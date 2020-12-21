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АЕК
2:2
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
1:0
3' Гол
Танкович Муамер
1:1
16' Гол
Феррари Франко
17' Желтая карточка
Манталос Петрос
1:2
34' Гол
Варда Амр
45' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
52' Желтая карточка
Паулинью Паулу
52' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
2:2
70' Гол
Ансарифард Карим
74' Вторая желтая карточка
Паулинью Паулу
85' Красная карточка
Коломбо Родриго
88' Красная карточка
Шахов Евгений
90' Желтая карточка
Баррьентос Жан
90' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
90'+8
1
Цидотас
Панайотис
27
Паулинью
Паулу
24
Сварнас
Эфстратиос
19
Чигринский
Дмитрий
40
Митай
Марио
4
Шимански
Дамиан
8
Симоэш
Андре
20
Манталос
Петрос
9
Гарсия
Леви
18
Оливейра
Нелсон
17
Танкович
Муамер
55
Клейман
Борис
2
Дентакис
Антонис
15
Коломбо
Родриго
5
Санчес
Сальвадор
3
Феррари
Франко
23
Ринстра
Дан
14
Баррьентос
Жан
19
Переа
Хуан
11
Варда
Амр
73
Бартоло
Хулиан
9
Дувикас
Анастасиос
АЕК
4-3-3
Волос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 7 (1) 0.58
2. Оливейра Нелсон 2 0.17
3. Симоэш Андре 2 0.17
4. Гарсия Леви 2 0.17
5. Ливайя Марко 2 0.17
6. Манталос Петрос 1 0.08
7. Танкович Муамер 1 0.08
8. Шахов Евгений 1 0.08
9. Махаирас Теодосиос 1 0.08
10. Крстичич Ненад 1 0.08
11. Неделчару Ионуц 1 0.08
12. Энобахаре Брайт 1 0.08
13. Галанопулос Костас 1 0.08
14. Митай Марио 0 0
15. Паулинью Паулу 0 0
16. Албанис Христос 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 5 0.38
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.23
3. Бартоло Хулиан 2 0.15
4. Варда Амр 2 0.15
5. Коломбо Родриго 1 0.08
6. Феррари Франко 1 0.08
7. Димопулос Стергиос 1 0.08
8. Переа Хуан 1 0.08
9. Мартинес Николас II 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 8 0
2. Инсуа Эмануэль 4 0
3. Паулинью Паулу 2 1
4. Ливайя Марко 3 0
5. Шахов Евгений 1 1
6. Манталос Петрос 1 1
7. Оливейра Нелсон 2 0
8. Симоэш Андре 2 0
9. Танкович Муамер 2 0
10. Неделчару Ионуц 2 0
11. Сварнас Эфстратиос 2 0
12. Чигринский Дмитрий 1 0
13. Ансарифард Карим 1 0
14. Цидотас Панайотис 1 0
15. Лопеш Элдер 1 0
16. Хнид Нассим 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 6 0
2. Коломбо Родриго 4 1
3. Санчес Сальвадор 4 1
4. Феррари Франко 2 1
5. Гуаррочена Икер 3 0
6. Текио Серхио 3 0
7. Переа Хуан 3 0
8. Ринстра Дан 1 1
9. Митоглу Герасимос 1 1
10. Нинис Сотирис 2 0
11. Димопулос Стергиос 2 0
12. Бартоло Хулиан 2 0
13. Ендришек Эрик 1 0
14. Цоканис Тасос 1 0
15. Дентакис Антонис 1 0
16. Варда Амр 1 0
17. Дувикас Анастасиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 17.39% (4) 17.39% (4) 4.35% (1) 8.7% (2) 21.74% (5) 30.43% (7)
 Волос 6.25% (1) 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 6.25% (1) 56.25% (9)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +10 =2 -8
АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос
АЕК 2:4 Брага Астерас 1:2 АЕК АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос
Волос Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос
Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос

Последние игры между собой

АЕК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Волос 1:3 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Волос Суперлига Волос 1:3 АЕК Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 10 2 0 33 - 5 32
2. Арис Салоники Заявка 12 9 2 1 20 - 7 29
3. ПАОК Заявка 12 8 3 1 20 - 7 27
4. АЕК Заявка 12 7 3 2 23 - 13 24
5. Панатинаикос Заявка 13 5 3 5 14 - 12 18
6. Астерас Заявка 13 4 5 4 14 - 15 17
7. Волос Заявка 13 3 7 3 16 - 19 16
8. ОФИ Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
9. Атромитос Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
10. ПАС Янина Заявка 13 3 4 6 15 - 17 13
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 3 6 14 - 18 12
12. Панетоликос Заявка 13 1 5 7 6 - 16 8
13. Лариса Заявка 12 1 3 8 8 - 23 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 7 7 0 0 21 - 2 21
2. ПАОК Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Арис Салоники Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 7 3 3 1 14 - 8 12
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. ПАС Янина Заявка 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
10. ОФИ Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
11. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
12. Панетоликос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. АЕК Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
4. ПАОК Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. Волос Заявка 7 2 4 1 12 - 12 10
6. ОФИ Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
7. Панатинаикос Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Аполлон Смирнис Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Атромитос Заявка 6 1 3 2 4 - 9 6
11. Астерас Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лариса Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Оливейра Нелсон получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Варда Амр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Манталос Петрос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Franco Ferrari бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Танкович Муамер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 1.45 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.25 8.20

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Волос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Волос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.50 1.01 10.50 1.02 4.30 1.20 3.45 1.28 7.77 1.05 1.99 1.83 1.75 2.11 2.95 1.37 1.23 3.90 1.52 2.42 1.06 7.80 1.08 7.00 1.01 14.50 1.07 7.50
12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.33 1.67 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.21 1.67 1.50 2.48 1.17 4.70 1.76 2.00 1.10 6.25
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65
3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.40 1.31
Где смотреть матч АЕК 2:2 Волос онлайн

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