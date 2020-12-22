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Аугсбург
 
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Стадион:
РБ Лейпциг
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
20
Калиджиури
Даниэль
33
Стробл
Тобиас
8
Хедира
Рани
36
Оксфорд
Рис
11
Грегорич
Михаэль
16
Варгас
Рубен
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
4
Орбан
Вилли
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
7
Забитцер
Марсель
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
Аугсбург
4-4-2
РБ Лейпциг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йенсен Фредрик 2 2
2. Калиджиури Даниэль 1 1
3. Хан Андре 1 1
4. Нидерлехнер Флориан 1 1
5. Варгас Рубен 1 1
6. Финнбогасон Альфред 1 (1) 1
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 1 1
2. Хи-Чан Хван 1 1
3. Хайдара Амаду 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аугсбург 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 РБ Лейпциг 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург
Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед
Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Бундеслига Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Кубок
РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Аугсбург Кубок РБ Лейпциг 0:1 Аугсбург Кубок
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Саша Штегеманн (Нидеркассель, Германия);
    Ассистент: Кристиан Гиттельман (Альбисхайм, Германия);
    Ассистент: Фредерик Асмут (Кёльн, Германия);
    Резервный: Патрик Хансльбауэр (Штайн, Германия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к немецкому футболу. В рамках 2-го раунда Кубка Германии сойдутся лицом к лицу футболисты «Аугсбурга» и «Лейпцига». Встреча пройдет в Аугсбурге, на стадионе «ВВК Арена».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аугсбург - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 декабря 2020, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 146
Аугсбург 2.1% (3)
X 4.8% (7)
РБ Лейпциг 93.2% (136)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
РБ Лейпциг
9.80
5.40
1.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 4.50 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 4.90 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 5.40 1.40
  8.54 4.62 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Аугсбург» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аугсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аугсбург» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.50 0.00 10.50 1.03 4.10 1.20 3.40 1.29 2.23 1.66 1.99 1.78 1.75 2.02 1.44 2.60 1.22 3.90 1.17 4.60 1.05 7.80 1.04 8.40 1.01 14.50
10.50 1.01 4.30 1.18 3.46 1.28 2.35 1.73 1.79 1.96 1.49 2.44 1.24 3.56 1.18 4.25 1.06 7.60 1.04 8.20
4.87 1.18 2.71 1.47 2.30 1.63 2.05 1.79 1.81 2.04 1.63 2.30 1.51 2.57 1.19 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.25 1.64 1.52 2.48 1.16 4.80
3.46 1.28 2.29 1.58 1.55 2.36 1.20 4.25
3.31 1.34 2.83 1.44 2.25 1.66 1.76 2.11 1.53 2.53 1.36 3.21
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75 1.29 3.45
3.12 1.33 1.90 1.89 1.40 2.81

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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Прогнозы на матч Аугсбург - РБ Лейпциг

Исход игры
Аугсбург
2.1% (3)
Ничья
4.8% (7)
РБ Лейпциг
93.2% (136)
Тотал 2.5
Больше
65.97% (95)
Меньше
34.03% (49)
Обе команды забьют
Да
69.44% (100)
Нет
30.56% (44)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
51.4% (75)
0:2 РБ Лейпциг
21.9% (32)
1:3 РБ Лейпциг
8.9% (13)
0:1 РБ Лейпциг
7.5% (11)
1:1 Ничья
3.4% (5)
2:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
2:1 Аугсбург
1.4% (2)
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