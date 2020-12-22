Аугсбург
Позже
Стадион: ВВК Арена
РБ Лейпциг
22
Иаго
Лопес
36
Оксфорд
Рис
16
Варгас
Рубен
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Оксфорд РисПолузащитник
- Нападающий
-
16 Варгас РубенНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Бериша ДионПолузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Чан Сеон-ХунНападающий
-
41 Tim Civeja
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Мартель ЭрикЗащитник
- Защитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йенсен Фредрик
|2
|2
|2.
|Калиджиури Даниэль
|1
|1
|3.
|Хан Андре
|1
|1
|4.
|Нидерлехнер Флориан
|1
|1
|5.
|Варгас Рубен
|1
|1
|6.
|Финнбогасон Альфред
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|1
|1
|2.
|Хи-Чан Хван
|1
|1
|3.
|Хайдара Амаду
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аугсбург
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|РБ Лейпциг
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург
Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед
Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аугсбург» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аугсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аугсбург» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аугсбург - РБ Лейпциг
Исход игры
Аугсбург
2.1% (3)
Ничья
4.8% (7)
РБ Лейпциг
93.2% (136)
Тотал 2.5
Больше
65.97% (95)
Меньше
34.03% (49)
Обе команды забьют
Да
69.44% (100)
Нет
30.56% (44)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
51.4% (75)
0:2 РБ Лейпциг
21.9% (32)
1:3 РБ Лейпциг
8.9% (13)
0:1 РБ Лейпциг
7.5% (11)
1:1 Ничья
3.4% (5)
2:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
2:1 Аугсбург
1.4% (2)
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