|5
|5
|5
|15 - 12
|20
|8.
|Докса Катокопия
|0:0
|15
|4
|6
|5
|13 - 16
|18
|9.
|АПОЭЛ
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|10.
|Эрмис Арадиппу
|15
|3
|6
|6
|9 - 21
|15
|11.
|Неа Саламина
|15
|3
|3
|9
|10 - 22
|12
|12.
|Кармиотисса
|14
|2
|5
|7
|15 - 26
|11
|13.
|Этникос Ахна
|0:0
|15
|1
|6
|8
|10 - 24
|9
|14.
|Эносис
|14
|1
|5
|8
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|8
|6
|1
|1
|15 - 7
|19
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|6
|0
|0
|17 - 4
|18
|3.
|АЕК Ларнака
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|Омония
|7
|4
|3
|0
|8 - 2
|15
|5.
|Пафос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|6.
|Аполлон
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|7.
|Докса Катокопия
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|9.
|АПОЭЛ
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|10.
|Неа Саламина
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Кармиотисса
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|12.
|Эносис
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|13.
|Этникос Ахна
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|14.
|Эрмис Арадиппу
|7
|0
|4
|3
|3 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Олимпиакос Никосия
|6
|4
|0
|2
|7 - 8
|12
|3.
|Омония
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|4.
|Анортосис
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|5.
|Эрмис Арадиппу
|8
|3
|2
|3
|6 - 9
|11
|6.
|АЕК Ларнака
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|8.
|АПОЭЛ
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Докса Катокопия
|0:0
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|10.
|Пафос
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|11.
|Кармиотисса
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|12.
|Неа Саламина
|7
|1
|1
|5
|2 - 9
|4
|13.
|Этникос Ахна
|0:0
|7
|0
|4
|3
|6 - 13
|4
|14.
|Эносис
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Победитель
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