АЕК
2:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Волос
1:0
3' ГолТанкович Муамер
1:1
16' ГолФеррари Франко
17' Желтая карточкаМанталос Петрос
1:2
34' ГолВарда Амр
45' Желтая карточкаОливейра Нелсон
52' Желтая карточкаПаулинью Паулу
52' Желтая карточкаБартоло Хулиан
2:2
70' ГолАнсарифард Карим
74' Вторая желтая карточкаПаулинью Паулу
85' Красная карточкаКоломбо Родриго
88' Красная карточкаШахов Евгений
90' Желтая карточкаБаррьентос Жан
90' Желтая карточкаСанчес Сальвадор
40
Митай
Марио
23
Ринстра
Дан
19
Переа
Хуан
11
Варда
Амр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Митай МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанПолузащитник
-
11 Варда АмрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Киакос ЯннисНападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
3'
1:0
16'
1:1
17'
34'
1:2
45'
52'
52'
70'
74'
85'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 1
-
4 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|7 (1)
|0.58
|2.
|Оливейра Нелсон
|2
|0.17
|3.
|Симоэш Андре
|2
|0.17
|4.
|Гарсия Леви
|2
|0.17
|5.
|Ливайя Марко
|2
|0.17
|6.
|Манталос Петрос
|1
|0.08
|7.
|Танкович Муамер
|1
|0.08
|8.
|Шахов Евгений
|1
|0.08
|9.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.08
|10.
|Крстичич Ненад
|1
|0.08
|11.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.08
|12.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.08
|13.
|Галанопулос Костас
|1
|0.08
|14.
|Митай Марио
|0
|0
|15.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|16.
|Албанис Христос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|5
|0.38
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.23
|3.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.15
|4.
|Варда Амр
|2
|0.15
|5.
|Коломбо Родриго
|1
|0.08
|6.
|Феррари Франко
|1
|0.08
|7.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.08
|8.
|Переа Хуан
|1
|0.08
|9.
|Мартинес Николас II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|8
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|3.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|4.
|Ливайя Марко
|3
|0
|5.
|Шахов Евгений
|1
|1
|6.
|Манталос Петрос
|1
|1
|7.
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|8.
|Симоэш Андре
|2
|0
|9.
|Танкович Муамер
|2
|0
|10.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|11.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|12.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|13.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|14.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|15.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|16.
|Хнид Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|6
|0
|2.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|3.
|Санчес Сальвадор
|4
|1
|4.
|Феррари Франко
|2
|1
|5.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|6.
|Текио Серхио
|3
|0
|7.
|Переа Хуан
|3
|0
|8.
|Ринстра Дан
|1
|1
|9.
|Митоглу Герасимос
|1
|1
|10.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|11.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|12.
|Бартоло Хулиан
|2
|0
|13.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|14.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|15.
|Дентакис Антонис
|1
|0
|16.
|Варда Амр
|1
|0
|17.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|Волос
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|56.25% (9)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +10 =2 -8АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос
Волос Последние 20 матчей: +3 =7 -10Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос
Последние игры между собой
АЕК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 5
|32
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 7
|29
|3.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|20 - 7
|27
|4.
|АЕК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 13
|24
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 12
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|7.
|Волос
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 19
|16
|8.
|ОФИ
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 17
|13
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 16
|8
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 2
|21
|2.
|ПАОК
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|ОФИ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|АЕК
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|4.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Волос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 12
|10
|6.
|ОФИ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|Панатинаикос
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|11.
|Астерас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лариса
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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