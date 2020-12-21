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ПАС Янина
2:2
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
1:0
23' Гол
Памлидис Георгиос
1:1
34' Гол
Мунафо Хуан
46' Желтая карточка
Вальенте Хосе
54' Красная карточка
Сионтис Стефанос
57' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
1:2
84' Гол
Фернандес Луис
85' Желтая карточка
Альварес Федерико
2:2
86' Гол
Крижман Санди
90' Желтая карточка
Хутесиотис Лефтерис
90'+5
33
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ойкономопулос
Антониос
6
Каргас
Яннис
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
9
Элефтериадис
Христос
21
Кастро
Фабри
10
Домингес
Хуан
17
Наумец
Владислав
14
Памлидис
Георгиос
12
Крижман
Санди
1
Пападопулос
Никос
27
Котсирас
Яннис
15
Суарес
Дани
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
12
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
ПАС Янина
4-4-2
Астерас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.38
2. Элефтериадис Христос 4 0.31
3. Эррамуспе Родриго 1 0.08
4. Крижман Санди 1 0.08
5. Каргас Яннис 1 0.08
6. Лео Жан-Батист 1 0.08
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.08
8. Наумец Владислав 1 0.08
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Сионтис Стефанос 0 0
12. Карталис Александрос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 8 (4) 0.62
2. Риера Адриан 2 0.15
3. Фернандес Луис 2 0.15
4. Мунафо Хуан 1 0.08
5. Рехис Франсеск 1 0.08
6. Альварес Федерико 0 0
7. Тилика Лео 0 0
8. Котсирас Яннис 0 0
9. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Карталис Александрос 6 0
2. Сионтис Стефанос 3 1
3. Каргас Яннис 4 0
4. Салиакас Манолис 4 0
5. Эррамуспе Родриго 2 1
6. Пеерсман Марвин 3 0
7. Хутесиотис Лефтерис 3 0
8. Пантелакис Эпаминондас 3 0
9. Лолис Александрос 1 1
10. Крижман Санди 2 0
11. Кастро Фабри 2 0
12. Наумец Владислав 2 0
13. Ойкономопулос Антониос 2 0
14. Элефтериадис Христос 1 0
15. Лео Жан-Батист 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 5 0
2. Мунафо Хуан 4 0
3. Христос Тасулис 4 0
4. Альварес Федерико 3 0
5. Тилика Лео 3 0
6. Иглесиас Матиас 3 0
7. Суарес Дани 2 0
8. Фернандес Борха II 2 0
9. Котсирас Яннис 2 0
10. Вальенте Хосе 2 0
11. Костаньо Хосе 2 0
12. Фернандес Луис 1 0
13. Гарсия Рубен II 1 0
14. Паскуаль Андрес 1 0
15. Рехис Франсеск 1 0
16. Пасалидис Триантафиллос 1 0
17. Антцулас Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 0 13.33% (2) 13.33% (2)
 Астерас 0 14.29% (2) 35.71% (5) 0 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина
ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина
Астерас Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК
Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Астерас: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
ПАС Янина 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАС Янина Суперлига
Астерас 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 Астерас Суперлига ПАС Янина 0:2 Астерас Суперлига Астерас 3:3 ПАС Янина Суперлига Астерас 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 Астерас Суперлига ПАС Янина 1:2 Астерас Суперлига Астерас 2:0 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
2. Арис Салоники Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
3. ПАОК Заявка 12 8 3 1 20 - 7 27
4. АЕК Заявка 12 7 3 2 23 - 13 24
5. Панатинаикос Заявка 13 5 3 5 14 - 12 18
6. Астерас Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
7. Волос Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
8. ОФИ Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
9. Атромитос Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
10. ПАС Янина Заявка 13 3 4 6 15 - 17 13
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 3 6 14 - 18 12
12. Панетоликос Заявка 13 1 5 7 6 - 16 8
13. Лариса Заявка 12 1 3 8 8 - 23 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 7 0 0 21 - 2 21
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 7 3 3 1 14 - 8 12
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. ПАС Янина Заявка 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
10. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
11. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
12. Панетоликос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. АЕК Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
4. ПАОК Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
6. ОФИ Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
7. Панатинаикос Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Аполлон Смирнис Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Атромитос Заявка 6 1 3 2 4 - 9 6
11. Астерас Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.00 1.40 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 1.33 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 2.73 3.72
  12.31 1.21 5.75

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.18 5.00 1.15 1.92 1.82 2.14 1.71 1.82 1.98 1.69 2.17 1.40 2.80 1.19 4.30 1.03 10.00 1.03 9.70 1.08 7.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 25.00
5.60 1.10 4.55 1.17 2.39 1.55 1.79 2.02 1.49 2.80 1.20 4.55 1.14 5.30 1.02 10.00 1.01 10.50
6.48 1.12 3.76 1.26 3.14 1.35 2.26 1.64 1.89 1.93 1.64 2.26 1.39 2.97 1.30 3.46 2.14 1.70 1.77 2.05 1.38 2.94 1.26 3.69 1.19 4.41 1.27 3.71 1.23 3.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.67 2.12 1.50 2.60 1.09 6.50 1.04 9.00 1.13 5.40
2.26 1.64 1.51 2.56 1.27 3.76
1.56 2.40 1.32 3.26 1.34 3.17 1.23 3.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.96 1.79 1.42 2.70 1.13 5.40
2.91 1.41 1.91 1.89 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Где смотреть матч ПАС Янина 2:2 Астерас онлайн

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