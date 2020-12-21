ПАС Янина
2:2
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
Астерас
1:0
23' ГолПамлидис Георгиос
1:1
34' ГолМунафо Хуан
46' Желтая карточкаВальенте Хосе
54' Красная карточкаСионтис Стефанос
57' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
1:2
84' ГолФернандес Луис
85' Желтая карточкаАльварес Федерико
2:2
86' ГолКрижман Санди
90' Желтая карточкаХутесиотис Лефтерис
21
Кастро
Фабри
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
23'
34'
1:1
46'
54'
84'
86'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.38
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.31
|3.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.08
|4.
|Крижман Санди
|1
|0.08
|5.
|Каргас Яннис
|1
|0.08
|6.
|Лео Жан-Батист
|1
|0.08
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.08
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.08
|9.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|10.
|Домингес Хуан
|0
|0
|11.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|12.
|Карталис Александрос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|8 (4)
|0.62
|2.
|Риера Адриан
|2
|0.15
|3.
|Фернандес Луис
|2
|0.15
|4.
|Мунафо Хуан
|1
|0.08
|5.
|Рехис Франсеск
|1
|0.08
|6.
|Альварес Федерико
|0
|0
|7.
|Тилика Лео
|0
|0
|8.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|9.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карталис Александрос
|6
|0
|2.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|3.
|Каргас Яннис
|4
|0
|4.
|Салиакас Манолис
|4
|0
|5.
|Эррамуспе Родриго
|2
|1
|6.
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|7.
|Хутесиотис Лефтерис
|3
|0
|8.
|Пантелакис Эпаминондас
|3
|0
|9.
|Лолис Александрос
|1
|1
|10.
|Крижман Санди
|2
|0
|11.
|Кастро Фабри
|2
|0
|12.
|Наумец Владислав
|2
|0
|13.
|Ойкономопулос Антониос
|2
|0
|14.
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|15.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|5
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|4
|0
|3.
|Христос Тасулис
|4
|0
|4.
|Альварес Федерико
|3
|0
|5.
|Тилика Лео
|3
|0
|6.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|7.
|Суарес Дани
|2
|0
|8.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|9.
|Котсирас Яннис
|2
|0
|10.
|Вальенте Хосе
|2
|0
|11.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|12.
|Фернандес Луис
|1
|0
|13.
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|14.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|15.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|16.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|17.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Астерас
|0
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|0
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =3 -8Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина
ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина
Астерас Последние 20 матчей: +9 =7 -4Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК
Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Астерас: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Астерас 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 Астерас Суперлига ПАС Янина 0:2 Астерас Суперлига Астерас 3:3 ПАС Янина Суперлига Астерас 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 Астерас Суперлига ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 2:0 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|4.
|АЕК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 13
|24
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 12
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|8.
|ОФИ
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 17
|13
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 16
|8
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|4.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|6.
|ОФИ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|11.
|Астерас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0